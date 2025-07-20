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Bu Testle Sana Bir Şarkı Yazıyoruz!

etiket Bu Testle Sana Bir Şarkı Yazıyoruz!

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
20.07.2025 - 23:36

Müzik dinlerken şarkı sözlerine ne kadar odaklanırsın? Bazen dinlediğinde 'Bu kısım tam beni anlatıyor!' dediğin olmuştur. O halde bize biraz kendini anlat ve nasıl bir şarkı seni anlatırdı birlikte öğrenelim. 👇

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1. Uyanınca ilk yaptığın şey ne?

2. Şu anki ruh halin hangisine benziyor?

3. Kendine bir şarkı yazsan, içinde hangi cümle geçer?

4. Peki, şarkının ritmi nasıl olmalı?

5. Peki, aşkı hangi şarkı türüyle tanımlarsın?

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6. Müzik dinlemekten en çok hangi anlarda keyif alırsın?

7. Şimdi de favori şarkıcını seç bakalım. 👇

8. Son olarak, bir şarkı yazacak olsan kime yazarsın?

Rüzgarın Götürdüğü Tarafa 🎶

Uçsuz bir yol çizer gökyüzünde martılar,

Ayaklarım çıplak, toprağa değmiş umutlar.

Güneş battıkça renklenir içimde haritalar,

Her adımda yeniden doğar kıyıda şarkılar.

Rüzgarın götürdüğü tarafa savur beni,

Sınırlar bitsin, özgürlük sarsın bedenimi.

Dünya dönerken ben de dönerim rüyayla,

Yol nereye giderse gitsin, kalbim aynı şarkıyla...

Sessiz Cümleler 🎼

Yağmur damlaları, vurur cama yavaşça,

Yarım kalan heceler, sensiz odamda...

Hava durgun, ruhum fırtına,

Ağır bir keder var, tam ruhumda.

Sessiz cümleler kudurur içimde sessizce,

Kimse duymasa da ben duyarım gizlice.

Bir gün yoluna dökülür bütün kelimeler,

Karanlıktan doğar sesim, bulur seni derinlerde...

Alev Alev 🎶

Gece yarısı tutuşurum sokaklarda,

Aklım karışır ismini duyunca.

Sözlerin kıvılcım gibi patlar anında,

Yangın olur geceler, savrulur küller rüzgarda.

Alev alev, içimde yanar bu aşk,

Kül olsam da vazgeçmem asla.

Ya hep ya hiç, başka yol yok burada,

Seninle yanmak bile güzel, bu yangın sonsuza.

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İrem Coşkun
İrem Coşkun
Onedio Üyesi
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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