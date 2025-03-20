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Bugün İndirimde Neler Var? Stanley Termoslardan Karaca'nın Kahve Makinelerine 20 Mart 2025 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? Stanley Termoslardan Karaca'nın Kahve Makinelerine 20 Mart 2025 Günün Fırsatları

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
20.03.2025 - 19:01

20 Mart 2025 tarihinde piyasada hangi indirimler var diye merak ediyorsanız, işte size günün fırsatları! Stanley marka termoslar, soğuk kış günlerinde sıcak içeceklerinizi sıcak tutmak için ideal bir seçenek. Ayrıca Karaca'nın kahve makineleri, sabahları taze bir kahve ile güne başlamak isteyenler için mükemmel bir indirim fırsatı sunuyor. Bu ürünlerdeki indirimler sınırlı bir süre için geçerli olacak, bu yüzden fırsatları kaçırmamak için hemen harekete geçin!

Bu içerik 20.03.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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1. Stanley Klasik Vakumlu Çelik Termos, 2.3 lt

1. Stanley Klasik Vakumlu Çelik Termos, 2.3 lt

İçeceklerinizi gün boyu sıcak veya soğuk tutmak için mükemmel bir seçenek! Stanley termos, dayanıklı yapısı ve vakumlu izolasyonuyla her türlü maceraya hazır.

Stanley Klasik Vakumlu Çelik Termos, 2.3 lt

2. Karaca Home Valeria Best Gül Kurusu 8 Parça Çeyiz Seti

2. Karaca Home Valeria Best Gül Kurusu 8 Parça Çeyiz Seti

Çeyiz hazırlıklarınızı tamamlayacak bu şık set, gül kurusu rengi ve zarif tasarımıyla dikkat çekiyor. Yatak odanıza romantik bir hava katacak.

Karaca Home Valeria Best Gül Kurusu 8 Parça Çeyiz Seti

3. COSORI Airfryer Sağlıklı ve Verimli 5,5 L Sıcak Hava Fritözü

3. COSORI Airfryer Sağlıklı ve Verimli 5,5 L Sıcak Hava Fritözü

Sağlıklı ve lezzetli yemekler pişirmenin en kolay yolu! Bu airfryer, az yağlı yemekler hazırlamanızı sağlarken, pratik kullanımıyla da zamandan tasarruf etmenizi sağlar.

COSORI Airfryer Sağlıklı ve Verimli 5,5 L Sıcak Hava Fritözü

4. Crocs Classic Quartz Quartz TerlikUnisex Yetişkin

4. Crocs Classic Quartz Quartz TerlikUnisex Yetişkin

Rahatlığı ve tarzı bir arada sunan bu Crocs terlikler, hafif yapısı ve konforlu tabanıyla adeta ayaklarınızı dinlendirecek.

Crocs Classic Quartz Quartz TerlikUnisex Yetişkin

5. Staub Döküm Tencere Yuvarlak 24 cm Kiraz

5. Staub Döküm Tencere Yuvarlak 24 cm Kiraz

Mutfakta lezzetin ve şıklığın simgesi! Bu Staub döküm tencere, ısıyı eşit şekilde dağıtarak yemeklerinizi mükemmel bir şekilde pişirir. Kiraz rengiyle de mutfağınıza renk katacak.

Staub Döküm Tencere Yuvarlak 24 cm Kiraz

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6. Tefal L15099 Ingenio Titanyum 2X XL Intense Maxi Tava ve Tencere Seti 19 Parça

6. Tefal L15099 Ingenio Titanyum 2X XL Intense Maxi Tava ve Tencere Seti 19 Parça

Mutfakta çok yönlülük ve dayanıklılık arayanlar için ideal! Bu 19 parçalık set, titanyum kaplamasıyla çizilmelere karşı dayanıklıyken, çıkarılabilir sapı sayesinde de yerden tasarruf sağlıyor.

Tefal L15099 Ingenio Titanyum 2X XL Intense Maxi Tava ve Tencere Seti 19 Parça

7. Pirge Ecco Çantalı 5'li Bıçak Seti

7. Pirge Ecco Çantalı 5'li Bıçak Seti

Mutfakta keskinliğin ve pratikliğin birleşimi! Bu 5'li bıçak seti, çantasıyla birlikte kolayca taşınabilirken, keskinliğiyle de her türlü kesme işlemini kolaylaştırıyor.

Pirge Ecco Çantalı 5'li Bıçak Seti

8. Ray-Ban 0RB4340-710/50 Unisex Güneş Gözlüğü

8. Ray-Ban 0RB4340-710/50 Unisex Güneş Gözlüğü

Hem kadınlar hem de erkekler için şık ve klasik bir seçenek! Bu Ray-Ban güneş gözlüğü, retro tasarımı ve kaliteli camlarıyla dikkat çekiyor.

Ray-Ban 0RB4340-710/50 Unisex Güneş Gözlüğü

9. Karaca Coffee Art 1101 Süt Köpürtücülü, 20 Bar Basınçlı, Espresso, Latte, Cappuccino, Americano Makinesi 1,5l Inox

9. Karaca Coffee Art 1101 Süt Köpürtücülü, 20 Bar Basınçlı, Espresso, Latte, Cappuccino, Americano Makinesi 1,5l Inox

Evde kahve keyfini bir üst seviyeye taşıyın! Bu Karaca kahve makinesi, süt köpürtme özelliği ve 20 bar basıncıyla profesyonel kahveler hazırlamanızı sağlıyor.

Karaca Coffee Art 1101 Süt Köpürtücülü, 20 Bar Basınçlı, Espresso, Latte, Cappuccino, Americano Makinesi 1,5l Inox

10. Philips Hue WCA 9-75W E27 Renkli Akıllı Ampul 2'li Ekopaket

10. Philips Hue WCA 9-75W E27 Renkli Akıllı Ampul 2'li Ekopaket

Evinizin atmosferini dilediğiniz gibi değiştirin! Bu Philips Hue akıllı ampuller, renkli ışık seçenekleri ve akıllı telefon uygulamasıyla kontrol edilebilme özelliğiyle dikkat çekiyor.

Philips Hue WCA 9-75W E27 Renkli Akıllı Ampul 2'li Ekopaket

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11. Vichy Dercos Anti Dandruff Kepek Karşıtı Şampuan 390 ml - Normal Ve Yağlı Saçlar

11. Vichy Dercos Anti Dandruff Kepek Karşıtı Şampuan 390 ml - Normal Ve Yağlı Saçlar

Vichy Cilt ve Saç Bakım Ürünlerinde 2. Ürüne 30% İndirim!

Vichy Dercos Anti Dandruff Kepek Karşıtı Şampuan 390 ml - Normal Ve Yağlı Saçlar

12. Bigdart 3900 Oversize Uzun Basic Gömlek - Zümrüt Yeşili

12. Bigdart 3900 Oversize Uzun Basic Gömlek - Zümrüt Yeşili

Tüm ürünlerde %30'a varan indirim!

Bigdart 3900 Oversize Uzun Basic Gömlek - Zümrüt Yeşili

13. Adidas Kadın Sweatshirt

13. Adidas Kadın Sweatshirt

Seçili ürünlerde peşin fiyatına 3 taksit fırsatını kaçırmayın!

Adidas Kadın Sweatshirt

14. Neutrogena Hydro Boost water Jel Yüz Nemlendirici Normal ve Karma Ciltler için

14. Neutrogena Hydro Boost water Jel Yüz Nemlendirici Normal ve Karma Ciltler için

Sepette sürpriz indirimler sizi bekliyor!

Neutrogena Hydro Boost water Jel Yüz Nemlendirici Normal ve Karma Ciltler için

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Sena YİĞİT
Sena YİĞİT
Onedio Üyesi
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