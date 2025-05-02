Bugün İndirimde Neler Var? Adidas Samba Ayakkabıdan Stanley Termoslara 2 Mayıs 2025 Günün Fırsatları
Trendyol'da gördüğünüz o göz alıcı indirimli ürünler, Hepsiburada'nın kaçırılmaması gereken kampanyaları ve Amazon'un birbirinden cazip fırsatları... 2 Mayıs 2025 tarihinde sizin için en iyi fırsatları derledik. Adidas'ın ikonik Samba ayakkabılarından, Stanley markasının kaliteli termoslarına kadar birçok ürün indirimde. İster spor yaparken rahatlığı ve şıklığı bir arada sunan Adidas Samba ayakkabılarına sahip olun, isterse soğuk kış günlerinde sıcak içeceklerinizi yanınızda taşıyabileceğiniz Stanley termoslarından edinin.
Bu içerik 02.05.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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