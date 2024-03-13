Bu İftarda Hangi Çeşnili Labneli Tarifi Denemelisin?

Malzemeler: (4 porsiyon için)

1 paket penne makarna

1 adet kırmızı soğan

6 adet mini ac kırmızıbiber

8 adet san kırmızı çeri domates

1 dal fesleğen

1 adet derisiz tavuk göğsü

1 paket İçim Kajun Baharatlı Labne 180 g

2 yemek kaşığı sızma zeytinyağı

1 diş sarımsak

1 tutam karabiber

1 tutam tuz

Hazırlanışı:

1. Penne makarnaları kaynar suda 8 dakika haşlayın ve bir süzgeç yardımıyla süzün. Tavuk göğsünü şeritler halinde doğrayın. Mini kırmızıbiberleri ve çeri domatesleri ortadan ikiye kesin. Kırmızı soğanı jülyen doğrayın. Zeytinyağını önceden kızdırılmış tavaya dökün.

2. Sarımsak ile soğanı ilave edin ve kavurun. Çeri domates ve mini acı kırmızı biberleri ilave edip çevirin. İçim Kajun Baharatlı Labne'yi ilave edin ve karıştırarak bir sos elde edin.

3. Üzerine penne makarna ve fesleğenleri ilave edip kısık ateşte 3 dakika çevirin. Üzerine kalan kajun labne peynirini ilave edin ve servis edin.

Afiyet olsun!