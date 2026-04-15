Bugün İndirimde Neler Var? 15 Nisan 2026 Günün Fırsatları

Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
15.04.2026 - 12:23

Nisan ayının ortasında vitesi yükseltiyoruz! Bugün listemizde fiyatı neredeyse yarıya düşen efsane Ray-Ban gözlüklerden, kahve tutkunlarının rüyası De'Longhi makineye; Dyson kalitesinden Nuxe’ün rekor kıran peeling indirimine kadar her şey var. Bazı fırsatlar sadece bugün için geçerli, stoklar tükenmeden elini çabuk tutan kazanır!

Bu içerik 15.04.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Evde barista deneyimi: De'Longhi Magnifica EVO!

Kahve keyfini profesyonel bir seviyeye taşımaya hazır mısınız? Espresso’dan latte’ye kadar her fincanı sanat eserine dönüştüren bu makine, tam 3.000 TL tasarrufla listemizde. Güne harika bir kahve kokusuyla başlamak isteyenler için kaçmaz fırsat.

27.999,00 TL yerine 24.999,00 TL

De'Longhi Magnifica EVO Espresso Makinesi

Seyahatlerinize pembe bir dokunuş: Anthony Jackson 3'lü Valiz Seti!

Bahar tatilleri ve yaz yolculukları için hazırlıklar başlasın! Ultra hafif ABS yapısı ve şık pembe rengiyle dikkat çeken bu 3'lü valiz seti, Prime'a özel %10 indirimle sizi bekliyor. Hem dayanıklı hem de çok havalı!

4.249,90 TL yerine 3.824,91 TL

Anthony Jackson Ultra Hafif ABS Valiz TRION Pembe Set

LEGO tutkunlarına dev set: Heartlake City Daireleri!

Tam 2040 parça! 12 yaş ve üzeri için tasarlanan bu yaratıcı yapım seti, mini bebekleri ve detaylı mağaza kurgularıyla son 30 günün en düşük fiyatında. Hem çocuklar hem de koleksiyonerler için muazzam bir doğum günü hediyesi seçeneği.

12.599,99 TL yerine 9.062,80 TL

LEGO Friends Heartlake City Daireleri ve Mağazaları

Temizlikte teknoloji zirvesi: Dyson V15 Detect™ Absolute!

Görünmeyen tozları bile açığa çıkaran lazer teknolojisiyle Dyson V15, Prusya Mavisi rengiyle şimdi sepete özel fiyatıyla karşınızda. Evinde kusursuz hijyen ve yüksek çekim gücü arayanlar için en prestijli temizlik yatırımı.

42.949 TL yerine 39.513,08 TL

Dyson V15 Detect™ Absolute (Prusya Mavisi/Bakır)

Göz kamaştıran fırsat: Ray-Ban Güneş Gözlüğü %45 İndirimde!

Bahar güneşine Ray-Ban şıklığıyla eşlik etmenin tam zamanı! Klasik ve zamansız tasarımıyla dikkat çeken bu model, 8.341 TL yerine sepete özel 4.588 TL. Tarzına lüks bir dokunuş katmak isteyenler için günün en karlı aksesuar yatırımı.

Ray-Ban Güneş Gözlüğü RB4441D

Konfor ve tarz bir arada: Converse Chuck 70 At Cx Platform!

Siyahın asaleti ve platform tabanın rahatlığı Converse kalitesiyle buluştu. Klasik Chuck 70 ruhunu modern bir yorumla taşıyan bu sneaker, 2.400 TL yerine sadece 1.499,00 TL. Sokak stilinizi bu indirimle taçlandırın.

Converse Chuck 70 At Cx Platform Siyah Sneaker

Yavru kediler için en iyisi: Pro Plan Tavuklu ve Pirinçli!

Minik dostunuzun sağlıklı gelişimi için uzmanların tercihi Pro Plan, %20 indirimle sepetlerde. Bağışıklık sistemini destekleyen içeriğiyle yavru kedinizin en sevdiği öğün şimdi çok daha avantajlı fiyata.

4.603,62 TL yerine 3.682,90 TL

Pro Plan Tavuklu Pirinçli Yavru Kedi Maması

Banyonuza bahar geldi: Afra Elite Serisi Pike Bornoz!

Duş sonrası keyfinizi en yumuşak ve şık haliyle yaşayın. Canlı yeşil rengi ve kaliteli pike dokusuyla Afra Elite bornoz, tam %25 indirimle listemizde. Kaliteyi uygun fiyata banyonuza taşımak için harika bir fırsat.

1.700 TL yerine 1.275 TL

Afra Elite Serisi Kadın Pike Bornoz Yeşil

Yüzde 64 indirimle piyasanın en ucuzu: Nuxe Body Peeling!

Daha önce de listeleri sallayan o efsane indirim devam ediyor! Nuxe’ün canlandırıcı tanecikli peelingi, 780 TL yerine sadece 279 TL. Bu fiyatla piyasada daha ucuzunu bulmak imkansız. Bahara tazelenmiş bir ciltle girmek için sepetleri doldurun.

Nuxe Body Reve De The Revitalizing Granular Scrub 150 ml

"onedio15" koduyla lansman özel: Animal Joy Protein Pankek!

Güne enerjik ve bol proteinli bir başlangıç yapmak isteyenler buraya! Yeni Cookies & Cream aromalı protein pankek karışımı, lansmana özel indirimin üzerine 'onedio15' koduyla sadece 380 TL. Hem lezzetli hem pratik bir kahvaltı için bu kodu mutlaka kullanın!

animal joy PROTEIN PANKEK MIX Cookies & Cream

Kepeğe profesyonel veda: Vichy Dercos Anti-Dandruff!

Saç derinizde kepek problemine uzman bir son verme vakti! Normal ve yağlı saçlar için geliştirilen 390 ml’lik dev boyuyla Vichy Dercos, tüm saç bakım ürünlerindeki Sepette %25 İndirim fırsatıyla 1.699 TL yerine 1.274,92 TL. Saçlarınıza hak ettiği sağlığı geri kazandırmak için bu indirimi kaçırmayın.

Vichy Dercos Anti Dandruff Normal ve Yağlı Saçlar İçin Şampuan

Güneş lekelerine karşı kalkan: La Roche Posay Anthelios!

Yaza lekelerden arınmış bir ciltle girin! Lekeli ciltlere özel geliştirilen Anthelios Uvmune Anti Dark Spots, güneşin zararlı ışınlarına karşı koruma sağlarken cilt tonunu eşitlemeye yardımcı oluyor. Sepette %25 İndirim fırsatıyla 1.065 TL yerine sadece 799 TL.

La Roche Posay Anthelios Uvmune Anti Dark Spots Fluid SPF50+

