"Bu Yaz Aşık Oluruz Belki" Diyenlere Fon Müziği
Yaz geldi mi hepimizin içinde bir kıpırtı… Sanki güneş sadece daha çok terletmek için değil de, kalbimizi ısıtmak için doğuyor. Deniz kenarında esen rüzgar, açık havada içilen kahveler ve göz göze geldiğin o “acaba mı?” bakışları… Hazırsan, bu yaz kalbine giden yolda sana eşlik edecek o müzik listesini hazırladık. Hem gözlerin kalp kalp bakarken hem de içinden “acaba biz ne oluruz?” diye geçirirken çalsın.
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1. Sezen Aksu – Tutsak
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2. Can Bonomo – Bardak Taşıyor
3. Yüzyüzeyken Konuşuruz – Kazılı Kuyum
4. Duman - Bal
5. Kalben - Yara
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6. Mert Demir – Kimim Lan Ben?
7. Teoman – Renkli Rüyalar Oteli
8. Sertab Erener – Aşk
9. MFÖ – Ele Güne Karşı
10. Göksel – Depresyondayım
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11. Bengü – Gezegen
12. Emir Can İğrek – Nalan
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