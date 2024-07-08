Bülent Şakrak Zeyno'suna Doyamadı, Ceyda Düvenci Hayata Şükretti: 8 Temmuz'da Ünlülerin Instagram Paylaşımları
Bülent Şakrak Zeyno'suna Doyamadı, Ceyda Düvenci Hayata Şükretti: 8 Temmuz'da Ünlülerin Instagram Paylaşımları
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Arzu Sabancı gelini Nazlı'ya, Nazlı Sabancı da biricik kaynanasına övgüler yağdırmaktan bıkmadı.
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Sandık Kokusu'nun kız kardeşleri Meriç Aral ve Özge Özpirinçci İtalya'nın keyfini dibine kadar çıkardı.
Yasemin Tatlıses, dünya tatlısı ikizlerinden Ayel'in yaz kombinini paylaştı.
Bülent Şakrak, "Zeyno"sunu kutladı.
Ceyda Düvenci, hayata şükretti.
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Serkay Tütüncü, Zeynep Bastık'la yeniden tanıştı.
Yasemin Özilhan smoothie'sini hazırlamak üzere mutfağa girdi.
Defne Samyeli, kızıyla yarınlar yokmuşçasına dans etti.
Pelin Akil, kızlarının plaj eğlencesini paylaştı.
Şeyma Subaşı yine partilemekten yorgundu.
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Gamze Erçel, manzarasına doyamadı.
Yılın en iyi arkadaşları Özge Özpirinçci ve Başak Dizer, yine birbirlerini sevmelere doyamadılar.
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