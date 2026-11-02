Bu Puan Kaybının Hiçbir İzahı Yok

Sezonun ilk yarı fikstüründe en zor maçlardan biri Kasımpaşa deplasmanıydı. Bundan sonraki maçlar nispeten daha az zorlayacak maçlardı. Dolayısıyla bu maçtan kazanılacak 3 puan son derece önemliydi. Ama olmadı; 2-0 öndeyken iki gol yiyip, iki puan kaybetmenin hiçbir mantıksal izahı olamaz.

Bu maçta hayal kırıklığı yaşadığım oyuncuların başında N’didi geliyor. Doksan dakika boyunca tek bir olumlu hareket yapmadan durumu idare etti. Başka bir hayal kırıklığı ise Murillo idi; ikinci golün asisti dışında o da idare etti.

Yediğimiz iki gol de Rıdvan’ın savunduğu bölgeden geldi. Bunun nedeni ise Trossard’ı o kanatta savunmaya katkı sağlamamasıydı. Bence Rıdvan maçın en iyilerinden biriydi. Topu kaleye dik olarak götürebilen en iyi oyuncumuz Olaitan ortada yoktu. Vlahoviç eskiden markajdan kurtulmak için orta sahaya kadar gelip, top alışverişi yapardı. Bu maç bu özelliğini çok az gösterdi.

Agbadou neredeyse daha maçın başında kırmızı kart görecekti. Allahtan hakem pozisyonu doğru süzdü. Bence de pozisyon faul değildi. Ama hakem kırmızıyı verse kimse itiraz etmezdi. Oyuna sonradan girenler de hayal kırıklığı yarattılar. Özellikle İlhan, eski günlerindeki performansının çok uzağında; rahatlıkla çalım atıp geçebileceği pozisyonlarda bile topu geriye oynamayı tercih ederek hayal kırıklığı yarattı.

Bu arada Beşiktaşlı futbolcuların sahada dayak yeme süreci kesintisiz devam ediyor. Alanyaspor’da Trossard’a, Kocaelispor maçında Vlahoviç’e atılan tokatlara bir yenisi daha eklendi. Bu maçta da Vlahoviç’e kasten tokat atıldı. Orta hakemin görmesi mümkün değildi ama VAR’ın bu tür pozisyonlarda devreye girmesi gerekirdi. VAR’da oturan yabancı hakem de ortama uyum sağlamış; patronunun MHK olduğunu ve onları kızdırırsa bir daha maç alamayacağını biliyor. O yüzden de nabza göre şerbet vermeye devam ediyor. Mevcut MHK yapılanması kaldığı sürece, yabancı MHK başkanının da yabancı VAR hakemlerinin de Türk futboluna bir katkıda bulunacaklarına kesinlikle inanmıyorum.

Ez cümle, Beşiktaş komple kötüydü. Erken form tutan takımların bir süre sonra formda düşmeleri futbolun bir gerçeği. Beşiktaş da bu süreci yaşıyor. En kısa zamanda atlatacağımızı umuyorum.