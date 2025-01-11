Bu Nereden Çıktı? Dizi Sektöründeki Tekelleşme İddialarına Sıla ve Ahmet Kural Davası da Dahil Edildi!

Magazin dünyasına bomba gibi düşen ID İletişim'in kurucusu ünlü menajer Ayşe Barım ve oyuncularına yönelik iddiaların konuşulduğu bugünlerde ünlüler dünyası adeta radar altında! Ortaya atılan dizi sektöründe tekelleşme iddialarına ilişkin pek çok ünlüden açıklamalar gelirken, Ayşe Barım ise yaptığı açıklama ile mahkeme sürecini başlatacaklarını duyurdu. Bu arada ünlü menajer ile ilgisi olan olmayan herkesin söyleyecek bir şeyi vardı. Sosyal medya platformu X üzerinden paylaşım yapan Haber Editörü adlı hesap ise konuyu 2018'deki Sıla ve Ahmet Kural arasındaki şiddet davasına getirdi.

İşte, detaylar...