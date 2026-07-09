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Bu Tuhaf Haberlerden Hangisinin Gerçek Hangisinin Uydurma Olduğunu Bulabilecek misin?

Bu Tuhaf Haberlerden Hangisinin Gerçek Hangisinin Uydurma Olduğunu Bulabilecek misin?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
09.07.2026 - 14:47
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'İnternette gezinirken bazen öyle haberlere denk geliyoruz ki, 'Bu kadarı da ancak bir filmde olur' ya da 'Kesin Zaytung haberi bu' diyoruz, değil mi? Ama durun, acele karar vermeyin! Çünkü gerçekler bazen en çılgın hayal gücünden bile daha tuhaf olabiliyor.

Bugün ufak bir algı oyunu oynuyoruz. Karşınıza birbirinden tuhaf, duyduğunuzda kulaklarınıza inanamayacağınız tam 15 farklı haber çıkaracağız. Göreviniz net: Süreniz dolmadan hangisinin gerçekten yaşandığını, hangisini ise bizim tamamen uydurduğumuzu tahmin etmek!

İçinizdeki dedektifi uyandırın, gözlerinizi dört açın ve zamana karşı yarışın. Bakalım medyanın dezenformasyon denizinde boğulmadan kaç tanesini doğru yakalayacaksınız?

Hazırsanız 'BAŞLA' butonuna tıklayın ve kendinizi test edin!👇🏻

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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