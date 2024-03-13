Bu İftarda Hangi Çeşnili Labneli Tarifi Denemelisin?
Bu İftarda Hangi Çeşnili Labneli Tarifi Denemelisin?
Bakalım iftarda denemen gereken labneli tarif neymiş? 🤔
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1. İftarda hangi tür yemekler seni daha çok sevindirir?
2. Yemekte denge mi ararsın yoksa lezzetin yoğunluğu mu senin için daha önemli?
3. Yemek pişirme tarzın nedir?
4. Mutfakta kullanmayı en çok sevdiğin malzeme türü hangisi?
5. İftarda ne tür bir lezzet arıyorsun?
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6. Pekii, sebzeci misin yoksa etçi mi?
7. İftarda daha çok sıcak mı yoksa soğuk yemekler mi tercih edersin?
8. Son olarak, hangi lezzet kombinasyonları seni daha çok cezbeder?
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