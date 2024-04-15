Bütçe, İlk Çeyrekte 500 Milyardan Fazla Açık Verdi

2024 yılı Mart ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 692,8 milyar TL, bütçe gelirleri 483,8 milyar TL ve bütçe açığı 209 milyar TL olarak gerçekleşti. Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 618,3 milyar TL ve faiz dışı açık ise 134,4 milyar TL oldu.

Merkezi yönetim bütçesi 2023 yılı Mart ayında 47 milyar 223 milyon TL açık verirken, 2024 yılı Mart ayında 208 milyar 965 milyon TL açık verdi.

2023 yılı Mart ayında 2 milyar 148 milyon TL faiz dışı açık verilirken, 2024 yılı Mart ayında 134 milyar 412 milyon TL faiz dışı açık verildi.