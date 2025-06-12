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Büyük Justin Bieber Hayranı, Zombilerden Esinlenip Şarkı Yazdı: Kim Bu Sanatçı?

etiket Büyük Justin Bieber Hayranı, Zombilerden Esinlenip Şarkı Yazdı: Kim Bu Sanatçı?

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
12.06.2025 - 20:33

Hem büyük bir Justin Bieber hayranı hem de zombilerden esinlenerek şarkı yazıyor. Peki hepimizin bildiği dünyaca ünlü bu sanatçı kim? Biz sana özelliklerini söyleyelim sen de kim olduğunu bul. Müzik kültürüne güveniyorsan hadi başlıyoruz!

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Sanatçı bir ailede büyüdü.

Annesi oyuncu ve senarist, babası ise tiyatro oyuncusu. Evde yaratıcı özgürlükle büyüyen bu sanatçının aile ortamı onun sınır tanımayan tarzını etkiledi.

Okula hiç gitmedi.

Evde eğitim aldı ve bu da onun sanatsal yönünü daha erken keşfetmesine imkan tanıdı.

Tüm albümlerini abisinin odasında kaydetti.

Grammy kazandığı albümleri bile stüdyoda değil, abisinin küçük yatak odasında kaydedildi. Minimalist prodüksiyon, onun en güçlü yanıydı.

Şarkıları için ilhamı genellikle rüyalarında buluyor.

Sık sık rüyalarında müzik fikirleriyle uyandığını söyleyen sanatçı en ünlü şarkılarından birkaçını da rüyalarından sonra şekillendirmiş.

Kliplerinde gözleri için özel filtre kullanıyor.

Kliplerinde gözleri için özel filtre kullanıyor.

Kliplerinde ve fotoğraflarında gözlerinin daha açık mavi görünmesi için ışık ve filtre tercihleri yapıyor çünkü onun imzası olan tarz için bu küçük detaylar önemli.

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Kendi jenerasyonundan olan Justin Bieber'a hayran!

Kendi jenerasyonundan olan Justin Bieber'a hayran!

Hatta geçtiğimiz yıllarda bir festivalde sonunda Bieber ile tanışarak ona olan hayranlığını da dile getirdi. Gerçekten de çok ilginç değil mi?

Korku türünü o kadar çok seviyor ki bir şarkısını zombilerden esinlenerek yapmış.

Bir şarkısı gerçekten de AMC kanalının en başarılı yapımlarından biri olan The Walking Dead dizisinden ilham alınarak yazılmış.

Sadece müzikle de uğraşmıyor.

Sadece müzikle de uğraşmıyor.

Hem modellik antlaşması var hem de kendisinin özel bir oyuncak figürü var. Gerçekten de çok yönlü diyebiliriz.

Peki kim bu şarkıcı?

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Begüm
Begüm
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