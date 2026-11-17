Dünyanın Dört Bir Yanını Gezen Turistlerin Uzun Süre Etkisinden Çıkamadığı 15 Kültür Şoku
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Bavulu toplayıp yola çıkınca ilk öğrendiğimiz şey belli: Bizim için sıradan olan, başka bir ülkede herkesi şaşırtabiliyor! Gezginlerin anlattığı, kimi güldüren kimi düşündüren kültür şoklarını derledik. Buyurun, beraber bakalım! 👇
1. Japonya'da bardağınız boşaldıkça biri hemen dolduruyor!
2. Danimarka'da 25 yaşına bekâr girenleri tarçın yağmuru bekliyor!
3. Belçika'da patates kızartmasının üstüne bolca mayonez sıkılıyor!
4. Türkiye'ye gelen turistlerin gözünden: Çay, çay, yine çay! ☕
5. Şili'de yemekte elleriniz hep masanın üstünde durmalı.
6. Japonya'nın Chiba şehrinde trenler raylara asılı gidiyor! 😱
7. Kore'de insanlar saunada sabahlıyor!
8. Bir Hollandalının itirafı: Akşam yemeği 18.00'de, misafir de nazikçe kapıya!
9. Singapur'da konuşulan İngilizceyi ilk duyduğunuzda anlamayabilirsiniz!
10. Meksika'da ölüler için rengârenk bir bayram var!
11. Nepal'de takı takmanın ölçüsü yok!
12. Amerika'da büyük boy içecek isteyince karşınıza bir kova gelebilir!
13. Norveçliler tanımadıkları insanlarla pek sohbet etmiyor.
14. ABD'de neredeyse her ağaçta bir sincap var! 🐿️
15. Kurak Avustralya'dan gelen biri için Ohio'nun yeşili tam bir şok!
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