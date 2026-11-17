Havacılık renk kodu da sarı. Püskürmeler Aralık 2024'ten bu yana milli parkın halka kapalı bir bölümünde yaşanıyor. Ancak gözlemevi, son magma hareketlerinin püskürmenin yerinin değişebileceğini gösterdiğini, bu hareketlerin deprem, yer çatlakları ve küçük heyelanlara yol açabileceğini hatırlatıyor.

Rüzgarın taşıdığı volkanik gazlar ve cam benzeri volkanik parçacıklar da cilt, göz ve solunum yollarında tahrişe neden olabiliyor.