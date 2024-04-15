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Bütçe, İlk Çeyrekte 500 Milyardan Fazla Açık Verdi

Bütçe, İlk Çeyrekte 500 Milyardan Fazla Açık Verdi

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
15.04.2024 - 11:27

2024 yılı Ocak-Mart döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri 2 trilyon 150,7 milyar TL, bütçe gelirleri 1 trilyon 637,2 milyar TL ve bütçe açığı 513,5 milyar TL olarak gerçekleşti. Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, aynı dönemde faiz dışı bütçe giderleri 1 trilyon 900,2 milyar TL ve faiz dışı açık ise 263 milyar TL oldu.

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Merkezi yönetim bütçesi 2023 yılı Ocak-Mart döneminde 250 milyar 25 milyon TL açık verirken, 2024 yılı Ocak-Mart döneminde 513 milyar 482 milyon TL açık verdi.

Merkezi yönetim bütçesi 2023 yılı Ocak-Mart döneminde 250 milyar 25 milyon TL açık verirken, 2024 yılı Ocak-Mart döneminde 513 milyar 482 milyon TL açık verdi.

2023 yılı Ocak-Mart döneminde 149 milyar 367 milyon TL faiz dışı açık verirken, 2024 yılı Ocak-Mart döneminde 263 milyar 6 milyon TL faiz dışı açık verdi.

Merkezi yönetim bütçe giderleri Ocak-Mart dönemi itibarıyla 2 trilyon 150 milyar 680 milyon TL olarak gerçekleşti. Faiz harcamaları 250 milyar 476 milyon TL, faiz hariç harcamalar ise 1 trilyon 900 milyar 204 milyon TL olarak gerçekleşti.

2024 yılı Ocak-Mart döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 105,9 oranında artarken, faiz hariç bütçe giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 101,3 oranında arttı.

2024 yılı Ocak-Mart döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 105,9 oranında artarken, faiz hariç bütçe giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 101,3 oranında arttı.

Merkezi yönetim bütçe gelirleri Ocak-Mart dönemi itibarıyla 2023 yılının aynı dönemine göre, yüzde 106 oranında artarken, vergi gelirleri tahsilatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 113 oranında arttı.

Mart ayında da açık verildi.

Mart ayında da açık verildi.

2024 yılı Mart ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 692,8 milyar TL, bütçe gelirleri 483,8 milyar TL ve bütçe açığı 209 milyar TL olarak gerçekleşti. Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 618,3 milyar TL ve faiz dışı açık ise 134,4 milyar TL oldu.

Merkezi yönetim bütçesi 2023 yılı Mart ayında 47 milyar 223 milyon TL açık verirken, 2024 yılı Mart ayında 208 milyar 965 milyon TL açık verdi.

2023 yılı Mart ayında 2 milyar 148 milyon TL faiz dışı açık verilirken, 2024 yılı Mart ayında 134 milyar 412 milyon TL faiz dışı açık verildi.

2024 yılında merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 11 trilyon 89 milyar 37 milyon TL ödenekten Mart ayında 692 milyar 807 milyon TL gider gerçekleştirildi.

2024 yılında merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 11 trilyon 89 milyar 37 milyon TL ödenekten Mart ayında 692 milyar 807 milyon TL gider gerçekleştirildi.

Mart ayı bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 107,4 oranında, faiz hariç bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 114 oranında arttı. 

2023 yılı Mart ayında bütçe gelirleri 2024 yılının aynı ayında yüzde 68,7 oranında, vergi gelirleri tahsilatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 111,7 oranında arttı.

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