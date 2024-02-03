Bugüne Kadar Aldıkları En Garip Çıkma Tekliflerini Anlatırken Hepimizi Güldüren 19 Kişi

'Çoğu insan oraya sınıflar arasında veya uzun bir günün ardından giderdi. Final haftasıydı ve dönemin son finalini yeni bitirmiştim. Saat 10:00 civarındaydı, ama bir birayı hak ettiğimi düşündüm ve görünüşe göre diğer tüm öğrenciler de öyle düşünmüştü çünkü doluydu. Biramla oturduğumda, bir şeyin yüzüme doğru uçtuğunu gördüm. Zamanında hareket edemedim ve yüzüme çarptı. Üzerinde bir numara olan bir karton bardak altlığıydı ve 'Bir ara dışarı çıkabilir miyiz?' yazıyordu. Kimin attığına dair hiçbir fikrim yoktu! ama sonunda bu isimsiz numaraya mesaj attım ve beş yıl birlikte olduk.'