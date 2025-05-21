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"Bu Şarkı Ne Zamandı Ya?" Diyeceğiniz Nostalji Listesi

etiket "Bu Şarkı Ne Zamandı Ya?" Diyeceğiniz Nostalji Listesi

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
21.05.2025 - 23:48

Şu şarkılar var ya… Çalınca direkt zaman tüneline ışınlıyorsun. Ne zaman dinledim, kimle dinledim, nerede dinledim diye kendi kendine sormaya başlıyorsun. İşte o “aaa evet ya!” dedirten şarkılar burada.

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12. Coldplay – Clocks

11. Rihanna – Pon de Replay

10. Alicia Keys – Fallin’

9. Shakira – Whenever, Wherever

8. Linkin Park – Numb

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7. Britney Spears – Toxic

6. Evanescence – Bring Me to Life

5. Tarkan – Dudu

4. Hepsi – Yalan

3. Sertab Erener – Everyway That I Can

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2. Mor ve Ötesi – Cambaz

1. Yalın – Zalim

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Ecem Bekar
Ecem Bekar
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