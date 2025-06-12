Büyük Justin Bieber Hayranı, Zombilerden Esinlenip Şarkı Yazdı: Kim Bu Sanatçı?
Hem büyük bir Justin Bieber hayranı hem de zombilerden esinlenerek şarkı yazıyor. Peki hepimizin bildiği dünyaca ünlü bu sanatçı kim? Biz sana özelliklerini söyleyelim sen de kim olduğunu bul. Müzik kültürüne güveniyorsan hadi başlıyoruz!
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Sanatçı bir ailede büyüdü.
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Okula hiç gitmedi.
Tüm albümlerini abisinin odasında kaydetti.
Şarkıları için ilhamı genellikle rüyalarında buluyor.
Kliplerinde gözleri için özel filtre kullanıyor.
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Kendi jenerasyonundan olan Justin Bieber'a hayran!
Korku türünü o kadar çok seviyor ki bir şarkısını zombilerden esinlenerek yapmış.
Sadece müzikle de uğraşmıyor.
Peki kim bu şarkıcı?
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