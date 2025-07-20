Bu Testle Sana Bir Şarkı Yazıyoruz!
Müzik dinlerken şarkı sözlerine ne kadar odaklanırsın? Bazen dinlediğinde 'Bu kısım tam beni anlatıyor!' dediğin olmuştur. O halde bize biraz kendini anlat ve nasıl bir şarkı seni anlatırdı birlikte öğrenelim. 👇
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1. Uyanınca ilk yaptığın şey ne?
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2. Şu anki ruh halin hangisine benziyor?
3. Kendine bir şarkı yazsan, içinde hangi cümle geçer?
4. Peki, şarkının ritmi nasıl olmalı?
5. Peki, aşkı hangi şarkı türüyle tanımlarsın?
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6. Müzik dinlemekten en çok hangi anlarda keyif alırsın?
7. Şimdi de favori şarkıcını seç bakalım. 👇
8. Son olarak, bir şarkı yazacak olsan kime yazarsın?
Rüzgarın Götürdüğü Tarafa 🎶
Sessiz Cümleler 🎼
Alev Alev 🎶
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Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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