Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Bugüne Kadar Aldıkları En Garip Çıkma Tekliflerini Anlatırken Hepimizi Güldüren 19 Kişi

Bugüne Kadar Aldıkları En Garip Çıkma Tekliflerini Anlatırken Hepimizi Güldüren 19 Kişi

İsmail Can
İsmail Can - Onedio Üyesi
03.02.2024 - 12:01

Aşk işlerinde biliyorsunuz birçok komik durum yaşanabilir. Bazenleri bu olaylar o kadar absürt oluyor ki, gülmeden edemiyorsunuz. Bugün, aldıkları garip çıkma teklifleriyle hepimizi güldüren 19 kişinin hikayesine bakacağız.

Kaynak: https://www.buzzfeed.com/hannahdobro/...
İçeriğin Devamı Aşağıda

1. "Üniversitede bir partide tanıştığım bir adamla aynı soyadını paylaşıyorduk."

1. "Üniversitede bir partide tanıştığım bir adamla aynı soyadını paylaşıyorduk."

'Facebook'ta arkadaş olduk ve görünüşe göre akraba olup olmadığımızı görmek için biraz araştırma yaptı. Sonrasında 'Hey, muhtemelen akraba olmadığımızı düşünüyorum, bu yüzden sonunda, seni bir randevuya götürebilir miyim? diye sormak istedim' yazdı. Bu mesajı, profil resmimde 'Umarım akraba değilizdir' yazdıktan sonraydı. İğrenç.

2. "Üniversitedeyken kampüste bira ve şarap servis eden bir barımız vardı."

2. "Üniversitedeyken kampüste bira ve şarap servis eden bir barımız vardı."

'Çoğu insan oraya sınıflar arasında veya uzun bir günün ardından giderdi. Final haftasıydı ve dönemin son finalini yeni bitirmiştim. Saat 10:00 civarındaydı, ama bir birayı hak ettiğimi düşündüm ve görünüşe göre diğer tüm öğrenciler de öyle düşünmüştü çünkü doluydu. Biramla oturduğumda, bir şeyin yüzüme doğru uçtuğunu gördüm. Zamanında hareket edemedim ve yüzüme çarptı. Üzerinde bir numara olan bir karton bardak altlığıydı ve 'Bir ara dışarı çıkabilir miyiz?' yazıyordu. Kimin attığına dair hiçbir fikrim yoktu! ama sonunda bu isimsiz numaraya mesaj attım ve beş yıl birlikte olduk.'

3. "İlk cinsel ilişkimizin nasıl olacağına dair bir hikaye yazmıştı ve açıkcası hatalarla doluydu ve iğrençti..."

3. "İlk cinsel ilişkimizin nasıl olacağına dair bir hikaye yazmıştı ve açıkcası hatalarla doluydu ve iğrençti..."

4. "Golf oynarken bir kızın annesi geldi ve kızını yemeğe çıkarmamı istedi."

4. "Golf oynarken bir kızın annesi geldi ve kızını yemeğe çıkarmamı istedi."

5. "İşte e-mail göndermişti ve gördüğümde ekranımın başında tek değildim..."

İçeriğin Devamı Aşağıda

6. "Hastalarımdan birisi doktor randevusunun başında bana çıkma teklifi etti ve reddettim."

6. "Hastalarımdan birisi doktor randevusunun başında bana çıkma teklifi etti ve reddettim."

'Bütün randevu boyunca çok rahatsız hissettim... Keşke randevunun bitmesini bekleseydi.'

7. "Bir arkadaşıma, üniversitede tanıdığı bir adam tarafından iki kağıt verilmişti. "

7. "Bir arkadaşıma, üniversitede tanıdığı bir adam tarafından iki kağıt verilmişti. "

'Bir sayfa Mors alfabesinin bir listesiydi. Diğer sayfa, yazılı noktalar ve kısa çizgiler içeren bir mesajdı. Mesajın şifresini çözmek için mors alfabesi kullanmak zorunda kaldı, ve onunla bir şeyler içmek isteyip istemediğini soran bir yazı vardı. Daha sonra yakın arkadaş oldular.'

8. "Arabamı sürerken kırmızı ışığa denk geldim."

8. "Arabamı sürerken kırmızı ışığa denk geldim."

'Yandaki arabadan bir çocuk, 'Elma sever misin? Çünkü ben elma sosu yapmayı biliyorum! Benimle çıkmaya ne dersin?' diye bağırdı. Çok garipti.'

9. "Üniversiteden bir çocuk e-mailimi sordu ve bana çıkma teklifi eden bir Word dosyası attı."

10. "Gratis'teyken birisi yanımdan geçiyordu ve aniden 'çok güzel kokuyorsunuz, daha önce kokunuzu içine çeken oldu mu?' diye sordu."

10. "Gratis'teyken birisi yanımdan geçiyordu ve aniden 'çok güzel kokuyorsunuz, daha önce kokunuzu içine çeken oldu mu?' diye sordu."

'Çok garipseyip nişanlı olduğumu söyledim ve telefonumu kullanıp kullanamayacağını sordu. Belki de, çıkma teklifi etmemişti ve sadece nazik olmaya çalışıyordu.'

İçeriğin Devamı Aşağıda

11. "Lisedeyken benden hoşlanan bir çocuk vardı ve kız kardeşi benden nefret ediyordu."

11. "Lisedeyken benden hoşlanan bir çocuk vardı ve kız kardeşi benden nefret ediyordu."

'Liseden sonra kasabayı terk ettim ve böylece çilelerim sona erdi sanıyordum. Yıllar sonra kasabaya tekrar taşındığımda aniden tekrar kapımda belirdi ve şarkı çalarken beni ne kadar sevdiğinden bahsetmeye başladı...'

12. "Erkeğin birisi kız kardeşime beşlik çakmıştı ve o sırada onunla çıkmasını söyleyen bir not vermişti..."

12. "Erkeğin birisi kız kardeşime beşlik çakmıştı ve o sırada onunla çıkmasını söyleyen bir not vermişti..."

13. "Rap şarkısı yazmıştı ve bütün sınıfın önünde söyledi."

13. "Rap şarkısı yazmıştı ve bütün sınıfın önünde söyledi."

14. "Arabamın anahtarını içeride unuttuğum için binemiyordum."

14. "Arabamın anahtarını içeride unuttuğum için binemiyordum."

'Polis çağırdım ve arabama binmeme yardımcı oldu. Ertesi gün beni Instagram'dan bularak çıkma teklifi etti ve 3 randevuya gittik.'

15. "Satış danışmanı olarak çalışırken yardımcı olduğum müşterilerden birisi bana yemek yeme teklifi etmişti."

İçeriğin Devamı Aşağıda

16. "Liseden tanıdığım bir çocuk bana LinkedIn üzerinden mesaj atmıştı ve ertesi gün, 'Dün çok eğlenmişim, pardon.' yazmıştı..."

16. "Liseden tanıdığım bir çocuk bana LinkedIn üzerinden mesaj atmıştı ve ertesi gün, 'Dün çok eğlenmişim, pardon.' yazmıştı..."

17. "Facebook'tan konuştuğum bir çocuğa gülümseyen surat atmıştım ve Facebook durumumu değiştirmemi ister misin diye sordu."

17. "Facebook'tan konuştuğum bir çocuğa gülümseyen surat atmıştım ve Facebook durumumu değiştirmemi ister misin diye sordu."

'Ben de, çok düşünmeyerek istediğini yap diye cevap verdim. 10 dakika sonra Facebook durumununda bizi çıkıyor olarak güncellemişti...'

18. "İnternet sorunları yaşadığım için müşteri servislerini arayarak bir yetkili çağırdım."

18. "İnternet sorunları yaşadığım için müşteri servislerini arayarak bir yetkili çağırdım."

'Yetkili servis sorunumu çözdü ve devam ederse diye kendi numarasını verdi. Daha sonra tabii ki, internet sorunları yaşadım ve adama yazmama rağmen bir türlü cevap alamadım. Haftalar sonra sonunda tekrar bakmak için evime geldi ve sorunu tekrar çözdü. Ertesi gün beni ne kadar sevdiğine dair mesajlar atmaya başladı ve sevgilim olduğunu söylediğimde, benim için ne kadar daha iyi bir sevgili olacağından bahsetmeye başladı. Tam bir psikopat.'

19. "İlk buluşmamızda mesleğim ve hobilerim hakkında dalga geçti ve daha sonra bana çıkma teklifi etti."

19. "İlk buluşmamızda mesleğim ve hobilerim hakkında dalga geçti ve daha sonra bana çıkma teklifi etti."

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?