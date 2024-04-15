Bütçe, İlk Çeyrekte 500 Milyardan Fazla Açık Verdi
Bütçe, İlk Çeyrekte 500 Milyardan Fazla Açık Verdi
2024 yılı Ocak-Mart döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri 2 trilyon 150,7 milyar TL, bütçe gelirleri 1 trilyon 637,2 milyar TL ve bütçe açığı 513,5 milyar TL olarak gerçekleşti. Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, aynı dönemde faiz dışı bütçe giderleri 1 trilyon 900,2 milyar TL ve faiz dışı açık ise 263 milyar TL oldu.
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Merkezi yönetim bütçesi 2023 yılı Ocak-Mart döneminde 250 milyar 25 milyon TL açık verirken, 2024 yılı Ocak-Mart döneminde 513 milyar 482 milyon TL açık verdi.
2024 yılı Ocak-Mart döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 105,9 oranında artarken, faiz hariç bütçe giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 101,3 oranında arttı.
Mart ayında da açık verildi.
2024 yılında merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 11 trilyon 89 milyar 37 milyon TL ödenekten Mart ayında 692 milyar 807 milyon TL gider gerçekleştirildi.
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