ABD, 1957'deki Plumbbob test serisinde nükleer düzenekleri ilk kez yer altındaki kuyularda patlatmayı denedi. 26 Temmuz'daki Pascal-A testinde düzenek yaklaşık 150 metre derinliğindeki açık bir kuyunun dibinde patlatıldı. Beklenen güç yarım ila bir kilogram TNT kadardı, gerçekleşen ise bunun yaklaşık 50 bin katı oldu.

Testte görev alan fizikçi Robert Brownlee, gece yapılan patlamayı 'dünyanın en iyi Roma mumu' olarak anlatıyor. Gece karanlığında kuyudan fışkıran mavi alev bütünüyle görülebiliyordu.