Burhan Altıntop'la Hafızalara Kazınan Engin Günaydın'dan Yerli Dizilere Eleştiri: “Hint Dizilerine Benzedi”
Burhan Altıntop'la Hafızalara Kazınan Engin Günaydın'dan Yerli Dizilere Eleştiri: “Hint Dizilerine Benzedi”
Kaynak: https://medyaninellitonu.com/magazin/...
Ünlü oyuncu Engin Günaydın, Türk dizilerinin süresinin fazlasıyla uzamasına eleştiride bulundu. Ünlü oyuncu yerli dizileri Hint dizilerine benzetti.
Kaynak: Medyanın 50 Tonu
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Burhan Altıntop'la hafızalara kazanan ve pek çok dizi-filmde ustalıkla rol alan Engin Günaydın, bir süredir TV ekranlarında rol almıyor.
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Türk dizilerinin uzayan süreleri ve tekrar eden senaryoları üzerine eleştiride bulunan ünlü oyuncu, yerli dizilerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
Uzayan dizi sürelerinin izleyici üzerinde olumsuz bir etki yarattığını söyleyen Günaydın, şu ifadeleri kullandı.
Günaydın ayrıca, "Daha kısa, öz ve yaratıcı işler üretilmeli. Bu hem izleyiciyi hem de dizi yapımcılarını tatmin eder” şeklinde konuştu.
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