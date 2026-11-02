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Bu Puan Kaybının Hiçbir İzahı Yok

etiket Bu Puan Kaybının Hiçbir İzahı Yok

Hayri Cem
Hayri Cem - yazio
02.11.2026 - 10:29
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Bu Kasımpaşa Spor Kulübü yönetiminlerini ve ruh halini bir türlü anlamış değilim. Başkanı kim olursa olsun, Beşiktaş’a karşı düşmanca bir tavır sergiliyorlar.

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Kasımpaşa Spor Kulübü'nün eski sahibi Turgay Ciner, Süleyman Seba döneminde Beşiktaş’ta yönetim kurulu yapmış bir kişiydi.

Kasımpaşa Spor Kulübü'nün eski sahibi Turgay Ciner, Süleyman Seba döneminde Beşiktaş’ta yönetim kurulu yapmış bir kişiydi.

Hatta başkan adaylığına bile soyunmuştu. Kasımpaşa Spor Kulübü'ne önce başkan olmuş sonra da kulübün sahibi olmuştu. Mevcut yasalara göre bir kişinin aynı anda rakip iki kulübe üye olması yasaktır. Ama tüm başvurulara rağmen Turgay Ciner’i Beşiktaş kulübü üyelikten ihraç edememişti.

Turgay Ciner döneminde de Kasımpaşa SK’nın Beşiktaş husumeti devam ediyordu. Beşiktaş’ın yeni stadyumu inşa edilirken, camianın ileri gelenleri, Beşiktaş’ın iç saha maçlarını Kasımpaşa Stadyumu’nda oynaması için Turgay Ciner’e başvurmuşlardı. Fikstür son derece uygun olmasına rağmen Turgay Ciner bu talebi ret ederek Beşiktaş’ı Olimpiyat Stadyumu’nda oynamak zorunda bırakmıştı.

Şimdilerde Kasımpaşa SK’nın CEO’su başkan vekili yine Beşiktaş Futbol Yatırımları San. Ve Tic. A.Ş. Genel Müdürü Ceyhun Kazancı’dır. Yaklaşık 5 sene Beşiktaş’ın ekmeğini yemiştir. Maç öncesi sosyal medya paylaşımlarında, “Kenetlenin” türünden Beşiktaş’a karşı hasmane tutumdan birinci derecede sorumludur.

Bu kişilerin Beşiktaş tarihinden isimlerinin silinmesi gerekir. Her ikisi de benim gözümde asla Beşiktaşlı değillerdir.

Gelelim maça:

Gelelim maça:

Sezonun ilk yarı fikstüründe en zor maçlardan biri Kasımpaşa deplasmanıydı. Bundan sonraki maçlar nispeten daha az zorlayacak maçlardı. Dolayısıyla bu maçtan kazanılacak 3 puan son derece önemliydi. Ama olmadı; 2-0 öndeyken iki gol yiyip, iki puan kaybetmenin hiçbir mantıksal izahı olamaz.

Bu maçta hayal kırıklığı yaşadığım oyuncuların başında N’didi geliyor. Doksan dakika boyunca tek bir olumlu hareket yapmadan durumu idare etti. Başka bir hayal kırıklığı ise Murillo idi; ikinci golün asisti dışında o da idare etti. 

Yediğimiz iki gol de Rıdvan’ın savunduğu bölgeden geldi. Bunun nedeni ise Trossard’ı o kanatta savunmaya katkı sağlamamasıydı. Bence Rıdvan maçın en iyilerinden biriydi. Topu kaleye dik olarak götürebilen en iyi oyuncumuz Olaitan ortada yoktu. Vlahoviç eskiden markajdan kurtulmak için orta sahaya kadar gelip, top alışverişi yapardı. Bu maç bu özelliğini çok az gösterdi. 

Agbadou neredeyse daha maçın başında kırmızı kart görecekti. Allahtan hakem pozisyonu doğru süzdü. Bence de pozisyon faul değildi. Ama hakem kırmızıyı verse kimse itiraz etmezdi. Oyuna sonradan girenler de hayal kırıklığı yarattılar. Özellikle İlhan, eski günlerindeki performansının çok uzağında; rahatlıkla çalım atıp geçebileceği pozisyonlarda bile topu geriye oynamayı tercih ederek hayal kırıklığı yarattı.

Bu arada Beşiktaşlı futbolcuların sahada dayak yeme süreci kesintisiz devam ediyor. Alanyaspor’da Trossard’a, Kocaelispor maçında Vlahoviç’e atılan tokatlara bir yenisi daha eklendi. Bu maçta da Vlahoviç’e kasten tokat atıldı. Orta hakemin görmesi mümkün değildi ama VAR’ın bu tür pozisyonlarda devreye girmesi gerekirdi. VAR’da oturan yabancı hakem de ortama uyum sağlamış; patronunun MHK olduğunu ve onları kızdırırsa bir daha maç alamayacağını biliyor. O yüzden de nabza göre şerbet vermeye devam ediyor. Mevcut MHK yapılanması kaldığı sürece, yabancı MHK başkanının da yabancı VAR hakemlerinin de Türk futboluna bir katkıda bulunacaklarına kesinlikle inanmıyorum.

Ez cümle, Beşiktaş komple kötüydü. Erken form tutan takımların bir süre sonra formda düşmeleri futbolun bir gerçeği. Beşiktaş da bu süreci yaşıyor. En kısa zamanda atlatacağımızı umuyorum.

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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