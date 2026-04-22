Bugün İndirimde Neler Var? 22 Nisan 2026 Günün Fırsatları

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
22.04.2026 - 12:05

Yeni güne sepetleri şenlendirecek fırsatlarla merhaba diyoruz! Bugün evini düzenlemek isteyenlerden kişisel bakım rutinine önem verenlere, miniklerin gelişimini desteklemek isteyenlerden stilini konuşturmak isteyenlere kadar herkes için bir fırsatımız var. İşte bugün öne çıkanlar:

Bu içerik 22.04.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Puma Anzarun Lite: Konforun Adresi

Gün boyu ayağınızdan çıkarmayacağınız, hafif ve şık bir spor ayakkabı mı arıyorsunuz? Puma Anzarun Lite, her adımda konfor vaat ediyor.

PUMA Unisex Anzarun Lite Spor Ayakkabı

Dolaplarda devrim: Songmics Kadife Askı Seti!

Kıyafetlerini düzenli tutmak isteyenler için 100’lü askı seti %16 indirimle 2.319 TL. Kaymaz kadife yüzeyiyle kıyafetlerin dolapta daima ilk günkü gibi kalacak.

SONGMICS Kadife Elbise Askısı (100 Adet)

Mutfakların vazgeçilmezi: Lava Döküm Tencere

Döküm tencerenin lezzeti başka hiçbir şeyde yok! Trendy Mavi rengiyle mutfağınıza şıklık katacak 24 cm yayvan tencere, yemeklerinize profesyonel bir dokunuş yapmaya hazır. 

Lava Döküm Çok Amaçlı Yayvan Tencere 24 cm

Kırtasiye ürünlerinde %23 indirim!

Elleri kirletmeyen özel tasarım! 6’lı set halinde gelen bu eğlenceli boyalar, kırtasiye ürünlerindeki %23 indirimle minik ressamların favorisi.

Carioca Teddy Şekilli 6'lı Mum Boya

18 ayar sarı altın kaplama gümüş kolye, 2.490 TL yerine 1.494 TL.

Şıklığını zarif bir sembolle taçlandırmak isteyenler için haftanın en iyi mücevher fırsatı.

So CHIC Yaşam Çiçeği Gümüş Kolye

Kahvaltıların yıldızı: Gigis Granola!

Kendi özel indirim kodunla (granola15) %15 indirim ve üstüne harika bir Crunchies hediyesi! Güne enerjik başlamak için açai orman meyveli granola paketleri ve daha fazla seçenek seni bekliyor.

Gigis Açai Orman Meyveli Granola

Dudak ürünlerinde 4 al 2 öde & 3 al 2 öde; güneş ürünlerinde ise 2. ürün sadece 1 TL!

Juicy Pang rujlardan A'pieu tintlere kadar Kore güzellik dünyasının yıldızları seni bekliyor.

Missha & A’pieu Dudak ve Güneş Ürünleri İndirimi

Yükselen Zeka kitap setlerinde 4 al 3 öde fırsatı!

Kes, yapıştır ve öğren! 3-6 yaş arası çocuklar için hazırlanan bu set, '4 al 3 öde' kampanyasıyla hem eğitici hem de çok avantajlı.

Yükselen Zeka Kes Yapıştır Makaslı Kitap Seti

Cilt bakımında büyük fırsat: Clinique’te %30’a varan indirim!

Nemlendirici yüz kremi 1.275 TL yerine sadece 892 TL! Işıltı serumunda ise fiyat 3.129 TL yerine 2.190 TL. Cildini yaza hazırlamak isteyenler için kaçırılmayacak bir fırsat!

Clinique Moisture Surge Serisi İndirimi

Evde Spa Konforu: Hasna 4’lü Organik Havlu Seti

Banyonuza şıklık ve doğallık katın! Antrasit ve haki renklerinin o asil uyumu, %60 indirimle 2.550 TL yerine sadece 1.020 TL. Organik pamuk ve keten dokusuyla cildinize en yumuşak dokunuşu yapacak.

Hasna 4’lü Organik Pamuk-Keten Havlu Seti

Patili Dostunuz İçin En İyisi: Pro Plan Somonlu Mama

Yetişkin köpeklerin favorisi Pro Plan, şimdi %25 indirimde! Somonlu içeriğiyle tüy ve deri sağlığını destekleyen bu profesyonel mamayı, 5.933 TL yerine 4.450 TL avantajıyla kaçırmayın.

Pro Plan Adult Somonlu Yetişkin Köpek Maması

Yaza Hazırlık: Isaora Bali Deniz Şortu

Tatil planları şimdiden başladıysa, stilinizi şimdiden oluşturun! %52 gibi dev bir indirimle, 4.200 TL yerine sadece 2.000 TL. Kaliteli kumaşı ve modern kesimiyle sahillerin en şıkı siz olacaksınız.

Isaora Bali Erkek Deniz Şortu

