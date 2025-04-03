Buruk'un Burnunu Sıkan Mourinho Men Cezası Alabilir!
Buruk'un Burnunu Sıkan Mourinho Men Cezası Alabilir!
Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'a fiziki müdahalede bulunarak burnunu sıkan Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho'nun PFDK'ya sevk edilmesi bekleniyor. Peki Portekizli çalıştırıcı, kurula sevki durumunda hangi maddelerden kaç maç ceza alabilir?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Mourinho'nun alabileceği cezalar
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buruk, yaşananları şöyle açıklamıştı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya ve dijital dünyanın dinamiklerine hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın