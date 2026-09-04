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Bugün İndirimde Neler Var? 4 Eylül 2026 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? 4 Eylül 2026 Günün Fırsatları

Sena Yiğit
Sena Yiğit - Onedio Üyesi
04.09.2026 - 11:43
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Zamansız Eastpak sırt çantalarından okula dönüşün besleyici çocuk granolalarına, lüks Vogue güneş gözlüklerinden D'S Damat keten pamuk gömleklere ve ev-bakım favorilerine kadar sepetleri dolduran en yeni fırsatlar yayında. Günün öne çıkan fiyat düşüşlerini inceleyin.

Bu içerik 04.09.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

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Samsung Galaxy S25 Ultra 12GB/512GB Titanyum Mavi (Samsung Türkiye Garantili)

adidas Handball Spezial kadın spor ayakkabı son 365 günün en düşüğü net 4.619,30 TL!

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Kahve Dünyası kahve ve çikolatalarında 2.si 1 TL fırsatıyla sepette çifte lezzet!

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Fropie Kids vitaminli granola ikili paketi okula dönüşe özel net 434,00 TL!

Fropie Kids vitaminli granola ikili paketi okula dönüşe özel net 434,00 TL!

Kaju & muz küpleri (240g) ve fıstık & çilek küpleri (240g) lezzetlerini buluşturan; çocukların beslenme çantalarına ve kahvaltı kaselerine enerji katan vitamin destekli temiz içerikli ikili paket.

Fropie Kids Vitamin Granola İkili Paketi (240g x 2)

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Vogue kadın güneş gözlüğü sepete özel 4.450,00 TL yerine net 2.002,50 TL!

Vogue kadın güneş gözlüğü sepete özel 4.450,00 TL yerine net 2.002,50 TL!

Zarif çerçeve formu, kaliteli UV korumalı camları ve her yüz tipine modern bir şıklık kazandıran tasarımıyla sepette yarı fiyatından daha ucuza gelen lüks güneş gözlüğü.

Vogue Vo 5695SU Güneş Gözlüğü

Proteinocean Peanut Chocolate lansmana özel 599,00 TL yerine net 439,00 TL!

Proteinocean Peanut Chocolate lansmana özel 599,00 TL yerine net 439,00 TL!

Fıstık ve çikolata lezzetini bitkisel kaynaklı yüksek protein oranıyla buluşturan, vegan ve laktozsuz beslenenler için sindirimi kolay lansman ürünü pea protein tozu.

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Proteinocean Pea Protein Lansman Özel Peanut Chocolate

D'S Damat slim fit keten görünümlü %100 pamuk beyaz gömlek sepette 1.599,00 TL yerine 799,00 TL!

D'S Damat slim fit keten görünümlü %100 pamuk beyaz gömlek sepette 1.599,00 TL yerine 799,00 TL!

Nefes alabilen flamlı pamuk dokusu, modern düğmeli yakası ve vücuda tam oturan slim fit kalıbıyla ofiste ve günlük hayatta terletmeden konfor sunan şık gömlek.

D'S Damat Slim Fit Beyaz Düğmeli Yaka %100 Pamuk Gömlek

Bella Maison 2'li mikrofiber destekleyici yastık seti sepette 924,99 TL yerine 739,99 TL!

Bella Maison 2'li mikrofiber destekleyici yastık seti sepette 924,99 TL yerine 739,99 TL!

Bella Maison satıcılı seçili ürünlerdeki %20 indirimle; 50x70 cm ebadı, hafif silikon dolgusu ve yumuşak mikrofiber kumaşıyla boynu destekleyip kesintisiz uyku sağlayan 2'li yastık paketi.

Bella Maison 50x70 cm Destekleyici Mikrofiber Yastık (2 Adet)

MJCARE Soft Miracle soyulan ayak peeling maskesi %47 indirimle 469,90 TL yerine net 249,05 TL!

MJCARE Soft Miracle soyulan ayak peeling maskesi %47 indirimle 469,90 TL yerine net 249,05 TL!

Sertleşmiş topukları, ölü derileri ve pürüzleri birkaç gün içinde soyup döken, ayaklara bebeksi bir yumuşaklık ve pürüzsüzlük kazandıran pratik çorap tipi peeling maskesi.

MJCARE Soft Miracle Foot Peeling Pack Soyulan Ayak Peeling Maskesi

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Flormar Sheer Up Intense jel ruj lansmana özel 999,99 TL yerine net 499,00 TL!

Flormar Sheer Up Intense jel ruj lansmana özel 999,99 TL yerine net 499,00 TL!

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Flormar Sheer Up Intense Krem Dokulu Parlak Bitişli Jel Ruj - 003 In My Feels

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Sena Yiğit
Sena Yiğit
Onedio Üyesi
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