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Bu Ünlülerden Hangisinin Survivor'a Hiç Katılmadığını Bulabilecek misin?

Bu Ünlülerden Hangisinin Survivor'a Hiç Katılmadığını Bulabilecek misin?

survivor
themyscira - Misafir Editör
01.02.2024 - 09:01

Survivor uzuuuun yıllardır yayınlanıyor ve bu süreçte yarışmaya kimler kimler katıldı. Ülkedeki neredeyse her ünlünün katıldığı Survivor'a hangisinin katılmadığını bakalım bulabilecek misin?

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Hadi bakalım, sence hangi ünlü Survivor'a hiç katılmadı?

Bilemedin... Tekrar denemek ister misin?

Bilemedin... Tekrar denemek ister misin?

Tebrikler! Ceyda Ateş Survivor'a hiç katılmadı.

Tebrikler! Ceyda Ateş Survivor'a hiç katılmadı.
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