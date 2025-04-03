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Buruk'un Burnunu Sıkan Mourinho Men Cezası Alabilir!

Buruk'un Burnunu Sıkan Mourinho Men Cezası Alabilir!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
03.04.2025 - 12:43

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'a fiziki müdahalede bulunarak burnunu sıkan Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho'nun PFDK'ya sevk edilmesi bekleniyor. Peki Portekizli çalıştırıcı, kurula sevki durumunda hangi maddelerden kaç maç ceza alabilir?

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Mourinho'nun alabileceği cezalar

Mourinho'nun alabileceği cezalar

Portekizli çalıştırıcı, Futbol Disiplin Talimatı'na göre 'Sportmenliğe aykırı hareket' nedeniyle PFDK'ye sevk edilirse 1-3, 'Saldırı' nedeniyle sevk edilirse 5-10 maç men cezasıyla karşı karşıya kalabilir.

Buruk, yaşananları şöyle açıklamıştı.

Buruk, yaşananları şöyle açıklamıştı.

'Benim onunla aramda bir şey olmadı. Ben hakemleri tebrik ettim, o da tebrik etti. Ben giderken arkadan müdahalesi oldu. Burnumda bir çizik oluştu. Çok da abartmayacağım ama şık bir şey değildi. Maç önü de sonu da birbirimizin elini sıkmamız gerekirdi ama dediğim gibi çok da önemli değil. Yaşananları abartmayacağım.' 

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya ve dijital dünyanın dinamiklerine hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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