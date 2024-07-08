Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Bülent Şakrak Zeyno'suna Doyamadı, Ceyda Düvenci Hayata Şükretti: 8 Temmuz'da Ünlülerin Instagram Paylaşımları

Bülent Şakrak Zeyno'suna Doyamadı, Ceyda Düvenci Hayata Şükretti: 8 Temmuz'da Ünlülerin Instagram Paylaşımları

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
09.07.2024 - 02:00

'Ünlülerin güncel Instagram paylaşımları neler? Bugün hangi ünlü Instagram'da hangi paylaşımı yaptı?' gibi sorularınız varsa, cevabı burada!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Arzu Sabancı gelini Nazlı'ya, Nazlı Sabancı da biricik kaynanasına övgüler yağdırmaktan bıkmadı.

Arzu Sabancı gelini Nazlı'ya, Nazlı Sabancı da biricik kaynanasına övgüler yağdırmaktan bıkmadı.

Sandık Kokusu'nun kız kardeşleri Meriç Aral ve Özge Özpirinçci İtalya'nın keyfini dibine kadar çıkardı.

Sandık Kokusu'nun kız kardeşleri Meriç Aral ve Özge Özpirinçci İtalya'nın keyfini dibine kadar çıkardı.

Yasemin Tatlıses, dünya tatlısı ikizlerinden Ayel'in yaz kombinini paylaştı.

Yasemin Tatlıses, dünya tatlısı ikizlerinden Ayel'in yaz kombinini paylaştı.

Bülent Şakrak, "Zeyno"sunu kutladı.

Bülent Şakrak, "Zeyno"sunu kutladı.

Ceyda Düvenci, hayata şükretti.

Ceyda Düvenci, hayata şükretti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Serkay Tütüncü, Zeynep Bastık'la yeniden tanıştı.

Serkay Tütüncü, Zeynep Bastık'la yeniden tanıştı.

Yasemin Özilhan smoothie'sini hazırlamak üzere mutfağa girdi.

Yasemin Özilhan smoothie'sini hazırlamak üzere mutfağa girdi.

Defne Samyeli, kızıyla yarınlar yokmuşçasına dans etti.

Pelin Akil, kızlarının plaj eğlencesini paylaştı.

Pelin Akil, kızlarının plaj eğlencesini paylaştı.

Şeyma Subaşı yine partilemekten yorgundu.

Şeyma Subaşı yine partilemekten yorgundu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Gamze Erçel, manzarasına doyamadı.

Gamze Erçel, manzarasına doyamadı.

Yılın en iyi arkadaşları Özge Özpirinçci ve Başak Dizer, yine birbirlerini sevmelere doyamadılar.

Yılın en iyi arkadaşları Özge Özpirinçci ve Başak Dizer, yine birbirlerini sevmelere doyamadılar.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın