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Bugüne Kadar Duydukları En Kalp Kırıcı Sözlerle Hepimizi Göz Yaşlarına Boğan 15 Kişi

Bugüne Kadar Duydukları En Kalp Kırıcı Sözlerle Hepimizi Göz Yaşlarına Boğan 15 Kişi

Aden
Aden - Onedio Üyesi
24.03.2024 - 09:31

İnsanlar bazenleri gerçekten çok acımasız olabiliyor ve üzücü sözler söyleyebiliyor. Bugün, hayatlarında duydukları en üzücü sözlerle hepimizin yüreğini sızlatan 15 kişinin hikayesine bakacağız.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
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1. "Oldukça toksik bir aileye sahibim ve babam tıpkı annem gibi olduğumu ve annemse tıpkı babam gibi olduğumu söyleyip duruyor..."

1. "Oldukça toksik bir aileye sahibim ve babam tıpkı annem gibi olduğumu ve annemse tıpkı babam gibi olduğumu söyleyip duruyor..."

2. "Annem tatillerin ben olmadan daha iyi olduğunu söylemişti."

2. "Annem tatillerin ben olmadan daha iyi olduğunu söylemişti."

3. "Babam beni bir güzel oturtup sesimin çok gıcık olduğunu ve daha az konuşmayı denemem gerektiğini söyledi. Görünüşe göre bütün ailem böyle düşünüyormuş ve bir tek babamın bunu söylemeye cesareti yetmiş."

3. "Babam beni bir güzel oturtup sesimin çok gıcık olduğunu ve daha az konuşmayı denemem gerektiğini söyledi. Görünüşe göre bütün ailem böyle düşünüyormuş ve bir tek babamın bunu söylemeye cesareti yetmiş."

4. "Öğretmenim sınıfın ortasında depresif ve otistik olduğum için okul gezisine katılmamam gerektiğini söyledi ve böylece bütün sınıf özel durumumu öğrenmiş oldu."

5. "Öz babamın söylediklerini birebir aktarmam gerekirse, 'Kimse seni sevmeyecek ve her zaman insanlara yük olacaksın çünkü tıpatıp benim gibi gözüküyorsun.'"

5. "Öz babamın söylediklerini birebir aktarmam gerekirse, 'Kimse seni sevmeyecek ve her zaman insanlara yük olacaksın çünkü tıpatıp benim gibi gözüküyorsun.'"
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6. "Neden kardeşim olmadığını sorduğumda babam, aynı hatayı iki kez yapmayacağını söyledi..."

6. "Neden kardeşim olmadığını sorduğumda babam, aynı hatayı iki kez yapmayacağını söyledi..."

7. "19 yaşında çocuk sahibi olduk ve başlarda annem sürekli çocuğumdan bahsederken 'küçük hatanız derdi.' Ne kadar kalp kırıcı olduğunu anlatamam."

7. "19 yaşında çocuk sahibi olduk ve başlarda annem sürekli çocuğumdan bahsederken 'küçük hatanız derdi.' Ne kadar kalp kırıcı olduğunu anlatamam."

'Şimdi her şey çok daha iyi ve çocuğumuz 10 yaşına girdi bile. Ananesiyle de iyi anlaşıyorlar.'

8. "Annem babamla kalmasının tek sebebinin biz olduğunu söylemişti ama yıllarca bütün bunların acısını biz de çektik..."

9. "Daha 8 yaşımdayken annem bana çok çirkin olduğumu ve plastik ameliyatı olmam gerektiğini söylemişti."

9. "Daha 8 yaşımdayken annem bana çok çirkin olduğumu ve plastik ameliyatı olmam gerektiğini söylemişti."

10. "Büyük bir hastane kontrolünden iyi haberlerle çıkan sevgilim bana, 'daha iyi olduğumu bildiğime göre senden daha iyisini bulabilirim,' demişti."

10. "Büyük bir hastane kontrolünden iyi haberlerle çıkan sevgilim bana, 'daha iyi olduğumu bildiğime göre senden daha iyisini bulabilirim,' demişti."

'Ondan sonra 3 yıl daha beraber kaldık...'

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11. "Sevgilin olduğu için bile şanslısın. Ben seni seçmesem sonsuza kadar yalnız kalırdın."

11. "Sevgilin olduğu için bile şanslısın. Ben seni seçmesem sonsuza kadar yalnız kalırdın."

12. "Ailemin bana söylediği kırıcı birçok şey olsa da, en kötüsü benim sadece yaşlandıklarına onlara bakmam için bir yatırım olduğumu söylemeleriydi."

12. "Ailemin bana söylediği kırıcı birçok şey olsa da, en kötüsü benim sadece yaşlandıklarına onlara bakmam için bir yatırım olduğumu söylemeleriydi."

13. "Bir keresinde gülümsediğimde babam bana bakıp 'Çok güzelsin ama gülümsediğinde her şey bozuluyor...' demişti."

13. "Bir keresinde gülümsediğimde babam bana bakıp 'Çok güzelsin ama gülümsediğinde her şey bozuluyor...' demişti."

'Dişlerim o kadar kötü bile değil...'

14. "Zamanında çok saygı duyduğum bir arkadaşım bana, 'Çok zeki ve güzelsin ama konu evlenmeye gelince erkeklerin daha nazik ruhlu birisini seçeceğini düşünüyorum' demişti."

15. "Seni seviyorum diye mesaj attığımda, 'biliyorum ama sevmemeni tercih ederim,' demişti."

15. "Seni seviyorum diye mesaj attığımda, 'biliyorum ama sevmemeni tercih ederim,' demişti."

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