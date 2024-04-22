Bu Yıl Bu Şarkılar Tam 30 Yaşını Dolduruyor: 1994 Yılında Çıkış Yapmış 12 Şarkı
Bu Yıl Bu Şarkılar Tam 30 Yaşını Dolduruyor: 1994 Yılında Çıkış Yapmış 12 Şarkı
'Nasıl yani, o kadar olmuş mu ?' diye sorgulayacağın, belki de sana yaşlandığını hatırlatacak o unutulmaz şarkıları bir araya getirdik. Hazırsan, zamanda yolculuk yapıp 1994 yılına ışınlanıyoruz👇
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1. Mustafa Sandal - Bu Kız Beni Görmeli
2. Tarkan- Gül Döktüm Yollarına
3. Yıldız Tilbe - Sana Değer
4. Burak Kut - Benimle Oynama
5. Serdar Ortaç - Karabiberim
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6. Sezen Aksu - Firuze
7. Sertab Erener - Lal
8. Ibrahim Tatlises - Mavi Mavi
9. Mustafa Sandal - Suç Bende
10. Yonca Evcimik -Bandıra Bandıra 1994
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11. Kenan Doğulu - Sımsıkı Sıkı Sıkı
12. Gökhan Kırdar: Yerine Sevemem 1994
Sen en çok hangi şarkının 30 yaşında olmasına şaşırdın? Bizimle paylaş👇
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