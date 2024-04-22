Görüş Bildir
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Bu Yıl Bu Şarkılar Tam 30 Yaşını Dolduruyor: 1994 Yılında Çıkış Yapmış 12 Şarkı

etiket Bu Yıl Bu Şarkılar Tam 30 Yaşını Dolduruyor: 1994 Yılında Çıkış Yapmış 12 Şarkı

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
22.04.2024 - 19:09

'Nasıl yani, o kadar olmuş mu ?' diye sorgulayacağın, belki de sana yaşlandığını hatırlatacak o unutulmaz şarkıları bir araya getirdik. Hazırsan, zamanda yolculuk yapıp 1994 yılına ışınlanıyoruz👇

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Mustafa Sandal - Bu Kız Beni Görmeli

2. Tarkan- Gül Döktüm Yollarına

3. Yıldız Tilbe - Sana Değer

4. Burak Kut - Benimle Oynama

5. Serdar Ortaç - Karabiberim

İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Sezen Aksu - Firuze

7. Sertab Erener - Lal

8. Ibrahim Tatlises - Mavi Mavi

9. Mustafa Sandal - Suç Bende

10. Yonca Evcimik -Bandıra Bandıra 1994

İçeriğin Devamı Aşağıda

11. Kenan Doğulu - Sımsıkı Sıkı Sıkı

12. Gökhan Kırdar: Yerine Sevemem 1994

Sen en çok hangi şarkının 30 yaşında olmasına şaşırdın? Bizimle paylaş👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
2
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın