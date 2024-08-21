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Bu Yaz Uçsuz Bucaksız Bir Deneyim Yaşamak İsteyenler İçin Çeşme’de Gezilecek 10 Yer

etiket Bu Yaz Uçsuz Bucaksız Bir Deneyim Yaşamak İsteyenler İçin Çeşme’de Gezilecek 10 Yer

asklepiospallas
asklepiospallas - Onedio Üyesi
21.08.2024 - 19:31

Tarihinin zenginliği, doğasının güzelliği ve kafanızın dağılmasını sağlayıp mutluluğunuzu artıracak eğlence mekanları... Evet, bahsettiğimiz yer Çeşme! Birçok imkanla dolu olan bu tatlı tatil beldesine uğradığınız zaman hem keşif yapabilecek hem de dinlenebileceksiniz. Unutulmaz bir tatil geçirebilmeniz için Çeşme'de gezebileceğiniz yerleri derledik. Gelin birlikte bakalım!

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1. Çeşme Kalesi

1. Çeşme Kalesi

İlk olarak tarihi bir yerden başlayalım. 16.yüzyılda Osmanlı zamanında yapılan bu kale Çeşme'nin bir simgesidir. Hemen içerisinde yer alan Çeşme Arkeoloji Müzesi'ne girerek tarihte yolculuk yapabilirsiniz. Zamanında buralarda yaşamış insanların ruhlarını hissedebilirsiniz...

2. Ilıca Plajı

2. Ilıca Plajı

Çeşme'nin güzel havasında bir deniz keyfi yapılmalı! Türkiye'nin en güzel plajlarından olan Ilıca'da bulunan kumlar ince ve beyaz renktedir. Suyu ılıktır ve yüzmesi rahat bir yerdir. Ailenizle birlikte gidebileceğiniz ve hem eğlenip hem de dinlenebileceğiniz bir yer.

3. Alaçatı

3. Alaçatı

Masalsı sokaklarıyla sizi sizden alacak bir yer! Dar taş sokakları, cumbalı evleri, şirin kafeleri ve lezzetli yemekler yiyebileceğiniz restoranlarıyla sizi büyüleyecek. Estetik fotoğraf çekilebileceğiniz alanlar bolca var! Ayrıca hediyelik eşya satan yerlerden Çeşme'yi hatırlatan minik şeyler alabilirsiniz.

4. Delikli Koy

4. Delikli Koy

Çeşme'nin doğal güzelliğe sahip olduğunu en başta söylemiştik. Delikli Koy bunun kanıtı! Tertemiz deniz kayalıkların arasına gizlenmiş. Buraya gelerek manzaranın karşısında kafanızı dinleyebilir ve berrak suyun sizi rahatlatmasına izin verebilirsiniz. Yüzme bilen kişilerin uğraması gereken bir yer!

5. Erythrai Antik Kenti

5. Erythrai Antik Kenti

Doğal güzelliklerden sıyrılarak yine kendimizi tarihe bırakalım. Ildırı Köyü yakınlarında bulunan antik kenti ismini kırmızı topraklardan alır. İlk Tunç Çağından bu yana yerleşimin olduğunu gösteren kalıntılar vardır. Gezdikçe ilham perilerinin size geldiğini göreceksiniz.

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6. Şifne Termal Suları

6. Şifne Termal Suları

Sağlık kontrolleriniz sonrası termal kaplıcalara gidebilirsiniz. Ruhunuzu ve bedeninizi kirden arındırırsınız. Çamur banyosu ile birlikte tamamen rahatlarsınız. Tatilinizin bir gününü dinlenmeye ayırmak istiyorsanız kendinizi çamurlara atın!

7. Altınkum Plajı

7. Altınkum Plajı

Altın rengi kumundan dolayı Altınkum plajı denilen bu muazzam yerde yüzmek sizi çok iyi hissettirecek. Tertemiz denizi, sessiz sakin ortamı huzurlu bir gün geçirmenizi sağlar. Ailenizle birlikte gidebileceğiniz bu yerde rahatlıkla yüzebilir ve güneşin tadına varabilirsiniz.

8. Germiyan Köyü

8. Germiyan Köyü

Geleneksel Türk köy yaşantısının nasıl olduğunu merak ediyorsanız uğramanız gereken bir yer! Yerel lezzetleri tadabilirsiniz. Ayrıca el işçiliğini görebilir ve yanınızda götürmek için organik ürünler alabilirsiniz. Sevecen ve güler yüzlü insanların olduğu bu yerin tatlılığı sayesinde mutlu olacaksınız!

9. Sakız Adası

9. Sakız Adası

Feribot ile ulaşabileceğiniz Sakız adası tarihi, kültürel zenginliklere sahip. Zaten doğal güzelliklerinden bahsetmeme gerek yok... Etrafı gezip keşfedebilirsiniz, manzaralarda kendinizi kaybedebilirsiniz. Tatlı evlerin önünde estetik fotoğraflar çekilebilir ve sevimli kafelerinde dinlenebilirsiniz!

10. Çeşme Marina

10. Çeşme Marina

Yatlara bakarken ağzınız açık kalacak! Estetik görünüşleri ile sizi sizden alacak lüks yatların demirlendiği bu marina alışveriş, yeme-içme ve eğlenme mekanları ile dolu. Yemeğinizi yedikten sonra içeceğinizi alarak yürüyüş yapabilir ve eğlence mekanına uğrayabilirsiniz!

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