Burger King Kutularının Sofralarmıza Gelene Kadar Yaptığı Yolculuk: Ne Yediğimizi Biliyor Muyuz?

Bir Burger King menüsünün hazırlanma süreci, ürünlerin kaynağını net bir şekilde bilmek üzerine kurulu. Dışarıdan bilinmeyen kaynaklar kullanmak yerine, üretim ekosisteminde büyük entegre tesisler tercih ediliyor çünkü lezzet standardını sürdürmek için kaynağı doğrudan görebilmek önem taşıyor. Bu sayede süreç bir kapalı kutu olmaktan çıkıyor.