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Bu İftarda Hangi Çeşnili Labneli Tarifi Denemelisin?

etiket Bu İftarda Hangi Çeşnili Labneli Tarifi Denemelisin?

matsuri
matsuri - Onedio Üyesi
13.03.2024 - 20:34

Bakalım iftarda denemen gereken labneli tarif neymiş? 🤔

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1. İftarda hangi tür yemekler seni daha çok sevindirir?

2. Yemekte denge mi ararsın yoksa lezzetin yoğunluğu mu senin için daha önemli?

3. Yemek pişirme tarzın nedir?

4. Mutfakta kullanmayı en çok sevdiğin malzeme türü hangisi?

5. İftarda ne tür bir lezzet arıyorsun?

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6. Pekii, sebzeci misin yoksa etçi mi?

7. İftarda daha çok sıcak mı yoksa soğuk yemekler mi tercih edersin?

8. Son olarak, hangi lezzet kombinasyonları seni daha çok cezbeder?

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İftarda denemen gereken tarif: İçim Chili Labneli Chicken Finger!

İftarda denemen gereken tarif: İçim Chili Labneli Chicken Finger!

Malzemeler: (16 adet için)

  • 2 adet orta boy derisiz tavuk göğsü

  • 1 adet Icim Chill Labne 180 g

Kaplaması için:

  • 500 gram un

  • 25 gram tuz

  • 500 ml su

Marinasyon için:

  • 20 gram tuz

  • 10 gram karabiber

  • 10 gram toz kırmızıbiber

  • 100 ml su

Hazırlanışı:

1. Tavuk göğüslerini uzun şeritler halinde 16 parçaya kesin. Tuz, karabiber, toz kırmızıbiber ve marine için yarım su bardağı suyu bir kapta karıştırın.

2. Dilimlenmiş tavuk göğüslerini marine etmek için 3 saat buzdolabında dinlendirin. 3 saatlik dinlendirme sonrasında marine edilmiş tavuk göğsü dilimlerine un ekleyerek harmanlayın.

3. Un ile harmanlamış olduğunuzuz tavuk göğsü dilimlerini önceden kızdırılmış kızgın yağa atın.

4. Rengi altın sarısına dönene kadar kızartın ve bir kevgir yardımıyla bir peçetenin üzerine alin.

5. Hazırlamış olduğunuz tavukları enfes İçim Chill Labne ile servis edin.

Afiyet olsun!

İftarda denemen gereken tarif: İçim Kajun Baharatlı Labneli Peynir Soslu Penne!

İftarda denemen gereken tarif: İçim Kajun Baharatlı Labneli Peynir Soslu Penne!

Malzemeler: (4 porsiyon için)

  • 1 paket penne makarna

  • 1 adet kırmızı soğan

  • 6 adet mini ac kırmızıbiber

  • 8 adet san kırmızı çeri domates

  • 1 dal fesleğen

  • 1 adet derisiz tavuk göğsü 

  • 1 paket İçim Kajun Baharatlı Labne 180 g

  • 2 yemek kaşığı sızma zeytinyağı

  • 1 diş sarımsak

  • 1 tutam karabiber

  • 1 tutam tuz

Hazırlanışı:

1. Penne makarnaları kaynar suda 8 dakika haşlayın ve bir süzgeç yardımıyla süzün. Tavuk göğsünü şeritler halinde doğrayın. Mini kırmızıbiberleri ve çeri domatesleri ortadan ikiye kesin. Kırmızı soğanı jülyen doğrayın. Zeytinyağını önceden kızdırılmış tavaya dökün.

2. Sarımsak ile soğanı ilave edin ve kavurun. Çeri domates ve mini acı kırmızı biberleri ilave edip çevirin. İçim Kajun Baharatlı Labne'yi ilave edin ve karıştırarak bir sos elde edin.

3. Üzerine penne makarna ve fesleğenleri ilave edip kısık ateşte 3 dakika çevirin. Üzerine kalan kajun labne peynirini ilave edin ve servis edin.

Afiyet olsun!

İftarda denemen gereken tarif: İçim Zeytinli Kekikli Labneli Patates Salatası!

İftarda denemen gereken tarif: İçim Zeytinli Kekikli Labneli Patates Salatası!

Malzemeler: 

  • 3 yemek kaşığı İçim Zeytinli Kekikli Labne

  • 10-15 adet bebek patates

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 kırmızı soğan

  • 1 dal dereotu

  • 1 çorba kaşığı tuz

  • 1 diş sarımsak

Hazırlanışı:

1. Patatesleri doğrayın. Tencereye alın ve üzerine zeytinyağı gezdirip, ocağın altını açın. Patatesler yumuşayana kadar kavurun. 

2. Kırmızı soğanı doğrayın ve patatese ekleyin. Üzerine tuz, rendelenmiş sarımsak ve İçim Zeytinli Kekikli Labne ilave edin. Üzerine dereotu serpiştirip servis edin.

Afiyet olsun!

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