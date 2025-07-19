Bu Yaz Mutfağının Olmazsa Olmazı Ne Olacak?
Kavurucu sıcaklarda kim saatlerce yemek yapıyor ki? Biraz serinlik, biraz tazelik, biraz da pratiklik arıyoruz hepimiz. Peki senin bu yaz mutfaktaki en büyük destekçin ne olacak?
Biz epey merak ettik!
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1. Öncelikle cinsiyetini öğrenelim.
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2. Şimdi de yaşını öğrenelim.
3. Başlayalım! Yazın gelişiyle dolabında bunlardan hangisi eksik olmuyor?
4. Yazın uzak durduğun bir yemek var mı?
5. Dışarıda çok yemek yiyor musun?
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6. Bir dondurma seçer misin?
7. Afiyet olsun! Buzluğa atmak için çok küçük bir alanın ve tek bir seçim hakkın var? Hangisini seçersin?
8. Yaz mutfağı senin için biraz da…
9. Acıktığında buzdolabının kapısını açıp dakikalarca beklediğin oldu mu?
10. Son sorudayız! Yaz akşamı balkon keyfindesin. Yanında bir atıştırmalık olacak. Ne olur o?
Philips Çift Hazneli Airfryer!
Karpuz ve peynir deriz, susarız!
Soğuk salatalar vazgeçilmezin olacak!
Dondurulmuş meyve, soğuk kahve, meyveli yoğurt... Soğuk ne varsa!
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Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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