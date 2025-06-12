Büyük Justin Bieber Hayranı, Zombilerden Esinlenip Şarkı Yazdı: Kim Bu Sanatçı?

Hem büyük bir Justin Bieber hayranı hem de zombilerden esinlenerek şarkı yazıyor. Peki hepimizin bildiği dünyaca ünlü bu sanatçı kim? Biz sana özelliklerini söyleyelim sen de kim olduğunu bul. Müzik kültürüne güveniyorsan hadi başlıyoruz!