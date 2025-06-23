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Bu Şarkılarla Eski Sevgiline Gönderme Yapıyoruz!

etiket Bu Şarkılarla Eski Sevgiline Gönderme Yapıyoruz!

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
23.06.2025 - 23:33

Eski sevgilinin ismini anmayız ama dinleme listemiz mesajı verir! Geriye sadece story’ye müzik eklemek kalır. İşte eski sevgiline mesaj verebileceğin o şarkılar. 👇

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1. Ariana Grande - Thank U, Next

2. Dua Lipa - IDGAF

3. Demet Akalın - Bebek

4. Gotye - Somebody That I Used to Know

5. Serdar Ortaç - Poşet

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6. Taylor Swift - We Are Never Ever Getting Back Together

7. Beyoncé - Irreplaceable

8. Sertab Erener - Olsun

9. Adele - Rolling in the Deep

10. Olivia Rodrigo - Good 4 U

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İrem Coşkun
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