Bu Nereden Çıktı? Dizi Sektöründeki Tekelleşme İddialarına Sıla ve Ahmet Kural Davası da Dahil Edildi!
Bu Nereden Çıktı? Dizi Sektöründeki Tekelleşme İddialarına Sıla ve Ahmet Kural Davası da Dahil Edildi!
Magazin dünyasına bomba gibi düşen ID İletişim'in kurucusu ünlü menajer Ayşe Barım ve oyuncularına yönelik iddiaların konuşulduğu bugünlerde ünlüler dünyası adeta radar altında! Ortaya atılan dizi sektöründe tekelleşme iddialarına ilişkin pek çok ünlüden açıklamalar gelirken, Ayşe Barım ise yaptığı açıklama ile mahkeme sürecini başlatacaklarını duyurdu. Bu arada ünlü menajer ile ilgisi olan olmayan herkesin söyleyecek bir şeyi vardı. Sosyal medya platformu X üzerinden paylaşım yapan Haber Editörü adlı hesap ise konuyu 2018'deki Sıla ve Ahmet Kural arasındaki şiddet davasına getirdi.
İşte, detaylar...
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Hatırlarsanız, ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu ve oyuncu Ahmet Kural, önce ilişkileri ile sonra da boyutları şiddete ulaşan kavgaları ile gündeme gelmişlerdi.
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Mahkeme, 29 Ekim 2018 tarihinde Ahmet Kural'ın Zekeriyaköy'deki evinde o dönem sevgilisi olan Sıla Gençoğlu'na şiddet uyguladığına hükmetti. Kural'a hapis cezası verildi.
Son dönemlerde gündemden düşmeyen menajer Ayşe Barım ve oyuncularına yönelik iddialarla magazin dünyasında yer yerinden oynarken, konu Sıla ve Ahmet Kural'a da geldi.
İşte, her şeyi başlatan o paylaşım! 👇
Konuya ünlü yönetmen Yılmaz Güney de dahil edildi. 👇
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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