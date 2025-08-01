onedio
article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Kozmetik , Elektronik
Bugün İndirimde Neler Var? Camper Ayakkabılardan Dreame Robot Süpürgelere 1 Ağustos 2025 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? Camper Ayakkabılardan Dreame Robot Süpürgelere 1 Ağustos 2025 Günün Fırsatları

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
01.08.2025 - 13:42

Trendyol’da gördüğünüz o göz alıcı indirimli ürünler, Hepsiburada’nın kaçırılmaması gereken kampanyaları ve Amazon’un birbirinden cazip fırsatları… 1 Ağustos 2025 tarihinde indirimlerle dolu bir gün sizi bekliyor. Adidas ayakkabılardan Dilvin ürünlerine kadar birçok ürün indirimli fiyatlarıyla sizlerle. Bu fırsatları kaçırmamak için hemen alışverişe başlayın.

Bu içerik 01.08.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bugün Hepsiburada’da indirimde olan Merano Design Mekik Bileklik, özel günlerde takacağınız şık taşlı bilekliğiniz olmaya aday!

Bugün Hepsiburada’da indirimde olan Merano Design Mekik Bileklik, özel günlerde takacağınız şık taşlı bilekliğiniz olmaya aday!

Bu zarif model, kristal benzeri zirkon taşlardan oluşan su yolu dizilimli mekik formuyla hem sade hem çarpıcı bir ışıltı sunuyor.

Sepete özel fiyatı 320 TL.

Merano Design Mekik Bileklik

Merano Design indirimli diğer ürünler

Bugün Hepsiburada’da indirime giren Fakir PB 1001 600 W Kişisel Blender, mutfağınızın mini gücü olacak!

Bugün Hepsiburada’da indirime giren Fakir PB 1001 600 W Kişisel Blender, mutfağınızın mini gücü olacak!

Kompakt ve ergonomik tasarımı sayesinde smoothie, çocuk maması ya da buz parçalama işlemleri artık çok daha pratik. Tek tuşla çalışıyor ve 570 ml BPA free hazneyle hızlı hazırlık yapmanızı sağlıyor. Bireysel kullanım için ideal bir mini mutfak arkadaşı!

Fakir Pb 1001 600 W Kişisel Blender

adidas Break Start J Coreblack

adidas Break Start J Coreblack

adidas Break Start J Core Black, sportif stilinizi şehirle buluşturan modern bir klasikten! Suni deri üst yüzeyi ve süet detaylı 3 bant dekoruyla sade ama etkileyici bir duruş yakalıyor.

Sepete özel fiyatı 1.315,44 TL.

adidas Break Start J Coreblack

adidas sepette %40'a varan indirimlere ek %20 net indirim.

Chakra Oda Kokusu Soft Linen 500 ml

Chakra Oda Kokusu Soft Linen 500 ml

Pamuksu ve hafif sabunsu notalara sahip bu zarif oda kokusu, özellikle temiz çarşaf kokusunu sevenlerin vazgeçilmezi oluyor. 500 ml'lik büyük boy şişesiyle uzun süre kalıcılık sunarken, şık cam şişesi sayesinde ev dekorasyonunuza da zarif bir dokunuş katacak.

Sepete özel fiyatı 314 TL

Chakra Oda Kokusu Soft Linen 500 ml

Chakra ürünlerinde %60'a varan indirimler

Bugün Hepsiburada’da indirime giren Dreame L10s Pro Gen 2 Robot Süpürge, ev temizliğinde konforun yeni adı.

Bugün Hepsiburada’da indirime giren Dreame L10s Pro Gen 2 Robot Süpürge, ev temizliğinde konforun yeni adı.

Güçlü 7000 Pa emiş gücü, çift döner mop sistemi ve akıllı engel algılama özelliğiyle ev temizliğinde konforun yeni adı. Halı algılama, harita kaydı ve uygulama üzerinden kontrol gibi teknolojik detaylarla, temizlik artık zahmetsiz ve çok daha etkili!

Fiyatı 15.999,00 TL.

Dreame L10s Pro Gen 2 Robot Süpürge

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bugün Amazon’da indirime giren Busstier Güneş Enerjili USB ile Şarj Edilebilir LED Bisiklet Feneri, hem şehir içi sürüşlerde hem de doğa rotalarında güvenliğinizi artıracak pratik bir çözüm sunuyor.

Bugün Amazon’da indirime giren Busstier Güneş Enerjili USB ile Şarj Edilebilir LED Bisiklet Feneri, hem şehir içi sürüşlerde hem de doğa rotalarında güvenliğinizi artıracak pratik bir çözüm sunuyor.

Güneş enerjisiyle ya da USB ile kolayca şarj edilebilen bu fener, güçlü LED ışığıyla gece sürüşlerinde net görüş sağlar. Entegre kornası sayesinde trafikte fark edilmenizi kolaylaştırırken, IP65 su geçirmez yapısı sayesinde yağmurlu havalarda bile performansından ödün vermez.

Busstier Güneş Enerjili USB ile Şarj Edilebilir LED Bisiklet Feneri

Amazon'da indirime giren Camper Smith yürüyüş ayakkabısı, süet dış yüzeyiyle hem özel günlerde hem de günlük kullanımda stilinizi tamamlayacak bir tercih.

Amazon'da indirime giren Camper Smith yürüyüş ayakkabısı, süet dış yüzeyiyle hem özel günlerde hem de günlük kullanımda stilinizi tamamlayacak bir tercih.

Yumuşak süet detayları ve şık siluetiyle klasik ama modern bir görünüm sunarken, EVA ve kauçuk karışımı dış tabanı sayesinde yürüyüşlerde bile konforu elden bırakmaz.

CAMPER Smith Yürüyüş Ayakkabısı

Prima Bebek Bezi Premium Care 5 Numara 74 Adet Ultra Fırsat Paketi

Prima Bebek Bezi Premium Care 5 Numara 74 Adet Ultra Fırsat Paketi

Hassas ciltlere özel tasarlanmış yapısıyla bebeklerin konforunu ön planda tutuyor. 

Prima Bebek Bezi  Fırsat Paketi

Prima Ürünlerinde ₺1.000'ye ₺250 İndirim

LEGO Harry Potter Uçan Ford Anglia

LEGO Harry Potter Uçan Ford Anglia

Harry, Ron, Hedwig ve Scabbers figürleriyle birlikte gelen bu 165 parçalık set, filmdeki unutulmaz uçan araba sahnesini yeniden canlandırma imkânı sunuyor.

LEGO Harry Potter Uçan Ford Anglia

Galaxy Technology 30 Cm Gerçek Cam Sessiz Mekanizma Duvar Saati

Galaxy Technology 30 Cm Gerçek Cam Sessiz Mekanizma Duvar Saati

Sade şıklığı ve sessiz çalışan mekanizmasıyla evinize zarif bir dokunuş katıyor. Gerçek cam yüzeyi ve net okunabilir kadranıyla hem modern hem klasik dekorasyonlara uyum sağlayacak. 

Kullanıcı yorumu;

Dün sipariş ettiğim ürün bugün güzel paketlenmiş olarak elime ulaştı. Saat çok şık ve kullanışlı. Gayet güzel

Galaxy Technology 30 Cm Gerçek Cam Sessiz Mekanizma Duvar Saati

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Trendyol indirimleri kapsamında Lovelyİstanbul ürünlerinde seçili parçalarda %50’ye varan fırsatlar!

Trendyol indirimleri kapsamında Lovelyİstanbul ürünlerinde seçili parçalarda %50’ye varan fırsatlar!

Müslin Gömlek Şort Takım, hafifliği ve zarafetiyle bu yazın en favori kombini olacak! Örme pamuklu müslin kumaşı sayesinde ferahlık hissi verirken, gömlek ve şortun birlikte sunduğu uyumlu tasarım hem evde, hem plajda hem de şehirde rahatlıkla tercih edilebilir. 

Lovelyİstanbul Müslin Gömlek Şort Takım

Züber Temmuz ve Ağustos ayına özel tüm ürünlerde %40'a varan indirimler.

Züber Temmuz ve Ağustos ayına özel tüm ürünlerde %40'a varan indirimler.

Nutzilla, farklı kuruyemişlerin dengeli karışımıyla hem tatlı krizlerine çözüm oluyor hem de gün boyu enerji veriyor. 

Züber Nutzilla

Trendyol marka indirimleri kapsamında Dilvin ürünlerinde hem 2. ürüne %10 indirim hem de sepette kupon fırsatları!

Trendyol marka indirimleri kapsamında Dilvin ürünlerinde hem 2. ürüne %10 indirim hem de sepette kupon fırsatları!

Zarif sırt detayıyla öne çıkan bu parça, hem rahat hem iddialı duruşuyla günlük kombinlerin yıldızı olmaya aday.

Dilvin 31780 Sırt Detaylı Top-Beyaz

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ceren Tarı
Ceren Tarı
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın