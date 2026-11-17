Bavulu toplayıp yola çıkınca ilk öğrendiğimiz şey belli: Bizim için sıradan olan, başka bir ülkede herkesi şaşırtabiliyor! Gezginlerin anlattığı, kimi güldüren kimi düşündüren kültür şoklarını derledik. Buyurun, beraber bakalım! 👇