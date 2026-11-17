1957'de Uzaya Fırladığı İddia Edilen Rögar Kapağının İlginç Hikayesi
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Bir önceki testte kuyudan göğe dev bir alev sütunu fışkırmıştı.
İkinci testte kuyunun ağzı çelik bir kapakla kapatıldı.
Kapak yalnızca tek bir kamera karesine yakalandı.
Efsaneyi "kaçış hızının altı katı" sözü başlattı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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