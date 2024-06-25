Büyüleyen Jenner'dan Neymar'la Tanışan Kardashian'a 25 Haziran'da Yabancı Ünlülerin Yaptığı Paylaşımlar
Büyüleyen Jenner'dan Neymar'la Tanışan Kardashian'a 25 Haziran'da Yabancı Ünlülerin Yaptığı Paylaşımlar
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Dua Lipa spora gitti.
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Demi Lovato arkadaşıyla yeni selfie paylaştı.
Joe Jonas şarap keyfi sürdü.
Kylie Jenner büyüledi.
Bella Thorne randevuya çıktı.
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Khloe Kardashian spora gitti.
Kim Kardashian'ın oğlu Neymar'la tanıştı.
Ice Spice tarzıyla şaşırttı.
Cardi B kısa saçlarıyla şaşırttı.
Kendall Jenner Paris'e gitti.
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SZA tilkiye karşılaştı.
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