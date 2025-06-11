Bu Listeyle Balkon Bile Çeşme'de Yazlık Gibi!

Yaz geldi ama hâlâ Çeşme’ye gidemeyenler burada mı? Hepimiz sahil kasabalarında bir yazlık hayali kuruyoruz ama ekonomi sağ olsun, o hayal biraz uzaklarda şimdilik... Ama üzülme! Çünkü bu listeyle balkonun bile bir Çeşme havası alacak!