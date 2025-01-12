onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam , Giyim
Bugün İndirimde Neler Var? Cat Colorado Bot'tan Kiko Lipgloss'a 12 Ocak 2025 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? Cat Colorado Bot'tan Kiko Lipgloss'a 12 Ocak 2025 Günün Fırsatları

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
12.01.2025 - 13:06

12 Ocak 2025 tarihinde indirim dünyasında neler mi var? İşte karşınızda günün en iyi fırsatları! Cat Colorado Bot'tan Kiko Lipgloss'a kadar birçok üründe indirim fırsatı sizleri bekliyor. Hem kaliteli hem de uygun fiyatlı ürünlerle dolu bu indirim gününde alışveriş yapmanın tam zamanı. İndirimlerin keyfini çıkarın ve bu fırsatları değerlendirin. Unutmayın, bu fırsatlar sınırlı bir süre için geçerli.

Bu içerik 12.01.2025 tarihinde oluşturulmuştur. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir. 

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Cat Colorado Siyah %100 Deri Erkek Bot Yeni Sezon

1. Cat Colorado Siyah %100 Deri Erkek Bot Yeni Sezon

5.499 TL yerine 1949 TL.

Cat Colorado Siyah %100 Deri Erkek Bot Yeni Sezon

Hepsiburada external

2. Bella Maison Gris 3'lü Saklama Kabı Yeşil

2. Bella Maison Gris 3'lü Saklama Kabı Yeşil

1.199,99 TL'den 306 TL'ye düştü.

Bella Maison Gris 3'lü Saklama Kabı Yeşil

Hepsiburada external

3. KikoMilano Nemlendirici Dudak Parlatıcısı - 3D Hydra Lipgloss 17 Pearly Mauve

3. KikoMilano Nemlendirici Dudak Parlatıcısı - 3D Hydra Lipgloss 17 Pearly Mauve

669 TL'den 559 TL'ye düştü.

KikoMilano Nemlendirici Dudak Parlatıcısı - 3D Hydra Lipgloss 17 Pearly Mauve

Hepsiburada external

4. Columbia Delta Ridge Down Hooded Erkek Mont

4. Columbia Delta Ridge Down Hooded Erkek Mont

16.999 TL yerine indirimle 10199 TL.

Columbia Delta Ridge Down Hooded Erkek Mont

Hepsiburada external

5. Calvin Klein Rubberized Bifold 5Cc W/Coin Erkek Cüzdan

5. Calvin Klein Rubberized Bifold 5Cc W/Coin Erkek Cüzdan

1.748,90 TL yerine prime fırsatıyla 1600 TL.

Calvin Klein Rubberized Bifold 5Cc W/Coin Erkek Cüzdan

Amazon external
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. PUMA Puma Club II Era Spor Ayakkabı Unisex Yetişkin

6. PUMA Puma Club II Era Spor Ayakkabı Unisex Yetişkin

Prime fırsatıyla 2.252,25 TL.

PUMA Puma Club II Era Spor Ayakkabı Unisex Yetişkin

Amazon external

7. Crocs Kadın Classic Platform Terlik

7. Crocs Kadın Classic Platform Terlik

1.474,90 TL.

Crocs Kadın Classic Platform Terlik

Amazon external

8. Tommy Hilfiger Tjw Alaska Puffer Vest Yelek Kadın

8. Tommy Hilfiger Tjw Alaska Puffer Vest Yelek Kadın

5.431,00 TL yerine 2911 TL.

Tommy Hilfiger Tjw Alaska Puffer Vest Yelek Kadın

Amazon external

9. Züber Peanutzilla Kakaolu Fıstık Kreması 315 G

9. Züber Peanutzilla Kakaolu Fıstık Kreması 315 G

Nutzilla ve Peanutzilla ikili bundle'ı 499 TL'ye inmiş, 700 TL'ye 100 TL kupon fırsatını, 2. üründe %10 indirim fırsatını kaçırmayın!

Züber Peanutzilla Kakaolu Fıstık Kreması 315 G

Trendyol external

10. NIVEA Böğürtlen Dudak Bakım Kremi ve Parlatıcısı 4.8gr, Nemlendirici, Hafif Bordo Işıltı, Pürüzsüz Dudak

10. NIVEA Böğürtlen Dudak Bakım Kremi ve Parlatıcısı 4.8gr, Nemlendirici, Hafif Bordo Işıltı, Pürüzsüz Dudak

Seçili ürünlerde SEPETTE 600 TL'ye %20 indirim, 450 TL'ye 75 TL indirim!

NIVEA Böğürtlen Dudak Bakım Kremi ve Parlatıcısı 4.8gr, Nemlendirici, Hafif Bordo Işıltı, Pürüzsüz Dudak

Trendyol external
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11. Yves Saint Laurent Rouge Pur Couture Ruj N1

11. Yves Saint Laurent Rouge Pur Couture Ruj N1

Tüm ürünlerde %30'a varan indirimler! Rouge Pur Couture rujlar 999 TL!

Yves Saint Laurent Rouge Pur Couture Ruj N1

Trendyol external

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Sena YİĞİT
Sena YİĞİT
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın