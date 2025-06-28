Bulaşıkları Yıkarken Mutfağı Bu Şarkılarla Sahneniz Yapın
Bulaşık yıkamak, en sıkıcı ev işlerinden bir tanesi. Ama bulaşık yıkamayı eğleneli bir rutine çevirebilirsiniz. Doğru bir çalma listesi ile mutfağı adeta sahneniz yapacaksınız. Mutfağın yıldızı olmaya hazır mısınız?
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1. Manifesto
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2. Yakar Geçerim
3. Havaalanı
4. Salla
5. Mor
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6. Kasaba
7. Ses Kes
8. Kuzu Kuzu
9. Kudur Baby
10. Dinle
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11. Kalpsizsin
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