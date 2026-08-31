Burger King Dünyasında Etin Yolculuğu: Çiftlikten Tabağa Şeffaf Üretim Ağı

Burger King restoranlarında yediğimiz hamburgerlerin arkasında, çiftlikten restoran tepsisine kadar uzanan sıkı bir takip ağı yatıyor. Tab Gıda “Ne Yediğini Bil” platformu üzerinden her adımını takip edebildiğimiz bu sistemde etler, Ekur Et Entegre tesislerinden çıkıp Fasdat Gıda’nın soğuk zinciriyle taşınıyor ve son olarak Burger King’in alevde ızgaralarıyla buluşuyor. Biz de bu aşamaları sizin için özetledik.