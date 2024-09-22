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Burhan Altıntop'la Hafızalara Kazınan Engin Günaydın'dan Yerli Dizilere Eleştiri: “Hint Dizilerine Benzedi”

Burhan Altıntop'la Hafızalara Kazınan Engin Günaydın'dan Yerli Dizilere Eleştiri: “Hint Dizilerine Benzedi”

Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
23.09.2024 - 02:43

Ünlü oyuncu Engin Günaydın, Türk dizilerinin süresinin fazlasıyla uzamasına eleştiride bulundu. Ünlü oyuncu yerli dizileri Hint dizilerine benzetti.

Kaynak: Medyanın 50 Tonu

Kaynak: https://medyaninellitonu.com/magazin/...
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Burhan Altıntop'la hafızalara kazanan ve pek çok dizi-filmde ustalıkla rol alan Engin Günaydın, bir süredir TV ekranlarında rol almıyor.

Burhan Altıntop'la hafızalara kazanan ve pek çok dizi-filmde ustalıkla rol alan Engin Günaydın, bir süredir TV ekranlarında rol almıyor.

Türk dizilerinin uzayan süreleri ve tekrar eden senaryoları üzerine eleştiride bulunan ünlü oyuncu, yerli dizilerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Türk dizilerinin uzayan süreleri ve tekrar eden senaryoları üzerine eleştiride bulunan ünlü oyuncu, yerli dizilerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Uzayan dizi sürelerinin izleyici üzerinde olumsuz bir etki yarattığını söyleyen Günaydın, şu ifadeleri kullandı.

Uzayan dizi sürelerinin izleyici üzerinde olumsuz bir etki yarattığını söyleyen Günaydın, şu ifadeleri kullandı.

“Diziler sürekli kendini tekrar ediyor, neredeyse bir Hint dizisi formatına dönüştü. Uzun bölümler izleyiciye keyif vermekten çok, sıkıcı hale geldi” 

Günaydın ayrıca, "Daha kısa, öz ve yaratıcı işler üretilmeli. Bu hem izleyiciyi hem de dizi yapımcılarını tatmin eder” şeklinde konuştu.

Günaydın ayrıca, "Daha kısa, öz ve yaratıcı işler üretilmeli. Bu hem izleyiciyi hem de dizi yapımcılarını tatmin eder” şeklinde konuştu.

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