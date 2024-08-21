Bu Yaz Uçsuz Bucaksız Bir Deneyim Yaşamak İsteyenler İçin Çeşme’de Gezilecek 10 Yer

Çeşme'nin güzel havasında bir deniz keyfi yapılmalı! Türkiye'nin en güzel plajlarından olan Ilıca'da bulunan kumlar ince ve beyaz renktedir. Suyu ılıktır ve yüzmesi rahat bir yerdir. Ailenizle birlikte gidebileceğiniz ve hem eğlenip hem de dinlenebileceğiniz bir yer.