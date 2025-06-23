Bu Şarkılarla Eski Sevgiline Gönderme Yapıyoruz!
Eski sevgilinin ismini anmayız ama dinleme listemiz mesajı verir! Geriye sadece story’ye müzik eklemek kalır. İşte eski sevgiline mesaj verebileceğin o şarkılar. 👇
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1. Ariana Grande - Thank U, Next
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2. Dua Lipa - IDGAF
3. Demet Akalın - Bebek
4. Gotye - Somebody That I Used to Know
5. Serdar Ortaç - Poşet
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6. Taylor Swift - We Are Never Ever Getting Back Together
7. Beyoncé - Irreplaceable
8. Sertab Erener - Olsun
9. Adele - Rolling in the Deep
10. Olivia Rodrigo - Good 4 U
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