Bu Listeyle Balkon Bile Çeşme'de Yazlık Gibi!
Yaz geldi ama hâlâ Çeşme’ye gidemeyenler burada mı? Hepimiz sahil kasabalarında bir yazlık hayali kuruyoruz ama ekonomi sağ olsun, o hayal biraz uzaklarda şimdilik... Ama üzülme! Çünkü bu listeyle balkonun bile bir Çeşme havası alacak!
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1. Yüzyüzeyken Konuşuruz – Ne Farkeder
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2. Hey! Douglas - Ayva Çiçek Açmış ft. Gaye Su Akyol
3. Islandman – Rest in Space
4. Büyük Ev Ablukada – Bi Hıçkırık Gibi
5. Ezgi Aktan - Kalbim Bir Uçurtma
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6. Melike Şahin – Geri Ver
7. Can Bonomo – Meczup
8. Gaye Su Akyol – İstikrarlı Hayal Hakikattir
9. Sezen Aksu – Tükeneceğiz
10. Palmiyeler – Senden Haber Yok
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11. Bergen – Sende Kalır
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