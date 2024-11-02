Bu Kış Hangi Tatil Turuna Katılmalısın?
Bu Kış Hangi Tatil Turuna Katılmalısın?
Kış geldi, kar taneleri havada dans ederken senin de yeni bir maceraya atılma zamanın geldi! Kayak pistlerinde kaymak, sıcak çikolata eşliğinde kış pazarlarında gezmek veya belki de tropik bir adada güneşin tadını çıkarmak... Hangisi senin için daha cazip?
Bu kış, Prontotour’un harika turları ile seni bekleyen birçok seçenek var. Belki de karla kaplı dağların tadını çıkarırken Kuzey Işıkları’nın büyüsüne kapılacaksın ya da termal otellerde kendini şımartıp, huzur dolu bir tatil geçireceksin. Hadi, hangi kış tatil turunun sana en uygun olduğunu öğrenmek için eğlenceli bir teste ne dersin? Bu kış seni neler bekliyor, keşfedelim!
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1. Öncelikle seni tanıyalım, cinsiyetin ne?
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2. Devam edelim. Şu an pencereden dışarı baktığında, en çok görmek istediğin manzara ne?
3. Bu kış kendine bir süper güç seçebilsen, hangisi olurdu?
4. Hayalindeki kış tatili bir film olsaydı, hangi türde olurdu?
5. Tatilin sırasında ünlü bir kış masalının karakteri olacaksın, kim olmayı seçerdin?
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