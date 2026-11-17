Son Patlamanın Üzerinden Günler Geçmişti ki, Yanardağın Zirvesi Yeniden Şişmeye Başladı
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Zirve, son püskürmeden bu yana neredeyse kesintisiz şişiyor.
57. püskürmenin 18-21 Kasım arasında başlaması bekleniyor.
Son püskürmede lav fıskiyeleri 200 metreye ulaştı.
Yanardağın uyarı seviyesi "dikkat" olarak kalıyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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