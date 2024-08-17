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Bu Yerleri Görmeden Ayrılmayın: Kalesinden Şelalesine Marmaris'te Gezilecek 11 Harika Yer!

etiket Bu Yerleri Görmeden Ayrılmayın: Kalesinden Şelalesine Marmaris'te Gezilecek 11 Harika Yer!

Mert Şenoğul
Mert Şenoğul - Onedio Üyesi
17.08.2024 - 18:16

Marmaris'e geldiyseniz, 'Deniz, kum, güneş yeter bana' demeyin! Bu şehri hakkını vererek gezmek lazım. İşte Marmaris'te görmeden dönmemeniz gereken 13 yer!

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1. Marmaris Kalesi

1. Marmaris Kalesi

1522 yılında Kanuni Sultan Süleyman tarafından yaptırılan Marmaris Kalesi, tarihi dokusu ve muhteşem manzarasıyla sizi büyüleyecek. Kalenin burçlarında fotoğraf çekerken kendinizi Game of Thrones setinde gibi hissedeceksiniz. Ayrıca kalenin içinde yer alan müzeyi gezerek Marmaris'in tarihine dair pek çok bilgi edinebilirsiniz.

2. Marmaris Marina

2. Marmaris Marina

Türkiye'nin en büyük marinalarından biri olan Marmaris Marina, lüks yatlar ve teknelerle dolu. Yürüyüş yaparken sağa sola bakıp, 'Bu yat benim olsaydı' hayalleri kurmak serbest. Kim bilir, belki bir gün! Marinada bulunan şık kafeler ve restoranlarda deniz manzarası eşliğinde bir şeyler yiyip içmek de ayrı bir keyif.

3. İçmeler Plajı

3. İçmeler Plajı

Marmaris'e sadece 8 kilometre uzaklıktaki İçmeler Plajı, tertemiz denizi ve altın sarısı kumsalıyla ünlü. Gözlerinizi kapatıp, dalga seslerini dinleyin. Ama güneş kremi sürmeyi unutmayın, sonra deniz kabuğu gibi kızarırsınız! Plajda su sporları yapabilir veya şezlongunuza uzanıp güneşin tadını çıkarabilirsiniz.

4. Nimara Mağarası

4. Nimara Mağarası

Marmaris'in en gizemli yerlerinden biri olan Nimara Mağarası, tarihin derinliklerine yolculuk yapmak isteyenler için ideal. Eski çağlardan kalma bu mağarayı gezerken, Indiana Jones gibi hissedebilirsiniz. Fakat unutmayın, burası doğa harikası, hazine peşinde koşmak yok! Mağara, özellikle arkeoloji meraklıları için ilginç bir durak.

5. Sedir Adası (Kleopatra Adası)

5. Sedir Adası (Kleopatra Adası)

Kleopatra'nın burada yüzdüğüne inanılıyor! Denizin rengi Kleopatra'nın güzelliğinden mi geliyor dersiniz? Sedir Adası, eşsiz güzellikteki kumsalı ve antik kalıntılarıyla ünlü. Ada, aynı zamanda muhteşem bir doğa harikası olan Kleopatra Plajı'na ev sahipliği yapıyor.

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6. Turgut Şelalesi

6. Turgut Şelalesi

Marmaris'in doğa harikalarından biri olan Turgut Şelalesi, biraz serinlemek isteyenler için ideal! Fotoğraf çekmeyi unutmayın, 'Ben de doğa insanıyım' demek için güzel fırsat! Şelalenin serin sularında yüzebilir veya çevresinde doğa yürüyüşleri yapabilirsiniz.

7. Atatürk Heykeli ve Meydanı

7. Atatürk Heykeli ve Meydanı

Marmaris'in merkezinde yer alan Atatürk Heykeli ve Meydanı, Atatürk'e duyulan sevgi ve saygının bir göstergesidir. Gidip Atamıza selam verin. Özçekim yaparken 'Atam izindeyiz' pozlarınızı vermekten çekinmeyin! Meydan, aynı zamanda şehrin sosyal ve kültürel etkinliklerinin de merkezi olarak karşımıza çıkıyor.

8. Hisarönü

8. Hisarönü

Marmaris'e yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Hisarönü, sakin ve huzurlu atmosferiyle tanınıyor. Biraz sakinlik mi arıyorsunuz? Hisarönü tam size göre. Deniz kenarında yürüyüş yapın, huzur dolun! Ayrıca Hisarönü'nde doğa yürüyüşleri yapabilir ve çevredeki köyleri keşfedebilirsiniz.

9. Beldibi

9. Beldibi

Marmaris'e sadece 10 kilometre uzaklıktaki Beldibi, doğal güzellikleriyle ünlü. Buradaki doğal güzellikler arasında kaybolabilirsiniz. Şehir hayatının karmaşasından uzaklaşmak isteyenler için birebir! Beldibi'nde yürüyüş yapabilir, piknik yapabilir ve doğanın tadını çıkarabilirsiniz.

10. Günnücek (Günlük) Milli Parkı

10. Günnücek (Günlük) Milli Parkı

Marmaris'in hemen yanı başında yer alan Günnücek Milli Parkı, doğa yürüyüşleri yapmak isteyenler için mükemmel bir yer. Burada kuş sesleri arasında meditasyon yapabilirsiniz. Ah bir de piknik sepetinizi unutmayın! Aynı zamanda park, zengin bitki örtüsü ve çeşitli hayvan türlerine ev sahipliği yapıyor.

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11. Bozburun

11. Bozburun

Son durağınız Bozburun olsun. Balıkçı tekneleri, sakin koyları ve mis gibi havası ile 'Ben burada yaşarım' dedirtecek güzellikte. Bozburun, Marmaris'e yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta ve özellikle yat yapımıyla ünlü. Burada huzurlu bir tatil geçirebilir, yerel halkla tanışabilir ve doğanın tadını çıkarabilirsiniz.

Bonus: Marmaris'in gece hayatı!

Bonus: Marmaris'in gece hayatı!

Gündüzleri doğal güzelliklere doyduysanız, akşamları da Marmaris’in renkli gece hayatını keşfedin. Barlar sokağında dans etmek serbest, sabaha kadar eğlence garanti! Barlar Sokağı'nda bulunan çeşitli barlar ve gece kulüpleri, her zevke hitap eden müzikleri ve eğlence anlayışlarıyla unutulmaz bir gece geçirmenizi sağlar.

Marmaris, sadece deniz tatili değil, aynı zamanda tarihi ve doğal güzellikleriyle de kalbinizi çalacak. Valizinizi hazırlayın ve bu harika yerlere doğru yola çıkın!

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