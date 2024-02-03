Bugüne Kadar Aldıkları En Garip Çıkma Tekliflerini Anlatırken Hepimizi Güldüren 19 Kişi
Bugüne Kadar Aldıkları En Garip Çıkma Tekliflerini Anlatırken Hepimizi Güldüren 19 Kişi
Kaynak: https://www.buzzfeed.com/hannahdobro/...
Aşk işlerinde biliyorsunuz birçok komik durum yaşanabilir. Bazenleri bu olaylar o kadar absürt oluyor ki, gülmeden edemiyorsunuz. Bugün, aldıkları garip çıkma teklifleriyle hepimizi güldüren 19 kişinin hikayesine bakacağız.
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1. "Üniversitede bir partide tanıştığım bir adamla aynı soyadını paylaşıyorduk."
2. "Üniversitedeyken kampüste bira ve şarap servis eden bir barımız vardı."
3. "İlk cinsel ilişkimizin nasıl olacağına dair bir hikaye yazmıştı ve açıkcası hatalarla doluydu ve iğrençti..."
4. "Golf oynarken bir kızın annesi geldi ve kızını yemeğe çıkarmamı istedi."
5. "İşte e-mail göndermişti ve gördüğümde ekranımın başında tek değildim..."
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6. "Hastalarımdan birisi doktor randevusunun başında bana çıkma teklifi etti ve reddettim."
7. "Bir arkadaşıma, üniversitede tanıdığı bir adam tarafından iki kağıt verilmişti. "
8. "Arabamı sürerken kırmızı ışığa denk geldim."
9. "Üniversiteden bir çocuk e-mailimi sordu ve bana çıkma teklifi eden bir Word dosyası attı."
10. "Gratis'teyken birisi yanımdan geçiyordu ve aniden 'çok güzel kokuyorsunuz, daha önce kokunuzu içine çeken oldu mu?' diye sordu."
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11. "Lisedeyken benden hoşlanan bir çocuk vardı ve kız kardeşi benden nefret ediyordu."
12. "Erkeğin birisi kız kardeşime beşlik çakmıştı ve o sırada onunla çıkmasını söyleyen bir not vermişti..."
13. "Rap şarkısı yazmıştı ve bütün sınıfın önünde söyledi."
14. "Arabamın anahtarını içeride unuttuğum için binemiyordum."
15. "Satış danışmanı olarak çalışırken yardımcı olduğum müşterilerden birisi bana yemek yeme teklifi etmişti."
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16. "Liseden tanıdığım bir çocuk bana LinkedIn üzerinden mesaj atmıştı ve ertesi gün, 'Dün çok eğlenmişim, pardon.' yazmıştı..."
17. "Facebook'tan konuştuğum bir çocuğa gülümseyen surat atmıştım ve Facebook durumumu değiştirmemi ister misin diye sordu."
18. "İnternet sorunları yaşadığım için müşteri servislerini arayarak bir yetkili çağırdım."
19. "İlk buluşmamızda mesleğim ve hobilerim hakkında dalga geçti ve daha sonra bana çıkma teklifi etti."
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