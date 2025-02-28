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Bugün İndirimde Neler Var? Akülü Arabadan Kiko Gloss Setine 28 Şubat 2025 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? Akülü Arabadan Kiko Gloss Setine 28 Şubat 2025 Günün Fırsatları

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
28.02.2025 - 15:42

28 Şubat 2025 tarihinde, alışveriş severler için birçok fırsat kapıda. Akülü arabadan Kiko Gloss setine kadar geniş bir yelpazede indirimler sizleri bekliyor. Bu fırsatları kaçırmayın ve alışverişin keyfini çıkarın. İster çocuğunuz için eğlenceli bir akülü araba, ister makyaj tutkunları için Kiko Gloss seti, bugünün fırsatları herkes için bir şeyler sunuyor. Bu indirimlerle alışveriş daha da keyifli hale geliyor. Fırsatlar sınırlı olduğundan, hemen harekete geçin ve bu muhteşem indirimlerden yararlanın. Bugünün fırsatlarıyla, alışverişin tadını çıkarın!

Bu içerik 28.02.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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1. Dolu Daytona 12V Akülü Araba

1. Dolu Daytona 12V Akülü Araba

Çocukların hayallerini süsleyen bu akülü araba, gerçekçi tasarımı ve 12V gücüyle minik sürücülere unutulmaz bir deneyim yaşatıyor. İndirimli fiyatıyla çocuklarınıza eğlenceli bir hediye verin!

Dolu Daytona 12V Akülü Araba

2. Soundcore by Anker Motion 100 Bluetooth Hoparlör, Çift 20W Sürücüler, Özelleştirilebilir 9-Bant Pro EQ, 12 Saate Varan Oynatma Süresi, IPX7 Su Geçirmez, Yeşil:

2. Soundcore by Anker Motion 100 Bluetooth Hoparlör, Çift 20W Sürücüler, Özelleştirilebilir 9-Bant Pro EQ, 12 Saate Varan Oynatma Süresi, IPX7 Su Geçirmez, Yeşil:

Güçlü sesi ve suya dayanıklı yapısıyla öne çıkan bu Soundcore hoparlör, açık hava etkinlikleri ve partiler için ideal. İndirimli fiyatıyla müziğin keyfini her yerde çıkarın!

Soundcore by Anker Motion 100 Bluetooth Hoparlör, Çift 20W Sürücüler, Özelleştirilebilir 9-Bant Pro EQ, 12 Saate Varan Oynatma Süresi, IPX7 Su Geçirmez, Yeşil:

3. Bioxcin Forte Şampuan 300Ml 1 Paket

3. Bioxcin Forte Şampuan 300Ml 1 Paket

Saç dökülmesine karşı etkili bu BİOXCİN şampuan, özel formülüyle saçlarınızı güçlendirerek daha sağlıklı bir görünüm kazandırıyor. İndirimli fiyatıyla saçlarınıza bakım yapın!

Bioxcin Forte Şampuan 300Ml 1 Paket

4. Sharpie Fine Permanent Markör 18li Kutu

4. Sharpie Fine Permanent Markör 18li Kutu

Kalıcı ve canlı renkleriyle öne çıkan bu Sharpie markör seti, sanat ve hobi projeleriniz için mükemmel bir seçenek. İndirimli fiyatıyla yaratıcılığınızı konuşturun!

Sharpie Fine Permanent Markör 18li Kutu

5. adidas Adi2000 Erkek Günlük Ayakkabı IG6779 Kahverengi

5. adidas Adi2000 Erkek Günlük Ayakkabı IG6779 Kahverengi

Retro tasarımı ve rahat yapısıyla öne çıkan bu adidas ayakkabılar, günlük kullanım için şık ve konforlu bir seçenek. İndirimli fiyatıyla tarzınızı tamamlayın!

adidas Adi2000 Erkek Günlük Ayakkabı IG6779 Kahverengi

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6. Calvin Klein Fermuarlı Ayarlanabilir Omuz Askılı Çanta Kadın Çanta K60K610275 Bds

6. Calvin Klein Fermuarlı Ayarlanabilir Omuz Askılı Çanta Kadın Çanta K60K610275 Bds

Şık ve kullanışlı bu Calvin Klein omuz çantası, ayarlanabilir askısı ve fermuarlı yapısıyla günlük kullanım için ideal. İndirimli fiyatıyla hem tarzınızı tamamlayın hem de eşyalarınızı rahatça taşıyın!

Calvin Klein Fermuarlı Ayarlanabilir Omuz Askılı Çanta Kadın Çanta K60K610275 Bds

7. Züber %100 Fıstık Ezmesi 315 gr x 3 Adet

7. Züber %100 Fıstık Ezmesi 315 gr x 3 Adet

Doğal ve lezzetli bu Züber fıstık ezmesi, kahvaltılarınız ve ara öğünleriniz için harika bir seçenek. İndirimli fiyatıyla sağlıklı atıştırmalıkların keyfini çıkarın!

Züber %100 Fıstık Ezmesi 315 gr x 3 Adet

8. Le Color Yemek Tarif Defteri Görselli Spiralli Bej

8. Le Color Yemek Tarif Defteri Görselli Spiralli Bej

Yemek tariflerinizi düzenli bir şekilde saklayabileceğiniz bu Le Color tarif defteri, spiralli yapısı ve şık tasarımıyla mutfağınıza renk katacak. İndirimli fiyatıyla tariflerinizi bir araya toplayın!

Le Color Yemek Tarif Defteri Görselli Spiralli Bej

9. Loobex Hava Nemlendirici Buhar Makinesi ME-3140

9. Loobex Hava Nemlendirici Buhar Makinesi ME-3140

Kuru havanın olumsuz etkilerini azaltan bu Loobex nemlendirici, buhar teknolojisiyle ortamın nem dengesini sağlıyor. İndirimli fiyatıyla daha sağlıklı bir nefes alın!

Loobex Hava Nemlendirici Buhar Makinesi ME-3140

10. Bella Maison Adapt Salata Kurutucu Bej (25,6X25,6X14,2 Cm)

10. Bella Maison Adapt Salata Kurutucu Bej (25,6X25,6X14,2 Cm)

Salatalarınızı hızlı ve kolay bir şekilde kurutabileceğiniz bu Bella Maison salata kurutucu, pratik tasarımıyla mutfaktaki yardımcınız olacak. İndirimli fiyatıyla salatalarınızı daha lezzetli hale getirin!

Bella Maison Adapt Salata Kurutucu Bej (25,6X25,6X14,2 Cm)

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11. Garnier C Vitamini Parlak Süper Aydınlatıcı Serum 30ml

11. Garnier C Vitamini Parlak Süper Aydınlatıcı Serum 30ml

Loreal Paris Filler göz serumundan, Garnier C vitamini seruma en çok satan ve sevilen ürünler indirimde!

Garnier C Vitamini Parlak Süper Aydınlatıcı Serum 30ml

12. KIKO Lıps Make Up Kit - Glossy Lip Set 01

12. KIKO Lıps Make Up Kit - Glossy Lip Set 01

Sepette 1500 TL'ye 300TL, 2000 TL'ye 500 TL indirim!

KIKO Lıps Make Up Kit - Glossy Lip Set 01

13. Yves Saint Laurent Libre Edp 30 Ml Kadın Parfüm

13. Yves Saint Laurent Libre Edp 30 Ml Kadın Parfüm

3000 TL ve üzeri alışverişlerde YSL Makyaj Çantası hediye!

Yves Saint Laurent Libre Edp 30 Ml Kadın Parfüm

14. Embeauty Leke Karşıtı Canlandırıcı Ve Gözenek Sıkılaştırıcı Glikolik Asit Tonik 200 ml

14. Embeauty Leke Karşıtı Canlandırıcı Ve Gözenek Sıkılaştırıcı Glikolik Asit Tonik 200 ml

Ramazan ayına özel 2 ürün 1 TL.

Embeauty Leke Karşıtı Canlandırıcı Ve Gözenek Sıkılaştırıcı Glikolik Asit Tonik 200 ml

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Sena YİĞİT
Sena YİĞİT
Onedio Üyesi
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