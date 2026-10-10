Burcuna Göre Ona Karşı Ne Hissediyorsun?

Senin ona karşı hissettiğin şey sıradan bir merak değil. İçinde oldukça güçlü bir çekim var ve bu kişi dikkatini diğer insanlardan çok daha fazla çekiyor. Onu gördüğünde enerjinin değişmesi, onunla konuşurken normalden daha heyecanlı davranman veya sürekli onunla ilgili yeni şeyler öğrenmek istemen bunun en belirgin işaretlerinden biri. Ancak senin hislerinde sadece romantik bir taraf yok. Aynı zamanda biraz meydan okuma duygusu da var. Onun seni fark etmesini, sana karşı bir şeyler hissetmesini ve aranızdaki ilişkinin nereye gideceğini görmek istiyorsun. Belirsizlik seni düşündüğünden daha fazla içine çekiyor olabilir.