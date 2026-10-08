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Bu Şarkıları Dinleyip Sonbahar Moduna Giriyoruz

etiket Bu Şarkıları Dinleyip Sonbahar Moduna Giriyoruz

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Editörü
08.10.2026 - 16:01
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Yaz bitti, o bitmek bilmeyen sıcaklar yerini tam olarak hayalini kurduğumuz o serin rüzgarlara bıraktı. Yani yılın o en melankolik, en kendi kabuğumuza çekildiğimiz mevsimine resmen giriş yaptık!

Sokakların sarı yapraklarla kaplandığı, gökyüzünün o gri ve huzurlu rengini aldığı bu günler, aslında hepimiz için biraz içe dönüş mevsimi. Hani o kulaklığı takıp cam kenarına geçtiğin, hafif çiseleyen yağmuru izlerken sadece kendi düşüncelerinle baş başa kaldığın anlar var ya; işte tam olarak o anların havasındayız.

Bu puslu ve tatlı hüzünlü havalarda modunu yakalayacak, akşamüstü yürüyüşlerinde ya da odanda tek başına uzanırken ruhuna eşlik edecek nefis bir liste hazırladık.

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Teoman – İstanbul'da Sonbahar

Listenin elbette 1 numarası. Bu şarkı çalmaya başladığı an hava sıcaklığı otomatik olarak 5 derece düşer.

The Neighbourhood – Sweater Weather

İsmiyle müsemma, kazakları dolaptan çıkarma vaktinin geldiğini hatırlatan modern bir sonbahar marşı.

Pilli Bebek – Eylül Akşamı

Behzat Ç. izleyenlerin gözünü yaşlı, izlemeyenlerin ise içini buruk bırakan o meşhur melodi.

Tom Odell – Another Love

Yağmur çiselerken sokakta yürürken dinlendiğinde insanı kendi hayatının dramatik klip yönetmeni yapar.

Model – Değmesin Ellerimiz

Eski günleri yad edip, 'Ne dinlerdik be!' diyerek ufak bir nostalji turuna çıkalım istedim.

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Birsen Tezer – Balıkesir

Yağmur çiselerken bu kadının sesini dinlemek... Gerçekten ruhu dinlendiren, terapi gibi bir şey.

Cem Adrian – Sarı Gelin

Sonbahar demek biraz da sarı demek ya... Cem Adrian'ın o derin sesi insanı alıp bambaşka bir yere götürüyor.

Cem Karaca – Bu Son Bahar

Listeye biraz da Anadolu rock efsanelerinden bir tutam nostalji katalım. Cem Baba'nın o tok sesiyle 'Bu son bahar, bu son bahar...' deyişi içinize işleyecek.

Kodaline – All I Want

Şarkının o yükseldiği anlarda insanın içinden bağıra çağıra eşlik etmek geliyor. Klip gibi bir hayat yaşayanların favori fon müziği.

Mavi Gri – Altüst Olmuşum

Sonbahar demek biraz da kafanın içinin altüst olması demek değil midir zaten? Nakaratı gelince eşlik etmemek imkansız.

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Ecem Bekar
Ecem Bekar
Onedio Editörü
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
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