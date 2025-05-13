Bu Ses Gerçek mi? Maisie Peters ve Eşsiz Parçaları
Hep aynı şeyleri dinlemekten sıkılanlar buraya! Çünkü mükemmel bir keşfimiz var, işte karşınızda Maisie Peters ve onun o eşsiz şarkıları! Listene yeni bir şeyler katmak istiyorsan hadi başlıyoruz!
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1. Psycho
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2. Favourite Ex
3. Boy
4. Hollow
5. Take Care Of Yourself
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6. History of Man
7. Worst Of You
8. Lost The Breakup
9. There It Goes
10. Body Better
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11. You To You
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