Bu Yaz Mutfağının Olmazsa Olmazı Ne Olacak?

Senin mutfakta işin bayağı hızlı, düzenli ve zahmetsiz olmalı. Tam da bu yüzden Philips Çift Hazneli Airfryer senin mutfağının yıldızı olacak! Aynı anda iki farklı yemek pişirebilme özelliği sayesinde hem zamandan kazanırsın hem de sofran eksiksiz olur. Sebzeyle tavuğu, tatlıyla atıştırmalığı aynı anda hazırlayabilirsin. Üstelik iki haznenin kokusu birbirine hiiiiç karışmıyor. Böylelikle zahmetsizce yemek pişirebiliyorsun. Mutfağın o kadar da sıcaklamaz ve yaz aylarında ter dökmeden yemek yapabileceksin. Kısacası bu yaz mutfakta hem işinin kolaylaşması hem de elinden çıkan her şeyin eseri Philips Çift Hazneli Airfryer olacak!