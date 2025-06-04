"Bu Yaz Aşık Oluruz Belki" Diyenlere Fon Müziği

Yaz geldi mi hepimizin içinde bir kıpırtı… Sanki güneş sadece daha çok terletmek için değil de, kalbimizi ısıtmak için doğuyor. Deniz kenarında esen rüzgar, açık havada içilen kahveler ve göz göze geldiğin o “acaba mı?” bakışları… Hazırsan, bu yaz kalbine giden yolda sana eşlik edecek o müzik listesini hazırladık. Hem gözlerin kalp kalp bakarken hem de içinden “acaba biz ne oluruz?” diye geçirirken çalsın.