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Burger King Dünyasında Etin Yolculuğu: Çiftlikten Tabağa Şeffaf Üretim Ağı

Burger King Dünyasında Etin Yolculuğu: Çiftlikten Tabağa Şeffaf Üretim Ağı

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Onedio Content - Onedio Editörü
31.08.2026 - 09:46
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Burger King restoranlarında yediğimiz hamburgerlerin arkasında, çiftlikten restoran tepsisine kadar uzanan sıkı bir takip ağı yatıyor. Tab Gıda “Ne Yediğini Bil” platformu üzerinden her adımını takip edebildiğimiz bu sistemde etler, Ekur Et Entegre tesislerinden çıkıp Fasdat Gıda’nın soğuk zinciriyle taşınıyor ve son olarak Burger King’in alevde ızgaralarıyla buluşuyor. Biz de bu aşamaları sizin için özetledik.

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Ekur Et Entegre ve Burger King Standartları

Ekur Et Entegre ve Burger King Standartları

Burger King menülerinde karşımıza çıkan et ürünlerinin ana durağı Ekur Et Entegre tesisleridir. Burada standart bir kasap mantığından ziyade, her bir hamburger köftesinin aynı boyutta ve içerikte olmasını destekleyen yüksek kontrollü kapalı sistemler çalışır. Üretim sürecinde büyük sapmalara yer verilmez çünkü Burger King kurallarına göre her şubede standart profili yakalamak için tesislerde BRCGS Gıda Güvenliği protokolleri sürekli devrededir.

Şeffaf Takip ve Veteriner Onayları

Şeffaf Takip ve Veteriner Onayları

Tabağınıza gelen etin daha önce hangi aşamalardan geçtiğini bilmek modern bir tüketici beklentisidir. Sisteme dahil olan etler, yasal standartlar çerçevesinde uzman veteriner hekimlerin denetimi altındadır. Tüketicinin aklında kaynağa dair büyük soru işaretleri kalmaz çünkü Tab Gıda'nın sunduğu “Ne Yediğini Bil” platformu sayesinde, ürünün üretim ve güvenlik aşamaları dijital bir şeffaflıkla incelenebilir.

Restorana Varış ve Alevde Izgara Teknolojisi

Restorana Varış ve Alevde Izgara Teknolojisi

Bu operasyonel süreçte köfteler dışarıdan ekstra bir yağ takviyesi yapılmadan, doğrudan ızgara ateşiyle pişirilir. Tüm bu yolculuğun sonunda etin üretim tesisinden çıkıp alevde ızgarayla buluştuğu o şeffaf döngü tamamlanmış olur.

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