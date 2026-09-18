article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam
, Giyim
, Hediye
Bugün İndirimde Neler Var? 18 Eylül 2026 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? 18 Eylül 2026 Günün Fırsatları

Sena Yiğit
Sena Yiğit - Onedio Üyesi
18.09.2026 - 11:35
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Puma Creeper Phatty sneaker'daki yarı yarıya fiyat düşüşünden Dyson’ın yepyeni saç şekillendirme fırçasına, La Roche-Posay sepet indiriminden Süvari'nin kaçırılmayacak '2.si 1 TL' kampanyasına kadar öne çıkan fırsatları sepetinizi onaylamadan önce inceleyin.

Bu içerik 18.09.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Harry Potter tutkunlarının bayılacağı lisanslı cam bardak seti!

Harry Potter tutkunlarının bayılacağı lisanslı cam bardak seti!

''Onedio'' koduyla 1500 tl üzeri 250 tl indirim fırsatını kullanarak buradan sepete ekleyebilirsiniz.

Dyson'ın yepyeni Airsmooth™ saç şekillendirme fırçası peşin fiyatına 6 taksit avantajıyla satışta!

Dyson'ın yepyeni Airsmooth™ saç şekillendirme fırçası peşin fiyatına 6 taksit avantajıyla satışta!

Dyson'ın en yeni saç teknolojisi olan Airsmooth™, saça zarar vermeden hava akımıyla pürüzsüz düzleştirme ve şekillendirme sunan şık Ceramic Pink/Rose Gold tasarımı ve vade farksız 6 taksit imkanıyla yayında.

Dyson Airsmooth™ Saç Şekillendirme Fırçası (Ceramic Pink / Rose Gold)

Philips 5500 LatteGo çok satanlarda 1. sırada ve son 365 günün en düşük fiyatıyla net 22.199,00 TL!

Philips 5500 LatteGo çok satanlarda 1. sırada ve son 365 günün en düşük fiyatıyla net 22.199,00 TL!

20 farklı sıcak ve soğuk kahve çeşidini tek tuşla hazırlayan, LatteGo süt sistemiyle saniyeler içinde temizlenen espresso makinesi, yanında kahve yağı çözücü tablet hediyesiyle yılın dip fiyatında.

Philips 5500 Serisi LatteGo Tam Otomatik Espresso Makinesi (EP5547/90) + Kahve Yağı Çözücü Tablet

Lexibook Spiderman 2'si 1 arada çocuk kulaklığı %34 indirimle 1.513,35 TL net 999,00 TL!

Lexibook Spiderman 2'si 1 arada çocuk kulaklığı %34 indirimle 1.513,35 TL net 999,00 TL!

Hem kablosuz Bluetooth hem de kablolu kullanılabilen, işitme sağlığını korumak için ses sınırı bulunan, katlanabilir renkli tasarımıyla minik örümcek adam hayranlarına özel kulaklık.

Lexibook Spiderman 2-in-1 Bluetooth Çocuk Kulaklığı

Eastpak Blanket unisex laptop kılıfı 1.899,00 TL yerine son 365 günün en düşüğü net 1.291,32 TL!

Eastpak Blanket unisex laptop kılıfı 1.899,00 TL yerine son 365 günün en düşüğü net 1.291,32 TL!

Dayanıklı siyah kumaşı, dolgulu koruyucu iç yapısı ve fermuarlı bölmesiyle bilgisayarı darbelere ve çizilmelere karşı güvenle koruyan zamansız Eastpak kılıf.

Eastpak Blanket M Unisex Laptop Kılıfı Black

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Puma Creeper Phatty nubuk yeşil sneaker %49 indirimle 4.900,00 TL yerine net 2.499,99 TL!

Puma Creeper Phatty nubuk yeşil sneaker %49 indirimle 4.900,00 TL yerine net 2.499,99 TL!

Yumuşak yeşil nubuk derisi, dolgulu kalın silüeti ve ikonik yüksek tabanıyla sokak stilinde fark yaratan popüler retro sneaker.

Puma Creeper Phatty Nubuck Yeşil Sneaker

La Roche-Posay uzman cilt bakım ürünlerinde 1.500 TL'ye 500 TL sepet indirimi!

La Roche-Posay uzman cilt bakım ürünlerinde 1.500 TL'ye 500 TL sepet indirimi!

Effaclar, Cicaplast ve Anthelios gibi hassas ciltlerin bariyerini güçlendiren uzman dermokozmetik favorilerinde sepeti anında 500 TL hafifleten fırsat.

La Roche-Posay Uzman Cilt Bakım Ürünleri

Mass Gainer Chocolate & Hazelnut 2.5 kg lansmana özel 2.299 TL yerine net 1.499 TL!

Mass Gainer Chocolate & Hazelnut 2.5 kg lansmana özel 2.299 TL yerine net 1.499 TL!

Kilo ve hacim kazanımını destekleyen yüksek karbonhidrat ve kaliteli protein formülü, nefis çikolata-fındık aromasıyla lansmana özel %35 indirimle satışta.

Mass Gainer Çikolata & Fındık Karbonhidrat Tozu (2.5 kg)

Cream Co. su bazlı hyalüronik asitli nemlendirici krem 50 ml sepete özel 699,00 TL yerine net 582,27 TL!

Cream Co. su bazlı hyalüronik asitli nemlendirici krem 50 ml sepete özel 699,00 TL yerine net 582,27 TL!

Hafif su bazlı formülüyle gözenekleri tıkamadan cildi neme doyuran, hyalüronik asit içeriğiyle tüm cilt tiplerine canlılık katan günlük nemlendirici yüz kremi.

Cream Co. Su Bazlı Moisturizer Nemlendirici Yüz Kremi (50 ml)

Süvari satıcılı seçili erkek giyim ürünlerinde 2.si sadece 1 TL!

Süvari satıcılı seçili erkek giyim ürünlerinde 2.si sadece 1 TL!

Gömleklerden kumaş pantolonlara ve klasik parçalara kadar gardırobunu yenilemek isteyen erkekler için sepetteki ikinci ürünü 1 TL'ye getiren büyük kampanya.

Süvari Seçili Erkek Giyim Koleksiyonu

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

PAEN Premium unisex sweatshirt sepette %50 indirimle 1.999,00 TL yerine net 999,50 TL!

PAEN Premium unisex sweatshirt sepette %50 indirimle 1.999,00 TL yerine net 999,50 TL!

Kaliteli pamuk dokusu, dökümlü rahat kalıbı ve minimal tasarımıyla serinleyen sonbahar günlerinde hem kadınların hem erkeklerin stiline uyum sağlayan sweatshirt.

PAEN Premium Unisex Sweatshirt

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Sena Yiğit
Sena Yiğit
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın