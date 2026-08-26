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Bugün İndirimde Neler Var? 26 Ağustos 2026 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? 26 Ağustos 2026 Günün Fırsatları

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
26.08.2026 - 12:31
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Haftanın tam ortasında dünyaca ünlü markaların sokak stili parçalarından pratik temizlik makinelerine, lüks aksesuarlardan doğa yürüyüşlerinin vazgeçilmezi outdoor ayakkabılara kadar sepetleri dolduracak en taze fırsatları bir araya getirdik.  

Bu içerik 26.08.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

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Casio G-Shock Gravitymaster erkek kol saati %64 indirimle 26.399,00 TL yerine net 9.499,00 TL!

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Calvin Klein fermuarlı kadın kartlık cüzdan %55 indirimle 3.254,20 TL yerine 1.469,90 TL!

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D'S Damat %100 pamuklu keten dokulu erkek gömlekler tek fiyat 799,00 TL!

Sıcak yaz günlerinde ve mevsim geçişlerinde vücudu serin tutan nefes alabilir keten kumaşı, şık yaka formu ve dökümlü kalıbıyla erkek gardıroplarının kurtarıcı parçası.

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Bissell SpotClean C5 Select halı ve koltuk leke çıkarma makinesi 12.999,00 TL yerine net 7.499,00 TL!

Çift su haznesiyle temiz ve kirli suyu birbirinden tamamen ayıran, güçlü püskürtme, fırçalama ve yüksek vakum teknolojisiyle koltuklardaki, halılardaki, merdiven ve araç içi döşemelerdeki en inatçı lekeleri anında yok eden pratik acil leke uzmanı. 

SpotClean C5 Select Taşınabilir Halı Koltuk Yıkama ve Leke Çıkarma Makinesi

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İpekyol & Twist çiçek desenli şifon kadın elbise modellerinde kaçırılmayacak 2 al 1 öde fırsatı!

İpekyol & Twist çiçek desenli şifon kadın elbise modellerinde kaçırılmayacak 2 al 1 öde fırsatı!

Dökümlü şifon kumaşı, zarif çiçek desenleri ve feminen kesimiyle hem ofiste hem de davetlerde tüm bakışları üzerinize çekecek harika bir elbise.

İpekyol 2 al 1 öde ürünleri burada

Lansmana özel Almond Coffee aromalı Whey Protein paketi 1.299,00 TL yerine net 899,00 TL!

Lansmana özel Almond Coffee aromalı Whey Protein paketi 1.299,00 TL yerine net 899,00 TL!

Kavrulmuş badem ve taze kahve aromasını yüksek protein değeriyle buluşturan, antrenman sonrası toparlanmayı hızlandıran leziz protein tozu.

Whey Protein Lansman Almond Coffee Aromalı Protein Tozu

Flormar makyaj koleksiyonunda 1.000 TL'ye 350 TL kupon ve ojelerde 4 al 2 öde kampanyası!

Flormar makyaj koleksiyonunda 1.000 TL'ye 350 TL kupon ve ojelerde 4 al 2 öde kampanyası!

1.250 TL alışverişe 300 TL indirim, mağazayı takip edenlere ekstra 100 TL hediye ve rengarenk tırnaklar sunan 4 al 2 öde fırsatıyla sepetleri şenlendiren kozmetik şöleni.

Flormar Renkli Kozmetik ve Oje Çeşitleri

Bilge Karga Cleo Grey Nude güneş gözlüğü 1.340,00 TL yerine net 1.072,00 TL!

Bilge Karga Cleo Grey Nude güneş gözlüğü 1.340,00 TL yerine net 1.072,00 TL!

Gri-nude tonlu modern çerçevesi, UV400 korumalı camları ve hafif gövdesiyle güneşli günlerde bakışlara zarif bir dokunuş katan tasarım gözlük.

Bilge Karga Cleo Grey Nude Güneş Gözlüğü

Hayfene Element Serisi 5'li gurme baharat seti 500 TL üzerine 50 TL sepet kuponuyla!

Hayfene Element Serisi 5'li gurme baharat seti 500 TL üzerine 50 TL sepet kuponuyla!

Ateş, Su, Toprak, Hava ve 5. Element harmanlarından oluşan, et yemeklerinden salatalara kadar her tarifi lezzet şölenine dönüştüren 5 parçalık baharat takımı.

Hayfene Element Serisi 5'li Baharat Paketi

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Salomon X Ultra 5 erkek outdoor ayakkabı %38 net indirimle 7.299,99 TL yerine 4.499,99 TL!

Salomon X Ultra 5 erkek outdoor ayakkabı %38 net indirimle 7.299,99 TL yerine 4.499,99 TL!

Zorlu arazi şartlarına meydan okuyan Contagrip tabanı, su kaydırma direnci ve ayağı saran özel gövde yapısıyla doğa yürüyüşlerinde üst düzey denge sağlayan outdoor ayakkabı.

Salomon X Ultra 5 Erkek Outdoor Ayakkabı

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Sena YİĞİT
Sena YİĞİT
Onedio Üyesi
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