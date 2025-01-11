onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Kozmetik , Ev Yaşam
Bugün İndirimde Neler Var? Karaca'dan Adidas'a 11 Ocak 2025 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? Karaca'dan Adidas'a 11 Ocak 2025 Günün Fırsatları

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
11.01.2025 - 15:52

11 Ocak 2025 tarihinde, alışveriş severler için büyük bir fırsat günü! Mac rujlardan, adidas erkek ayakkabılarına  kadar birçok ürün indirimde. Unutmayın, bu fırsatlar sınırlı süreliğine geçerli. Bu nedenle, alışveriş listenizi hazırlayın ve bu muhteşem indirimleri kaçırmayın!

Bu içerik 11.01.2025 tarihinde oluşturulmuştur. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir. 

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Lovelyİstanbul Büzgü Detaylı Sandy Bluz Bordo

Lovelyİstanbul Büzgü Detaylı Sandy Bluz Bordo

Lovely İstanbul'da tüm indirimlere ek 2 adet ve üzeri %35 indirim fırsatını kaçırma!

Lovelyİstanbul Büzgü Detaylı Sandy Bluz Bordo

Trendyol external

MAİ COLLECTİON Easton Bordo Crop Etek Takım

MAİ COLLECTİON Easton Bordo Crop Etek Takım

Yıl sonu indirimleriyle hayalinizdeki ürünlere şimdi daha uygun fiyatlarla sahip olun. Stoklar tükenmeden alışverişe başlayın!

MAİ COLLECTİON Easton Bordo Crop Etek Takım

Trendyol external

Mac M·A·CXIMAL Silky Matte Lipstick Nemlendirme Etkili Yoğun Renk Sağlayan Ruj

Mac M·A·CXIMAL Silky Matte Lipstick Nemlendirme Etkili Yoğun Renk Sağlayan Ruj

%50'ye varan kış indiriminde son günler ve yenilenen stokları kaçırma.

Mac M·A·CXIMAL Silky Matte

Trendyol external

Karaca MyCaffe Barista S10 Entegre Süt Hazneli Otomatik Espresso Latte ve Cappuccino Mak.

Karaca MyCaffe Barista S10 Entegre Süt Hazneli Otomatik Espresso Latte ve Cappuccino Mak.

Karaca kırmızı etiket kampanyası başladı!

Karaca MyCaffe Barista S10 Entegre Süt Hazneli

Trendyol external

adidas AIF2579 Terrex Tracerocker Erkek Spor Ayakkabı Siyah

adidas AIF2579 Terrex Tracerocker Erkek Spor Ayakkabı Siyah

5.169,99 TL yerine 3.618,30 TL.

adidas Spor Ayakkabı Siyah

Hepsiburada external
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Hamaha Eğitici Ahşap Oyuncak

Hamaha Eğitici Ahşap Oyuncak

699 TL yerine 209,70 TL.

Hamaha Eğitici Ahşap Oyuncak

Hepsiburada external

Bella Maison Garden 12 Parça 4 Kişilik Yemek Takımı Mix

Bella Maison Garden 12 Parça 4 Kişilik Yemek Takımı Mix

5.881,99 TL yerine 1.499,91 TL.

Bella Maison Garden 12 Parça 4 Kişilik Yemek Takımı Mix

Hepsiburada external

Siveno %100 Doğal Bebek Çamaşır Sabunu Kendinden Yumuşatıcılı Bitkisel Deterjan Konsantre

Siveno %100 Doğal Bebek Çamaşır Sabunu Kendinden Yumuşatıcılı Bitkisel Deterjan Konsantre

1.019,74 TL yerine 458,88 TL.

Siveno %100 Doğal Bebek Çamaşır Sabunu

Hepsiburada external

KikoMilano Parlak Likit Ruj - Unlimited Double Touch 103 Natural Rose 6 ml

KikoMilano Parlak Likit Ruj - Unlimited Double Touch 103 Natural Rose 6 ml

699 TL yerine 489,00 TL.

KikoMilano Parlak Likit Ruj

Hepsiburada external

DeFacto Kadın Unisex Büyük Okul Sırt Çantası

DeFacto Kadın Unisex Büyük Okul Sırt Çantası

473,11TL yerine 197,90TL.

DeFacto Kadın Unisex Büyük Okul Sırt Çantası

Amazon external
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

DeFacto Kadın Regular Fit Bisiklet Yaka Leopar Desenli Kısa Kollu Tişört

DeFacto Kadın Regular Fit Bisiklet Yaka Leopar Desenli Kısa Kollu Tişört

İndirimli fiyatı 99,90TL.

DeFacto Tişört

Amazon external

Tommy Hilfiger Triangle Fixed Foam Bikini Üstü Kadın

Tommy Hilfiger Triangle Fixed Foam Bikini Üstü Kadın

İndirimli fiyatı 669,89TL. 

Tommy Hilfiger Triangle Fixed Foam Bikini Üstü

Amazon external

Hulk Çorap Lisanslı İşlemeli

Hulk Çorap Lisanslı İşlemeli

95,68TL yerine 39,97TL.

Hulk Çorap Lisanslı İşlemeli

Amazon external

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ceren Tarı
Ceren Tarı
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın