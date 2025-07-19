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Bu Yaz Mutfağının Olmazsa Olmazı Ne Olacak?

etiket Bu Yaz Mutfağının Olmazsa Olmazı Ne Olacak?

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak - Onedio Üyesi
19.07.2025 - 19:02

Kavurucu sıcaklarda kim saatlerce yemek yapıyor ki? Biraz serinlik, biraz tazelik, biraz da pratiklik arıyoruz hepimiz. Peki senin bu yaz mutfaktaki en büyük destekçin ne olacak? 

Biz epey merak ettik!

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1. Öncelikle cinsiyetini öğrenelim.

2. Şimdi de yaşını öğrenelim.

3. Başlayalım! Yazın gelişiyle dolabında bunlardan hangisi eksik olmuyor?

4. Yazın uzak durduğun bir yemek var mı?

5. Dışarıda çok yemek yiyor musun?

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6. Bir dondurma seçer misin?

7. Afiyet olsun! Buzluğa atmak için çok küçük bir alanın ve tek bir seçim hakkın var? Hangisini seçersin?

7. Afiyet olsun! Buzluğa atmak için çok küçük bir alanın ve tek bir seçim hakkın var? Hangisini seçersin?

8. Yaz mutfağı senin için biraz da…

8. Yaz mutfağı senin için biraz da…

9. Acıktığında buzdolabının kapısını açıp dakikalarca beklediğin oldu mu?

10. Son sorudayız! Yaz akşamı balkon keyfindesin. Yanında bir atıştırmalık olacak. Ne olur o?

10. Son sorudayız! Yaz akşamı balkon keyfindesin. Yanında bir atıştırmalık olacak. Ne olur o?

Philips Çift Hazneli Airfryer!

Philips Çift Hazneli Airfryer!

Senin mutfakta işin bayağı hızlı, düzenli ve zahmetsiz olmalı. Tam da bu yüzden Philips Çift Hazneli Airfryer senin mutfağının yıldızı olacak! Aynı anda iki farklı yemek pişirebilme özelliği sayesinde hem zamandan kazanırsın hem de sofran eksiksiz olur. Sebzeyle tavuğu, tatlıyla atıştırmalığı aynı anda hazırlayabilirsin. Üstelik iki haznenin kokusu birbirine hiiiiç karışmıyor. Böylelikle zahmetsizce yemek pişirebiliyorsun. Mutfağın o kadar da sıcaklamaz ve yaz aylarında ter dökmeden yemek yapabileceksin. Kısacası bu yaz mutfakta hem işinin kolaylaşması hem de elinden çıkan her şeyin eseri Philips Çift Hazneli Airfryer olacak!

Karpuz ve peynir deriz, susarız!

Karpuz ve peynir deriz, susarız!

Senin yaz menün çok net diyebiliriz. Dolaptan çıkınca hazır olanlar, yani karpuz, peynir, belki biraz domates… Bazen salata olur, bazen tabaktan direkt geçiş. Ocakla arana mesafe koymuşsun. “Ne var ne yok dolapta?” tarzı doğaçlama tabaklar senin ruhunu yansıtıyor. Minimum çaba, maksimum keyif. Mutfakta fazla plan yapmazsın çünkü zaten yazın sıcağında pek de gerek yok!

Soğuk salatalar vazgeçilmezin olacak!

Soğuk salatalar vazgeçilmezin olacak!

Senin için yaz mutfağı demek bol renk, bol tazelik ve Instagram’a story atmalık kaseler! Blender çalışmadan güne başlamıyorsun neredeyse. Smoothie bowl, nohutlu salata, yoğurtlu soslar… Hepsi ağız sulandıran cinste. Sen biraz sağlık, biraz görsellik ve biraz da minimalizm seviyorsun. Ama canın çekerse patates kızartması da gömersin. Dengeli gidiyorsun, öyle olması gerektiği gibi!

Dondurulmuş meyve, soğuk kahve, meyveli yoğurt... Soğuk ne varsa!

Dondurulmuş meyve, soğuk kahve, meyveli yoğurt... Soğuk ne varsa!

Senin için yazın mutfağı demek buzluk demek! Buz küpü, dondurulmuş meyve, soğuk kahve, hazır yoğurtlu bir şeyler… Elin hep serine gidiyor. Ocak yansa fark etmez çünkü sen ocağı hiç yakmıyorsun. En büyük silahın ise zamanında buzluğa attığın şeyleri sonra can kurtaran gibi çıkarmak. Önceden düşünmeyi sevmesen bile buzluk seni hep kolluyor. Senin mutfağında hava hep serin esiyor!

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Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak
Onedio Üyesi
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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