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Bulaşıkları Yıkarken Mutfağı Bu Şarkılarla Sahneniz Yapın

etiket Bulaşıkları Yıkarken Mutfağı Bu Şarkılarla Sahneniz Yapın

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
28.06.2025 - 23:48

Bulaşık yıkamak, en sıkıcı ev işlerinden bir tanesi. Ama bulaşık yıkamayı eğleneli bir rutine çevirebilirsiniz. Doğru bir çalma listesi ile mutfağı adeta sahneniz yapacaksınız. Mutfağın yıldızı olmaya hazır mısınız?

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1. Manifesto

2. Yakar Geçerim

3. Havaalanı

4. Salla

5. Mor

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6. Kasaba

7. Ses Kes

8. Kuzu Kuzu

9. Kudur Baby

10. Dinle

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11. Kalpsizsin

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