Bugün İndirimde Neler Var? 25 Ağustos 2026 Günün Fırsatları
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Setre kemerli midi eteklerden organik soğuk sıkım Hindistan cevizi yağlarına, ciltte eriyen Kore kolajen maskelerinden New Balance'ın özel kod indirimli sneaker modellerine, Tommy Hilfiger ve Puma sırt çantalarından bol köpüklü kahveler hazırlayan Emsan kahve makinelerine kadar harika kampanyalar kapıyı çaldı.
Bu içerik 25.08.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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Emsan Közde Shiny Black Türk kahve makinesi %11 indirimle son 60 günün en düşüğü 1.219 TL!
Puma Phase Backpack II unisex sırt çantası %19 indirimle son 90 günün en ucuz fiyatı net 837,90 TL!
Setre kemer ve dikiş detaylı koyu gri midi boy etek sepette %50 net indirimle 3.299,00 TL yerine 1.649,50 TL!
Pella 3'lü mikrofiber temizlik bezi seti 299,90 TL yerine net 199,90 TL!
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Wefood organik soğuk sıkım Hindistan cevizi yağı 506,00 TL yerine net 278,30 TL!
Mango ürünlerinde %60'a varan indirim başladı!
MJCARE Glow Collagen eriyen hidrojel yüz maskesi 2'li paket %60 indirimle 589,90 TL yerine net 235,96 TL!
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