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Bu Ses Gerçek mi? Maisie Peters ve Eşsiz Parçaları

etiket Bu Ses Gerçek mi? Maisie Peters ve Eşsiz Parçaları

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
13.05.2025 - 23:21

Hep aynı şeyleri dinlemekten sıkılanlar buraya! Çünkü mükemmel bir keşfimiz var, işte karşınızda Maisie Peters ve onun o eşsiz şarkıları! Listene yeni bir şeyler katmak istiyorsan hadi başlıyoruz!

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1. Psycho

2. Favourite Ex

3. Boy

4. Hollow

5. Take Care Of Yourself

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6. History of Man

7. Worst Of You

8. Lost The Breakup

9. There It Goes

10. Body Better

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11. You To You

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Begüm
Begüm
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