article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Temizlik
Bu Sezonun En Havalı Dekorasyon Trendleri

Elif Nur Çamurcu
14.04.2026 - 16:01

Son zamanlarda trendler daha kişisel bir duruma geldi! İnsanı sıcak hissettiren ve 'benim' diyebileceği bir alan oluşturmak üzerine kurulmuş bir dekorasyon trendi var. Hem konfor hem de özgün dokunuşlar ön plana çıkıyor. 

Gelin, birlikte sezonun en havalı trendlerine bakalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
1. Doğal renkler ön planda!

Abartılı renkler yerine daha sakin renkler kullanılıyor! Bej, krem, toprak gibi kahve tonları ön planda. Bu renkler ortamı huzurlu hale getiriyor. Ayrıca günlük koşuşturmadan sonra eve girildiği zaman gözlerin ve zihnin dinlenmesini sağlıyor. Sıkılmadan kullanılacak bu tonlar minimal ve sıcak bir ortam oluşturmak isteyenler için harika!

2. Ahşap detaylar kendini gösteriyor.

Modası geçmeyen bir malzeme... Ahşap her zaman kullanılıyor. Fakat bu sezon daha fazla kullanıldığını söyleyebiliriz. Doğal görünümü beraberinde getirdiği için eve sıcak bir hava katıyor. Ayrıca modern olan mobilyalarla bir araya gelince hem şık hem de rahat bir görünüm oluşturuyor. Küçük ahşap bir sehpa bile evinizin havasını değiştirebilir!

3. Boş olmayan ama minimal görünen ortamlar oluşturuluyor.

Minimalizm zamanında çok fazla ön plana çıktı. Onun günümüze uyarlanmış hali ortamın daha dolu görünmesini sağlıyor. Büyük objeler yerine sade ve anlamları olan dekorlar kullanılmaya başlandı. Az eşya mantığı devam etse de ortamı canlandırmak ve kişisel hale getirmek için eklemeler yapılıyor!

4. Bitkiler vazgeçilmezlerden biri!

Büyük yaprakları olan salon bitkileri... Bu sıralar çok popüler. Çünkü hem canlılık hem de doğallık katarak ortamın havasını değiştiriyor. Bitkilerin bulunduğu odaya girdiğinizde ruhunuzun olumlu etkilendiğini göreceksiniz. Bitkiler sayesinde eviniz 'yaşayan' bir yer haline gelebilir!

5. Eski eşyalarla dokunuşlar yapılıyor.

Vintage dokunuşlar bize yine merhaba diyor! Retro görünümlerin bu sıralar çok fazla ilgi gördüğünü söyleyebiliriz. Artık evlerde eski ve yeninin birlikteliği var! Her şeyin yeni olması yerine, eskilerle de eve hikaye katılabiliyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
6. Büyük aynalar kullanılıyor.

Ayna hazırlanmak için kullandığımız bir araç mı sadece? Hayır! Aynı zamanda dekoratif bir parça! Büyük boy aynalar bu sıralar ön planda. Ortamı daha geniş ve aydınlık göstermeye yarıyor. Değişik çerçeveleri sayesinde de kişisel bir görünüm elde edebilirsiniz. Küçük bir alanım var deyip pes etmeyin, ortamı geniş gösterecek tüyo burada!

7. Cesur dokunuşlar!

Açık tonlar ön planda olsa da koyu renk vurgusundan da vazgeçilmiyor! Bordo, koyu yeşil ya da antrasit renklerinin çok moda olduğunu görüyoruz. Doğru yerde doğru bir şekilde vurgulandığında şık bir görüntü oluşturabiliyor. Ortama derinlik katarak evin enerjisini değiştiriyor!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Elif Nur Çamurcu
Onedio Üyesi
Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Kocaeli Üniversitesi Felsefe lisans ve aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Felsefe yüksek lisans eğitimi almaya başladım. Araştırmaya, okumaya ve yazmaya meraklı olan yanımı kullanarak ONEDİO üzerinden içerikler üretmeye devam ediyorum. Teorik bilgilerin pratik hayatta kendisini göstermesiyle işlevsel hale geleceğini düşünerek ilerliyor; bu yüzden araştırmalarımı derinlemesine yaparak güvenilir bir şekilde aktarıyorum. Güncel ve merak edilen konulardan uzaklaşmadan ilerlenen bu yolda, kolay bir şekilde anlaşılabilen içerikler ortaya koymayı temel amaç olarak edinmekteyim.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın