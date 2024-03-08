Bu Test Evcil Hayvanı Olanlara: İşini Kolaylaştıracak Bir Temizlik Tüyosu Veriyoruz!
Bu Test Evcil Hayvanı Olanlara: İşini Kolaylaştıracak Bir Temizlik Tüyosu Veriyoruz!
Evcil hayvanla birlikte yaşayanlar için temizlik bazen zor olabiliyor. Ama bu süreci kolaylaştıracak bazı tüyolar var. Gelin birlikte size ve tüylü dostunuza vereceğimiz tüyo neymiş bakalım...
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1. İlk olarak kedin mi var köpeğin mi var, onu öğrenelim...
2. Evde kaç hayvanla birlikte yaşadığını da soralım...
3. Evde birlikte yaşadığımız tüylü dostlarımızın bakımları önemli. Peki bu bakımları kaç günde bir yapıyorsun?
4. Peki, bu bakım rutininden biraz bahset bakalım...
5. Evcil hayvanının bakımından bahsettin. Bu bakımda tarama seansınız ne kadar sürüyor?
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6. Ev temizlik rutinin nasıl peki?
7. Evcil hayvanın ne kadar tüy döküyor diye de soralım...
8. Son olarak can dostun sence çok yaramaz mı?
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