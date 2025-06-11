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Bu Listeyle Balkon Bile Çeşme'de Yazlık Gibi!

etiket Bu Listeyle Balkon Bile Çeşme'de Yazlık Gibi!

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
11.06.2025 - 20:03

Yaz geldi ama hâlâ Çeşme’ye gidemeyenler burada mı? Hepimiz sahil kasabalarında bir yazlık hayali kuruyoruz ama ekonomi sağ olsun, o hayal biraz uzaklarda şimdilik... Ama üzülme! Çünkü bu listeyle balkonun bile bir Çeşme havası alacak!

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1. Yüzyüzeyken Konuşuruz – Ne Farkeder

2. Hey! Douglas - Ayva Çiçek Açmış ft. Gaye Su Akyol

3. Islandman – Rest in Space

4. Büyük Ev Ablukada – Bi Hıçkırık Gibi

5. Ezgi Aktan - Kalbim Bir Uçurtma

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6. Melike Şahin – Geri Ver

7. Can Bonomo – Meczup

8. Gaye Su Akyol – İstikrarlı Hayal Hakikattir

9. Sezen Aksu – Tükeneceğiz

10. Palmiyeler – Senden Haber Yok

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11. Bergen – Sende Kalır

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Ecem Bekar
Ecem Bekar
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