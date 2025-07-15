Bu İllere Dikkat! Meteoroloji Kuvvetli Yağış Uyarısı Yaptı
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Ülke genelinde yüksek sıcaklıklar devam ederken Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yağış uyarısı geldi.
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15 Temmuz Salı-16 Temmuz Çarşamba hava durumu.
Tahminlere göre bölgelerde hava şöyle olacak👇🏻
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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