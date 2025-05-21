"Bu Şarkı Ne Zamandı Ya?" Diyeceğiniz Nostalji Listesi
Şu şarkılar var ya… Çalınca direkt zaman tüneline ışınlıyorsun. Ne zaman dinledim, kimle dinledim, nerede dinledim diye kendi kendine sormaya başlıyorsun. İşte o “aaa evet ya!” dedirten şarkılar burada.
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12. Coldplay – Clocks
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11. Rihanna – Pon de Replay
10. Alicia Keys – Fallin’
9. Shakira – Whenever, Wherever
8. Linkin Park – Numb
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7. Britney Spears – Toxic
6. Evanescence – Bring Me to Life
5. Tarkan – Dudu
4. Hepsi – Yalan
3. Sertab Erener – Everyway That I Can
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2. Mor ve Ötesi – Cambaz
1. Yalın – Zalim
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