onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Giyim , Kozmetik
Bugün İndirimde Neler Var? Casio Marka Saatlerden PlayStation 5'e 6 Aralık 2024 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? Casio Marka Saatlerden PlayStation 5'e 6 Aralık 2024 Günün Fırsatları

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
06.12.2024 - 11:18

6 Aralık 2024 tarihinde hangi ürünler indirimde diye merak ediyorsanız, sizin için harika haberlerimiz var! Casio'nun zarif ve dayanıklı saatlerinden, oyun dünyasının son teknoloji harikası PlayStation 5'e kadar birçok ürün, bugün sizlere özel fırsatlarla sunuluyor. Bu özel indirimlerle alışveriş yapmanın keyfini çıkarın. Unutmayın, bu fırsatlar sınırlı süreliğine geçerli. 

Bu içerik 06.12.2024 tarihinde oluşturulmuştur. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir. 

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. Casio MTP-1302D-7A1VDF Standart Erkek Kol Saati

1. Casio MTP-1302D-7A1VDF Standart Erkek Kol Saati

2.055,00 TL yerine şimdi 1.729,00 TL.

Casio MTP-1302D-7A1VDF Standart Erkek Kol Saati

Hepsiburada external

2. Madame Coco Tiny King Size %100 Pamuk Ranforce Lastikli Baskılı Nevresim Takımı - Mavi

2. Madame Coco Tiny King Size %100 Pamuk Ranforce Lastikli Baskılı Nevresim Takımı - Mavi

4.299,99 TL'den 1.290,00 TL'ye düştü.Madame Coco Tiny King Size %100 Pamuk Ranforce Lastikli Baskılı Nevresim Takımı - Mavi

Hepsiburada external

3. Philips HD9875/90 7000 Serisi Airfryer Combi Xxl Connected

3. Philips HD9875/90 7000 Serisi Airfryer Combi Xxl Connected

9.430,00 TL yerine şimdi 5.860,40 TL.

Philips HD9875/90 7000 Serisi Airfryer Combi Xxl Connected

Hepsiburada external

4. LEGO Brickheadz 40674 Stiç

4. LEGO Brickheadz 40674 Stiç

1.999,90 TL yerine 1.124,91 TL.

LEGO Brickheadz 40674 Stiç

Hepsiburada external

5. Xiaomi Akıllı Kamera C200

5. Xiaomi Akıllı Kamera C200

Xiaomi Akıllı Kamera C200

Amazon external
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. Julius Meinl Jubilaeum 500 g Çekirdek Kahve

6. Julius Meinl Jubilaeum 500 g Çekirdek Kahve

Julius Meinl Jubilaeum 500 g Çekirdek Kahve

Amazon external

7. Sony PlayStation 5 Oyun Konsolu, Dijital Slim Sürüm

7. Sony PlayStation 5 Oyun Konsolu, Dijital Slim Sürüm

Sony PlayStation 5 Oyun Konsolu, Dijital Slim Sürüm

Amazon external

8. Maybelline New York Instant Perfector Glow 4 Etki 1 Arada Fondöten- 00 Fair Light & Mini Lash Sensational Sky High Maskara Makyaj Seti

8. Maybelline New York Instant Perfector Glow 4 Etki 1 Arada Fondöten- 00 Fair Light & Mini Lash Sensational Sky High Maskara Makyaj Seti

Maybelline New York Instant Perfector Glow 4 Etki 1 Arada Fondöten- 00 Fair Light & Mini Lash Sensational Sky High Maskara Makyaj Seti

Amazon external

9. Tommy Hilfiger TH LOGO LEATHER MIX CHELSEA Yürüyüş Botu Kadın

9. Tommy Hilfiger TH LOGO LEATHER MIX CHELSEA Yürüyüş Botu Kadın

Tommy Hilfiger TH LOGO LEATHER MIX CHELSEA Yürüyüş Botu Kadın

Amazon external

10. Clasy Care Clasy Krem Crack Repair Cream - Ayak Ve Topuk Çatlak Kremi

10. Clasy Care Clasy Krem Crack Repair Cream - Ayak Ve Topuk Çatlak Kremi

2.'si sadece 1 TL.

Clasy Care Clasy Krem Crack Repair Cream - Ayak Ve Topuk Çatlak Kremi

Trendyol external
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

11. West Home Dijital Baskı Yıkanabilir Kaymaz Taban Salon Halısı Mutfak Halısı Koridor Halısı

11. West Home Dijital Baskı Yıkanabilir Kaymaz Taban Salon Halısı Mutfak Halısı Koridor Halısı

2 al 1 öde ve 2.ürüne %10 indirim fırsatını kaçırmayın.

West Home Dijital Baskı Yıkanabilir Kaymaz Taban Salon Halısı Mutfak Halısı Koridor Halısı

Trendyol external

12. HAKKE Kadın Beyaz Oversize Uzun Basic Gömlek

12. HAKKE Kadın Beyaz Oversize Uzun Basic Gömlek

Tüm ürünlerde %30'a varan indirim!

HAKKE Kadın Beyaz Oversize Uzun Basic Gömlek

Trendyol external

13. Mad Parfüm Mad P102 Selective 50 ml Erkek Parfüm

13. Mad Parfüm Mad P102 Selective 50 ml Erkek Parfüm

Tüm Selective parfümlerde 2.si %50 indirimli!

Mad Parfüm Mad P102 Selective 50 ml Erkek Parfüm

Trendyol external

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sena YİĞİT
Sena YİĞİT
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın