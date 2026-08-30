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Burger King Kutularının Sofralarmıza Gelene Kadar Yaptığı Yolculuk: Ne Yediğimizi Biliyor Muyuz?

Burger King Kutularının Sofralarmıza Gelene Kadar Yaptığı Yolculuk: Ne Yediğimizi Biliyor Muyuz?

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Onedio Content - Onedio Editörü
30.08.2026 - 10:46
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Tedarik zincirinden kutulama aşamasına uzanan yolculuğu, Tab Gıda tarafından hayata geçirilen 'Ne Yediğini Bil' platformunun şeffaf verileriyle inceliyoruz.

Fast food tüketirken kafanızda beliren soru işaretlerini gidermek, sürecin şeffaflığıyla mümkün. Burger King, TAB Gıda güvencesiyle hazırlanan menülerinde tarladan tepsiye uzanan süreci 'Ne Yediğini Bil' platformu üzerinden paylaşıyor. Ekmekten patatese kadar pek çok malzemenin standartlara uygun şekilde üretilmesi ve dijital olarak takip edilmesi hedefleniyor.

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Şeffaf Bir Tedarik Zinciri

Şeffaf Bir Tedarik Zinciri

Bir Burger King menüsünün hazırlanma süreci, ürünlerin kaynağını net bir şekilde bilmek üzerine kurulu. Dışarıdan bilinmeyen kaynaklar kullanmak yerine, üretim ekosisteminde büyük entegre tesisler tercih ediliyor çünkü lezzet standardını sürdürmek için kaynağı doğrudan görebilmek önem taşıyor. Bu sayede süreç bir kapalı kutu olmaktan çıkıyor.

Tarladan Kutuya Giden Yolda Takip Adımları

Tarladan Kutuya Giden Yolda Takip Adımları

Sipariş ettiğiniz Burger King menüsündeki bileşenler, 'Ne Yediğini Bil' platformu üzerinden incelenebiliyor. Karmaşık süreçler yerine, her malzemenin kendi uzmanlık tesisinde işlendiği bir akış mevcut:

  • Fasdat Sebze: Menülerdeki yeşillikler tarladan üretim tesisine gelerek özenle yıkanıp paketleniyor.

  • Ekmek Unlu Gıda Sanayi: Burger ekmekleri, modern fırınlarda şekillendirilip pişiriliyor ve ardından kutulara girmek üzere hazırlanıyor.

  • AtaKey Patates: O çok sevilen patatesler, kalite kontrolünden geçtikten sonra kızartma işlemine en uygun hale getiriliyor.

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