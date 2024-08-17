Bu Yerleri Görmeden Ayrılmayın: Kalesinden Şelalesine Marmaris'te Gezilecek 11 Harika Yer!
Bu Yerleri Görmeden Ayrılmayın: Kalesinden Şelalesine Marmaris'te Gezilecek 11 Harika Yer!
Marmaris'e geldiyseniz, 'Deniz, kum, güneş yeter bana' demeyin! Bu şehri hakkını vererek gezmek lazım. İşte Marmaris'te görmeden dönmemeniz gereken 13 yer!
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1. Marmaris Kalesi
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2. Marmaris Marina
3. İçmeler Plajı
4. Nimara Mağarası
5. Sedir Adası (Kleopatra Adası)
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6. Turgut Şelalesi
7. Atatürk Heykeli ve Meydanı
8. Hisarönü
9. Beldibi
10. Günnücek (Günlük) Milli Parkı
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