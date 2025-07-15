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Bu İllere Dikkat! Meteoroloji Kuvvetli Yağış Uyarısı Yaptı

Bu İllere Dikkat! Meteoroloji Kuvvetli Yağış Uyarısı Yaptı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
15.07.2025 - 09:53

Kavurucu yaz sıcaklıklarına bazı kentlerde mola verilecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, pek çok kent için kuvvetli sağanak uyarısı verdi. Peki hangi illerde yağmur olacak? İşte meteorolojinin 15 Temmuz 2025 hava raporu.

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Ülke genelinde yüksek sıcaklıklar devam ederken Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yağış uyarısı geldi.

Ülke genelinde yüksek sıcaklıklar devam ederken Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yağış uyarısı geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminde ülke genelinin parçalı bulutlu olacağı yer alırken bazı kentlere de sağanak yağış uyarısı yapıldı. Hava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey ve İç Ege ile İç Anadolu’nun batı ve iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

15 Temmuz Salı-16 Temmuz Çarşamba hava durumu.

15 Temmuz Salı-16 Temmuz Çarşamba hava durumu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, internet sitesinde gün gün hava tahmin haritasını paylaşıyor. Ülke genelinde sıcaklıklar etkili olurken bugün ve yarın yağış beklenen kentler dikkat çekti.

Hava tahmin raporuna göre  İç Anadolu'nun batısı, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Göller yöresi, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii ile Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Osmaniye, Antalya’nın iç kesimleri, Hatay'ın kıyıları ile Gaziantep çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışlar Artvin’in kuzey kesimleri ve Rize çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Rüzgar ise Marmara, Kuzey Ege ve İç Anadolu’nun batı-iç kesimlerde kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına şekilde esecek.

Tahminlere göre bölgelerde hava şöyle olacak👇🏻

  • Marmara: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

  • Ege: Parçalı az bulutlu, bu akşam ve öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar, Kütahya ve Uşak çevrelerinin gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin kuzey ve iç kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

  • Akdeniz: Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Göller yöresi, Doğu Akdeniz Toroslar mevkii,Antalya'nın iç kesimleri ile Hatay'ın batısı ve Osmaniye çevrelerinin yerel gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

  • İç Anadolu: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin batısı ile Kırıkkale, Çankırı,Kırşehir ve Aksaray'ın batısının yerel gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi bekleniyor.

  • Orta ve Doğu Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Artin’in kıyı kesimleri ile Rize çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

  • Doğu Anadolu: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzey ve doğusunun yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

  • Güneydoğu Anadolu: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Gaziantep çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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