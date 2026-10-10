Burcuna Göre Ona Karşı Ne Hissediyorsun?
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Bazen birine karşı ne hissettiğimizi anlamak, hissetmekten daha zor olabilir. Onu düşündüğünde heyecanlanıyor musun, yoksa sadece alışkanlıktan mı aklına geliyor? Yanındayken kendini güvende mi hissediyorsun, yoksa içinde açıklayamadığın bir huzursuzluk mu oluşuyor? Belki de hislerin aşk ile merak arasında bir yerde duruyor.
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Burcunu seçer misin?
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Ona Karşı Güçlü Bir Çekim Hissediyorsun
Ona Karşı Güven ve Yakınlık Hissediyorsun
Ona Karşı Büyük Bir Merak Hissediyorsun
Ona Karşı Duygusal Bir Bağ Hissediyorsun
Ona Karşı Hayranlık ve Tutku Hissediyorsun
Ona Karşı Temkinli Bir Hoşlantı Hissediyorsun
Ona Karşı Romantik Bir İlgi Hissediyorsun
Ona Karşı Yoğun Bir Tutku Hissediyorsun
Ona Karşı Heyecan ve Macera Hissediyorsun
Ona Karşı Ciddi Bir İlgi Hissediyorsun
Ona Karşı Farklı ve Özel Bir İlgi Hissediyorsun
Ona Karşı Aşk ve Özlem Hissediyorsun
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