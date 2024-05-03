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Bu Ülkelerin Resmi Dilini Bulabilecek misin?

etiket Bu Ülkelerin Resmi Dilini Bulabilecek misin?

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
03.05.2024 - 18:52

Hey! Birlikte dünya üzerindeki farklı kültürlerin ve toplulukların renkli dillerine bir göz atalım mı? İşte sana 15 soruluk bir test, bakalım bu ülkelerin resmi dillerini ne kadar iyi biliyorsun! 

Hazırsan başlayalım👇🏻

Yorumlarda kaç tane bildiğini bizimle paylaşabilirsin :)

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1. Küba'nın resmi dili hangisidir?

1. Küba'nın resmi dili hangisidir?

2. Brezilya'nın resmi dili nedir?

2. Brezilya'nın resmi dili nedir?

3. İran'ın resmi dili nedir?

3. İran'ın resmi dili nedir?

4. Mısır'ın resmi dili nedir?

4. Mısır'ın resmi dili nedir?

5. İzlanda'nın resmi dili nedir?

5. İzlanda'nın resmi dili nedir?
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6. Brezilya'nın resmi dili nedir?

6. Brezilya'nın resmi dili nedir?

7. San Marino'da hangi dil konuşulmaktadır?

7. San Marino'da hangi dil konuşulmaktadır?

8. İsveç'de hangi dil konuşulmaktadır?

8. İsveç'de hangi dil konuşulmaktadır?

9. Polonya' da hangi dil konuşulmaktadır?

9. Polonya' da hangi dil konuşulmaktadır?

10. Tunus'un resmi dili nedir?

10. Tunus'un resmi dili nedir?
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11. Avusturya'nın resmi dili hangisidir?

11. Avusturya'nın resmi dili hangisidir?

12. Tayland'ın resmi dili nedir?

12. Tayland'ın resmi dili nedir?

13. Jamaika'nın resmi dili hangisidir?

13. Jamaika'nın resmi dili hangisidir?

14. Son olarak, Kolombiya'nın resmi dili nedir?

14. Son olarak, Kolombiya'nın resmi dili nedir?
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