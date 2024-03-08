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Bu Test Evcil Hayvanı Olanlara: İşini Kolaylaştıracak Bir Temizlik Tüyosu Veriyoruz!

etiket Bu Test Evcil Hayvanı Olanlara: İşini Kolaylaştıracak Bir Temizlik Tüyosu Veriyoruz!

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
08.03.2024 - 16:15

Evcil hayvanla birlikte yaşayanlar için temizlik bazen zor olabiliyor. Ama bu süreci kolaylaştıracak bazı tüyolar var. Gelin birlikte size ve tüylü dostunuza vereceğimiz tüyo neymiş bakalım...

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1. İlk olarak kedin mi var köpeğin mi var, onu öğrenelim...

2. Evde kaç hayvanla birlikte yaşadığını da soralım...

3. Evde birlikte yaşadığımız tüylü dostlarımızın bakımları önemli. Peki bu bakımları kaç günde bir yapıyorsun?

4. Peki, bu bakım rutininden biraz bahset bakalım...

5. Evcil hayvanının bakımından bahsettin. Bu bakımda tarama seansınız ne kadar sürüyor?

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6. Ev temizlik rutinin nasıl peki?

7. Evcil hayvanın ne kadar tüy döküyor diye de soralım...

8. Son olarak can dostun sence çok yaramaz mı?

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Evine hemen bir robot süpürge almalısın!

Evcil hayvanlı evlerde robot süpürge en büyük ihtiyaç. Sürekli süpürmek çok zor olduğu için uzaktan kurup evde yokken bile temizlik yaptırabileceğin bir robot süpürge çok güzel olmaz mıydı? Bizce çok iyi olurdu. O zaman sana verebileceğimiz en güzel tavsiye hemen bir robot süpürge almak. 🧹

Günlük temizlik rutinine sahip olmalısın!

Sana verebileceğimiz en iyi tüyo temizliği rutin haline getirmen. Bir gün yapıp 2-3 gün yapmazsan önünü alamazsın. Bu yüzden az da olsa mutlaka günlük bir temizlik rutini oluşturman gerek. Bu sayede bu tüy derdine çözüm bulabilirsin. 🐶 😺

Tüyle ilgili ürünleri mutlaka evinde bulundurmalısın!

Tüy toplayıcı ürünler, halı temizleciler ya da tüy toplama ruloları gibi ürünler senin evine lazım. Kedin ya da köpeğinin tüylerinin her tarafa dağıldığı biliyoruz. Bu yüzden onları dağıldıkları farklı yerlerden toplamak için ayrı ayrı tüy ürünleri kullanman gerek.

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