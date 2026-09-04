Bugün İndirimde Neler Var? 4 Eylül 2026 Günün Fırsatları
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Zamansız Eastpak sırt çantalarından okula dönüşün besleyici çocuk granolalarına, lüks Vogue güneş gözlüklerinden D'S Damat keten pamuk gömleklere ve ev-bakım favorilerine kadar sepetleri dolduran en yeni fırsatlar yayında. Günün öne çıkan fiyat düşüşlerini inceleyin.
Bu içerik 04.09.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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Samsung Galaxy S25 Ultra 512GB yapay zeka telefonu son 365 günün en düşüğü net 69.999,00 TL!
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adidas Handball Spezial kadın spor ayakkabı son 365 günün en düşüğü net 4.619,30 TL!
Eastpak Padded Pak'r unisex sırt çantası %38 indirimle 3.099,00 TL yerine net 1.913,10 TL!
Kahve Dünyası kahve ve çikolatalarında 2.si 1 TL fırsatıyla sepette çifte lezzet!
Fropie Kids vitaminli granola ikili paketi okula dönüşe özel net 434,00 TL!
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Vogue kadın güneş gözlüğü sepete özel 4.450,00 TL yerine net 2.002,50 TL!
Proteinocean Peanut Chocolate lansmana özel 599,00 TL yerine net 439,00 TL!
D'S Damat slim fit keten görünümlü %100 pamuk beyaz gömlek sepette 1.599,00 TL yerine 799,00 TL!
Bella Maison 2'li mikrofiber destekleyici yastık seti sepette 924,99 TL yerine 739,99 TL!
MJCARE Soft Miracle soyulan ayak peeling maskesi %47 indirimle 469,90 TL yerine net 249,05 TL!
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Flormar Sheer Up Intense jel ruj lansmana özel 999,99 TL yerine net 499,00 TL!
Moliendo kahvelerde sepette %45'e varan indirim!
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