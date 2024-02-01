Bu Ünlülerden Hangisinin Survivor'a Hiç Katılmadığını Bulabilecek misin?
Bu Ünlülerden Hangisinin Survivor'a Hiç Katılmadığını Bulabilecek misin?
Survivor uzuuuun yıllardır yayınlanıyor ve bu süreçte yarışmaya kimler kimler katıldı. Ülkedeki neredeyse her ünlünün katıldığı Survivor'a hangisinin katılmadığını bakalım bulabilecek misin?
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Hadi bakalım, sence hangi ünlü Survivor'a hiç katılmadı?
Bilemedin... Tekrar denemek ister misin?
Tebrikler! Ceyda Ateş Survivor'a hiç katılmadı.
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