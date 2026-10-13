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Bugün İndirimde Neler Var? 13 Ekim 2026 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? 13 Ekim 2026 Günün Fırsatları

Sena Yiğit
Sena Yiğit - Onedio Üyesi
13.10.2026 - 10:49
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Remington saç düzleştiricideki dip fiyattan Tapo Wi-Fi güvenlik kamerasına, Fissler düdüklü tencereden Altınyıldız Classics kuponuna ve Kiperin kolajen fırsatlarına kadar günün en cazip tekliflerini sepetinizi onaylamadan önce mutlaka inceleyin.

Bu içerik 13.10.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Remington My Stylist saç düzleştirici son 365 günün en düşüğü %43 indirimle net 797,00 TL!

Remington My Stylist saç düzleştirici son 365 günün en düşüğü %43 indirimle net 797,00 TL!

Seramik kaplama plakaları, hızlı ısınma özelliği ve saçları yıpratmadan pürüzsüzleştiren kompakt yapısıyla 1.399,00 TL yerine son bir yılın en düşük fiyatında.

Remington S1A100 My Stylist Saç Düzleştirici

Tapo C211 2K 3MP Wi-Fi güvenlik kamerası son 365 günün en düşüğü net 999,00 TL!

Tapo C211 2K 3MP Wi-Fi güvenlik kamerası son 365 günün en düşüğü net 999,00 TL!

2K kristal netliğinde görüntü kalitesi, 360 derece yatay ve dikey hareket kabiliyeti, gece görüşü ve hareket takibiyle ev güvenliğini akıllı hale getiren kamera 1.199,00 TL yerine indirimde.

Tapo TP-Link C211 2K 3MP Wi-Fi Ev Güvenlik Kamerası

Salomon X ULTRA 360 GTX pembe detaylı outdoor ayakkabı son 365 günün en düşüğü net 7.523,05 TL!

Salomon X ULTRA 360 GTX pembe detaylı outdoor ayakkabı son 365 günün en düşüğü net 7.523,05 TL!

Salomon X ULTRA 360 GTX Erkek Outdoor Ayakkabı Pembe

NYX Professional Makeup Bare With Me kapatıcı serum Premium ile net 1.024,99 TL!

NYX Professional Makeup Bare With Me kapatıcı serum Premium ile net 1.024,99 TL!

Cildi yatıştıran tremella mantarı özlü formülü ve kapatıcılığıyla göz altlarını aydınlatan serum kapatıcı; 1.499,99 TL yerine sepette %32 indirim!

NYX Professional Makeup Bare With Me Kapatıcı Serum 02 Light

Afra Elite Serisi kadın pike bornoz pudra rengiyle banyo konforu sunuyor!

Afra Elite Serisi kadın pike bornoz pudra rengiyle banyo konforu sunuyor!

Hafif, nefes alan pike dokusu, yüksek su emici lifleri ve zarif pudra tonuyla banyo sonrasında ferahlık sağlayan kaliteli bornoz 1.275,00 TL avantajlı fiyatıyla sepetlerde.

Afra Elite Serisi Kadın Pike Bornoz Pudra

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Fissler Vitaquick Edition 6 litre düdüklü tencere sepete özel 18.999 TL yerine net 12.919,32 TL!

Fissler Vitaquick Edition 6 litre düdüklü tencere sepete özel 18.999 TL yerine net 12.919,32 TL!

Alman mühendisliği paslanmaz çelik gövdesi, enerji tasarruflu tabanı ve yemekleri vitaminlerini koruyarak dakikalar içinde pişiren güvenli kilit mekanizmasıyla sepette rekor indirimde.

Fissler Vitaquick Edition Düdüklü Tencere 6 Litre

MJCARE Soft Miracle soyulan ayak peeling maskesi %50 indirimle 469,90 TL yerine net 234,95 TL!

MJCARE Soft Miracle soyulan ayak peeling maskesi %50 indirimle 469,90 TL yerine net 234,95 TL!

Sertleşmiş topukları ve ölü deriyi nazikçe soyup bebeksi bir pürüzsüzlük kazandıran pratik çorap tipi ayak peeling maskesi yarı fiyatına satışta.

MJCARE Soft Miracle Foot Peeling Pack Soyulan Ayak Maskesi

D'S Damat kıvrılmaz polo yaka siyah pamuklu tişört 2 alımda adet 974,25 TL!

D'S Damat kıvrılmaz polo yaka siyah pamuklu tişört 2 alımda adet 974,25 TL!

%100 pamuklu nefes alan dokusu, formu bozulmayan dayanıklı polo yakası ve göğüs nakışıyla 1.299 TL yerine sepette 2 al %30 indirim avantajıyla sepetlere ekleniyor.

D'S Damat Regular Fit Siyah Kıvrılmaz Polo Yaka Tişört

Philips Avent 6 ay ve üzeri mavi alıştırma bardağı sepete özel 649,99 TL yerine net 497,24 TL!

Philips Avent 6 ay ve üzeri mavi alıştırma bardağı sepete özel 649,99 TL yerine net 497,24 TL!

Yumuşak silikon ucu, sızdırmaz valfi ve minik ellerin rahatça kavramasını sağlayan ergonomik kulplarıyla bebeklerin ilk bardak deneyimini kolaylaştıran model.

Philips Avent Mavi Alıştırma Bardağı SCF551/05 6 Ay+

Altınyıldız Classics soğuk geçirmez erkek polar sweatshirt AC200 koduyla ek 200 TL indirimde!

Altınyıldız Classics soğuk geçirmez erkek polar sweatshirt AC200 koduyla ek 200 TL indirimde!

Tüylenme yapmayan anti-pilling kumaşı, dik yaka formu ve sıcacık tutan yapısıyla kış aylarının vazgeçilmezi olan polar sweatshirt; tüm indirimlere ek 1.000 TL üzerine 200 TL kupon fırsatıyla yayında.

AC&Co Altınyıldız Classics Siyah Dik Yaka Soğuk Geçirmez Polar Sweatshirt

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Kiperin Türkiye kolajen ürünlerinde sepette %30 ve 2. ürüne %50 indirim!

Kiperin Türkiye kolajen ürünlerinde sepette %30 ve 2. ürüne %50 indirim!

Saf ve katkısız hidrolize peptit kolajen çeşitlerinde sepette doğrudan uygulanan %30 indirime ek olarak ikinci üründe net %50 tasarruf sağlayan çifte kampanya başladı.

Kiperin Kolajen ve Takviye Edici Gıda Koleksiyonu

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Sena Yiğit
Sena Yiğit
Onedio Üyesi
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