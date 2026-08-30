Burger King Kutularının Sofralarmıza Gelene Kadar Yaptığı Yolculuk: Ne Yediğimizi Biliyor Muyuz?
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Tedarik zincirinden kutulama aşamasına uzanan yolculuğu, Tab Gıda tarafından hayata geçirilen 'Ne Yediğini Bil' platformunun şeffaf verileriyle inceliyoruz.
Fast food tüketirken kafanızda beliren soru işaretlerini gidermek, sürecin şeffaflığıyla mümkün. Burger King, TAB Gıda güvencesiyle hazırlanan menülerinde tarladan tepsiye uzanan süreci 'Ne Yediğini Bil' platformu üzerinden paylaşıyor. Ekmekten patatese kadar pek çok malzemenin standartlara uygun şekilde üretilmesi ve dijital olarak takip edilmesi hedefleniyor.
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Şeffaf Bir Tedarik Zinciri
Tarladan Kutuya Giden Yolda Takip Adımları
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