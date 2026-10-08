Bu Şarkıları Dinleyip Sonbahar Moduna Giriyoruz

Yaz bitti, o bitmek bilmeyen sıcaklar yerini tam olarak hayalini kurduğumuz o serin rüzgarlara bıraktı. Yani yılın o en melankolik, en kendi kabuğumuza çekildiğimiz mevsimine resmen giriş yaptık!

Sokakların sarı yapraklarla kaplandığı, gökyüzünün o gri ve huzurlu rengini aldığı bu günler, aslında hepimiz için biraz içe dönüş mevsimi. Hani o kulaklığı takıp cam kenarına geçtiğin, hafif çiseleyen yağmuru izlerken sadece kendi düşüncelerinle baş başa kaldığın anlar var ya; işte tam olarak o anların havasındayız.

Bu puslu ve tatlı hüzünlü havalarda modunu yakalayacak, akşamüstü yürüyüşlerinde ya da odanda tek başına uzanırken ruhuna eşlik edecek nefis bir liste hazırladık.