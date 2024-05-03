Bu Ülkelerin Resmi Dilini Bulabilecek misin?

Hey! Birlikte dünya üzerindeki farklı kültürlerin ve toplulukların renkli dillerine bir göz atalım mı? İşte sana 15 soruluk bir test, bakalım bu ülkelerin resmi dillerini ne kadar iyi biliyorsun!

Hazırsan başlayalım👇🏻

Yorumlarda kaç tane bildiğini bizimle paylaşabilirsin :)